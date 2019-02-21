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الرئيسية | مجتمع | تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة

تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة

تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة
هسبريس من الرباط
الخميس 21 فبراير 2019 - 13:00

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمغرب عن اتخاذ تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكونة لحفاظات الأطفال.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات شُرع في تطبيقها منذ تاريخ 23 يناير 2019، حيث تسهر مصالح الوزارة على أخذ عينات بشكل منهجي ومنتظم من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها.

وأوردت الوزارة أن "هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات، كما تُؤخذ أيضاً عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المُسوقة".

وحسب الوزارة، يُراد من هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.

حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 - 04.4.015، الخاصة بـ"البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية، حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد"، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن.

وتتطلب هذه المواصفة مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفاظات الأطفال ضماناً لجودة وسلامة هذه المنتوجات، من بينها تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، والقيم المسموح بها بالنسبة للأس الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة.

وبحسب ما كشفت عنه الوزارة، فقد خضعت حفاظات الأطفال خلال السنة الماضية لـ224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية، و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.

جدير بالذكر أن مجلة "60 مليون مستهلك" الفرنسية سبق لها أن قامت ببحث حول الموضوع خلال العام الماضي، وكشفت أن أشهر حفاظات الأطفال تحتوي على مواد سامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زكرياء اءيت الطالبي الخميس 21 فبراير 2019 - 13:08
اللي بغا يشري الحفاظات للطفل ديالوا كانصحوا أنه يتفادى الماركات المصنوعة في تركيا لأنها ذات جودة رديءة .
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5
2 - صاحب دراجة الخميس 21 فبراير 2019 - 13:15
وهل من مهتم بحفاظات الكبار و العجزة. ضعف المراقبة للمواد المستهلكة. يغري صناع الأجانب بجميع القطاعات. الحفاظات تباع ببورنازيل منتهية الصلاحية بثمن بخيص . يغري الأم المقهورة ماديا و معنويا.
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6
3 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الخميس 21 فبراير 2019 - 13:15
رحمك الله يا أمي وأسكنك في فسيح جناته لقد ربيتينا أحسن تربية بدون حفظات لقد اعتمدت على - الخروق - وأرضعتينا حولين كاملين بدون استعمال للحليب الاصطناعي لن نرد لك هذا الجميل مادمت الحياة .
دعوتنا لك في كل صلاة .
.... السلام عليكم .








عكاشة أبو حفصـــــ * عكاشة *ــــــة .
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14
4 - إبراهيم المعلم الخميس 21 فبراير 2019 - 13:31
المكتب الوطني للسلامة الصحية راه شبعان نعاس، واخا يكون في الحفاظات إكش وان إكنوان.
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0
5 - ورديغة الخميس 21 فبراير 2019 - 13:31
احنا امة مستهلكة لا نبالي بالاخطار الا من بعد ان يحذرنا الغرب بعد فوات الأوان
الحمد لله على هذا الغرب الذي ينبهنا
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6 - Hamido الخميس 21 فبراير 2019 - 13:34
الحفاضات تباع في كل مكان حتى في الشارع ومتواجدة بكثرة في الأسواق الشعبية.كيف تدخل إلى المملكة وهل هي مراقبة؟بالأمس كان التحذير من الحليب واليوم من الحفاضات ومع وجود قطيع الأبقار المصاب بالحمى القلاعية واعتراف السيد جطو سابقا بأن الخضر والفواكه غير مراقبة في السوق الداخلية أقول مع كل هدا يبدوا ان الدولة انهارت والمواطن لا يثق في الأخبار الرسمية فماذا انتم فاعلون؟
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0
7 - samir الخميس 21 فبراير 2019 - 13:36
لله معنا خلصه القول نحن لانمتلك اي شي من غير لله الصحه اخر شي تفكر فيه الدوله
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