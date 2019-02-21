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الرئيسية | مجتمع | الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية"

الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية"

الخلاف حول لغات التدريس يدفع البرلمان إلى تشكيل "لجنة تقنية"
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الخميس 21 فبراير 2019 - 11:00

بعد اختتام مجلس النواب لدورته الأولى من السنة التشريعية 2018 -2019 دون المصادقة على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب خلافات واسعة بين الفرق البرلمانية، تم تشكيل لجنة تقنية مشكلة من جميع ممثلي الفرق قصد النظر في هذه الخلافات والخروج بتوافقات في هذا الصدد.

وقال مصدر برلماني إن اللجنة التقنية ستجتمع يوم الإثنين المقبل للبحث عن صيغ توافقية بخصوص القانون الإطار للتعليم، والمجلس الوطني للغات، والقانون التنظيمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هدف اللجنة البرلمانية هو "إحداث نوع من التوافق بين ممثلي الأمة بغية تجاوز حالة "البلوكاج" الواقعة".

وفشل البرلمان في التصويت على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ليتم تأجيل الأمر بعدما وقع خلاف داخل الأغلبية حول التعديلات المقدمة.

وكان مصدر برلماني من لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قال إن "التأجيل حصل نتيجة تنصل فريق حزب العدالة والتنمية من الإجماع الذي كان من المفروض أن يتحقق في قضية مجتمعية مصيرية"، وأشار إلى أن "الأمر يتعلق تحديداً بمسألة تدريس اللغات الأجنبية بالمدرسة المغربية".

لكن محسن مفيدي، البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد أن فريقه لا يعارض الانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية في القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المطبق للإستراتيجية الوطنية 2015-2030.

وأضاف مفيدي، في تصريح سابق لهسبريس، بعد فشل الفرق البرلمانية بمجلس النواب في التوافق حول القانون الإطار، أن "الاختلاف وقع بخصوص التناوب اللغوي ومبدأ التدرج في تطبيقه".

وقال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن أي قانون يؤطر المسألة التعليمية بالمغرب "يجب أن يكون متقدما يجيب عن الإشكالات المطروحة اليوم، ويحافظ بالمقابل على بعض المبادئ الأساسية، منها الخدمة العمومية كحق أساسي من الحقوق".

وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن فيدرالية اليسار تدافع من داخل البرلمان عن إصلاحات عميقة على مستوى المناهج التعليمية، موردا: "القانون الإطار يتضمن أمورا إيجابية. ويجب أن يكون التدريس بجميع اللغات الممكنة، لأننا عمليا نشتغل باللغات الأجنبية أكثر من اللغة الأم".

وتابع النائب البرلماني: "لا يمكن حصر لغات التدريس فقط في اللغة العربية، لأن النتائج السابقة واضحة ولم تحقق نجاحات تعليمية"، لكنه شدد على أن الفيدرالية ترفض المصادقة على أي "تعديلات تفتح التعليم العمومي في وجه القطاع الخاص الذي يجب أن يكون مكملا وليس أساسيا في العلمية التعلمية".

