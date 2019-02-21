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كُتّاب وآراء
الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية"
بعد اختتام مجلس النواب لدورته الأولى من السنة التشريعية 2018 -2019 دون المصادقة على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب خلافات واسعة بين الفرق البرلمانية، تم تشكيل لجنة تقنية مشكلة من جميع ممثلي الفرق قصد النظر في هذه الخلافات والخروج بتوافقات في هذا الصدد.
وقال مصدر برلماني إن اللجنة التقنية ستجتمع يوم الإثنين المقبل للبحث عن صيغ توافقية بخصوص القانون الإطار للتعليم، والمجلس الوطني للغات، والقانون التنظيمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هدف اللجنة البرلمانية هو "إحداث نوع من التوافق بين ممثلي الأمة بغية تجاوز حالة "البلوكاج" الواقعة".
وفشل البرلمان في التصويت على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ليتم تأجيل الأمر بعدما وقع خلاف داخل الأغلبية حول التعديلات المقدمة.
وكان مصدر برلماني من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قال إن "التأجيل حصل نتيجة تنصل فريق حزب العدالة والتنمية من الإجماع الذي كان من المفروض أن يتحقق في قضية مجتمعية مصيرية"، وأشار إلى أن "الأمر يتعلق تحديداً بمسألة تدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة المغربية".
لكن محسن مفيدي، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد أن فريقه لا يعارض الانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المطبق للإستراتيجية الوطنية 2015-2030.
وأضاف مفيدي، في تصريح سابق لهسبريس، بعد فشل الفرق البرلمانية بمجلس النواب في التوافق حول القانون الإطار، أن "الاختلاف وقع بخصوص التناوب اللغوي ومبدأ التدرج في تطبيقه".
وقال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن أي قانون يؤطر المسألة التعليمية بالمغرب "يجب أن يكون متقدما يجيب عن الإشكالات المطروحة اليوم، ويحافظ بالمقابل على بعض المبادئ الأساسية، منها الخدمة العمومية كحق أساسي من الحقوق".
وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن فيدرالية اليسار تدافع من داخل البرلمان عن إصلاحات عميقة على مستوى المناهج التعليمية، موردا: "القانون الإطار يتضمن أمورا إيجابية. ويجب أن يكون التدريس بجميع اللغات الممكنة، لأننا عمليا نشتغل باللغات الأجنبية أكثر من اللغة الأم".
وتابع النائب البرلماني: "لا يمكن حصر لغات التدريس فقط في اللغة العربية، لأن النتائج السابقة واضحة ولم تحقق نجاحات تعليمية"، لكنه شدد على أن الفيدرالية ترفض المصادقة على أي "تعديلات تفتح التعليم العمومي في وجه القطاع الخاص الذي يجب أن يكون مكملا وليس أساسيا في العلمية التعلمية".
وحذر الشناوي، في تصريحه، من بعض النقاط التي يتضمنها القانون الإطار بخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص في التعليم، معتبرا ذلك "أسلوبا ملتويا يهدف إلى الإجهاز على حق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
التعليم اخر ما يعتنى به في المغرب ناهيك عن الصحة والامن والعدل...
موفقين في نفخ اجور الموظفين السامين والمقربين والبرلمانيين والمستشارين...
حسبنا الله ونعم الوكيل
الذين ينادون بتدريسها بالفصحى خاطؤون لأن ذلك اثبت فشله عمليا حيث ان عدد كبير من الأساتذة يستعملون الدارجة في التدريس ما يؤثر سلبا على اكتساب واتقان اللغات
لعلاج هذا المشكل يجب التدريس بلغة اجنبية فاللغة الاجنبية بعيدة عن اللغة الام والاستاذ لن يحتاج الى استعمال الدارجة في التدريس
هذا جانب واحد فقط من دواعي استعمال لغة اجنبية في التدريس
الاستاذ مشغول بتحسين وضعه المادي.
التلميذ يريد النقطة دون مجهود يذكر.
الدولة ( الحكومة ) تتملص من الانفاق و الاشتثمار في التعليم.
الاباء ( و منهم اساتدة ووزراء وموظفون ) لا يومنون بجدوى التعليم العمومي و يرسلون أبناءهم للخصوصي.
اكتضاض وعدم ملاءمة البرامج لما يخطط له المغاربة. ( أن كانوا يخططون لشيء)
وووووووووو
تاتبقا لينا الفرنسية و الإنجليزية، و هما نفس الشيء، رغم أن الإنجليزية هي لغة العلم (و أفضلها صراحة)، لكن السؤال هو : واش يقدوا يجعولوا غاع المغاربة بدون إستثناء قادرين يتحدثوا بهاد اللغات؟ و هاد القضية يمكن تكون صعب من الترجمة أولا سهل.
قلت "بدون إستثناء حيت ملي كانكونوا مجموعين و دايرين 2m و تايكون شي برنامج على معاناة أطفال الشوارع بالمغرب بالفرنسية، و تانلقا بلي أنا الوحيد لي كانفهم، فهادشي تايعني أن البرنامج ماموجهش لناس لي معايا، و بما أن أغلبية المغاربة ماتايتحدتوش بالفرنسية، فهذا يعني أنه غير موجه للمغاربة. إذن لمن موجه هاد البرنامج؟
فعوضا لوضع إستراتيجيات واقعية للاقتصاد و محاربة الفساد والاستبداد و الفقر و الجرائم و البطالة
و التفقير و الغلاء و إقتصاد الريع و نهب المال العام سيستمر موضوع التخدير
و قولو العام زين
انشري هسبريس تعليق لاءق
ليبقى الحل وهذا مانتمنى من اللجنة البرلمانية التفكير فيه الحل واحد من اثنين إما تعميم تدريس المواد العلمية بأقسام الثانوي بالفرنسية وتدريب الأساتذة على إتقان اللغة وإما تدريس المواد العلمية في التعليم العالي بالعربية وبهذا سنكون أنصفنا أبناءنا الطلبة ولم ننصب لهم مصيدة.
كل الدول المتقدمة تدرس العلوم بلغاتها الأم. ولهذا يجب أن ندرس إما بالأمازيغية و إما بالعربية الفصحى. إلا أن الأمازيغية في بلادنا و مع الأسف ليست موحدة. فهناك الريفية والأطلسية والسوسية. وإذا كانت هاتان الاخيرتان تتقاربان فإن الريفية بعيدة عنهما ولا يمكننا أن نرجح لغة منطقة على أخرى وأنا أعلم بذلك لأنني لدي أصول أمازيغية.