وحذر الشناوي، في تصريحه، من بعض النقاط التي يتضمنها القانون الإطار بخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص في التعليم، معتبرا ذلك "أسلوبا ملتويا يهدف إلى الإجهاز على حق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 11:07
يجب أن نكون منطقيين.. يجب تدريس العربية و الانجليزية فقط.. الفرنسية أو الأمازيغية لن تجدي نفعا بعد السلك الثانوي..
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7
2 - ب-ت-3 الخميس 21 فبراير 2019 - 11:09
اذا كان الامر فقط بالعودة الى الفرنسية فمن الافضل الابقاء على العربية - لان هذا القرار لا يغير من الوضع اي شيئ و ان مشكل اللغة يبقى مطروح طالما ان الشعب لا يريد القراءة بلغته و تطوير معارفه و تجذيرها في مخياله و وجدانه بلغته و ليس بلغة اجنبية لا علاقة لها بالثقافة الشعبية و المعاملات اليومية و هموم المواطنين و انشغالاتهم اليومية- اما الانجليزية و اما العربية لا غير - الانجليزية ابسط من الفرنسية و عملية و تطبيقية و هي قريبة من العقلية المغربية البراغماتية -و هي لغة التوصل الحقيقي مع كل انسان على الارض- و اما الفرنسية فقد صارت لغة انغلاق في المغرب اذ تقصي غالبية المغاربة و الشباب و تميز بينهم- و على اي ففي هذه الحالة ابناء الجيل 2 و 3 من المهاجرين يبقى افضل من اي مغربي ازداد بالمغرب و هذه عنصرية و حيف. بل يكفي ان يكون المرء فرنسيا لكي افضل من اي مغربي بسبب اللغة (اذن؟؟)- اذا ارادوا المعقول و العلم و العلوم الاجتماعية الحديثة فهي المنتجة بامريكا (اللسانيان التاريخ الاعلام الصورة السيكولوجيا الامريكية و علم المعرفة و الاقتصاد و التدبير و الروبو و القامر الصناعية و الحواسيب و الطب و وووو
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2
3 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 11:10
لازانا نبحث عن لغة التدريس اين هم الدروس واين المدرس واين المدرسة... ؟
التعليم اخر ما يعتنى به في المغرب ناهيك عن الصحة والامن والعدل...
موفقين في نفخ اجور الموظفين السامين والمقربين والبرلمانيين والمستشارين...
حسبنا الله ونعم الوكيل
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4 - البوعزاوي الخميس 21 فبراير 2019 - 11:11
لغة التدريس هي "عدم تسييس و تسليع التعليم"..
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5 - المحقق كونان الخميس 21 فبراير 2019 - 11:11
و هاد اللجنة سيتفرع منها لجان كل لجنة سيوضع على رأسها لجنة من اجل مراقبة و متابعة و بوزبال و عطيونا تيساع ؛؛ باركة من الخوا الخاوي و أفضل لغة للتدريس هي العربية بعدها يجب أن تكون اللغة الانجليزية هي اللغة الثانية فالمغرب ، اما الفرنسوية ما كتوكلش الخبز فالعالم حدها لرؤساء ديالكم لي ففرنسا ، راه ليومنا هذا مازال مستعمرين من عند الفرنسيس حتى لغتهم الدانية كتلصوهانا بزز ألم يحن وقت التغيير
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6 - مغربي الخميس 21 فبراير 2019 - 11:12
لا بديل عن اللغة الإنجليزية لغة العلم و العلماء
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7 - seddam الخميس 21 فبراير 2019 - 11:17
درسوا المواد العلمية و التقنية باللغة العربية،و علموا الطلبة اللغة الانجليزية و الفرنسية و ستحصلون على كفاءات لا مثيل لها، أتكلم انطلاقا من تجربتي الخاصة،فنحن قادرون على ترجمة كل ما تعلمناه و فهمناه إلى أي لغة كانت،أنا درست المواد التقنية من ميكانيك و كهرباء باللغة الفرنسية و قادر على إيصال معلوماتي للمتلقي باللغة العربية و الانجليزية،كما أن من يتعلم بلغته الأم يفهم كثيرا و يستوعب كثيرا و يناقش كثيرا.
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8 - مغربي الخميس 21 فبراير 2019 - 11:18
أبناء النخبة يدرسون في الخارج والمدارس الأجنبية بالمغرب ليجدو المناصب العليا في انتظارهم وأبناء الشعب فئران تجارب في مجال التعليم
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9 - استاذة الخميس 21 فبراير 2019 - 11:20
لماذا الاختلاف اللغة التي يدرس بها أبناؤكم في مدارس البعثة هي اللغة التي يجب اعتمادها في لغة التدريس بالمدارس العمومية فوزير التعليم يدرس ابناؤة في البعتة . ستحتجون ان ليس لكم أساتذة في تدريس اللغة الفرنسية . اقول لكم من يدرسها في المدارس الخصوصية الا الاستاذ الآتي من المدارس العمومية. فقط امنعوهم من مزاوجة العمل وسترون ان النتيجة ستتغير إلى الأحسن لان الاستاذ يبذل في الخصوصي أقصى جهده وعندما يأتي لعمله الرسمي يتهاون بحجة ان لا أحد يتجاوب معه وتقليص المواد بالنسبة للمستوى الأولى حتى يستطيع الطفل استيعاب المادتين التي يدرس بهما العربية والفرتسية والامازيغية اختيارية لأننا لسنا كلنا امازيغ
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1
10 - رضوان الداودي الخميس 21 فبراير 2019 - 11:21
اخرجو الحمير الى سباق واخرجوا الخيول الى الحرث فخسرنا سباق وخسرنا الحرث
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3
11 - احمد الخميس 21 فبراير 2019 - 11:23
يجب تدريس عدد من المواد وفي مقدمتها الرياضيات بلغة اجنبية انجليزية او فرنسية على الاقل

الذين ينادون بتدريسها بالفصحى خاطؤون لأن ذلك اثبت فشله عمليا حيث ان عدد كبير من الأساتذة يستعملون الدارجة في التدريس ما يؤثر سلبا على اكتساب واتقان اللغات

لعلاج هذا المشكل يجب التدريس بلغة اجنبية فاللغة الاجنبية بعيدة عن اللغة الام والاستاذ لن يحتاج الى استعمال الدارجة في التدريس

هذا جانب واحد فقط من دواعي استعمال لغة اجنبية في التدريس
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-2
12 - ولد تنغير مسمريير الخميس 21 فبراير 2019 - 11:24
اويلي اخوتي لفضيحة ديال 2019 واش اعباد الله ناس فين وصلو باقين حنا مضاربين مع اللغة باش غنقرو العلوم حشوما تناقش هد الهضرة فلبرلمان نعربو عام ويتبدل لوزير ونفرنسو عام
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4
13 - أبو بكر الخميس 21 فبراير 2019 - 11:26
دَرِّسُوا بأي لغة شئتم فلن تكون إلا النتائج الحالية نفسها :
الاستاذ مشغول بتحسين وضعه المادي.
التلميذ يريد النقطة دون مجهود يذكر.
الدولة ( الحكومة ) تتملص من الانفاق و الاشتثمار في التعليم.
الاباء ( و منهم اساتدة ووزراء وموظفون ) لا يومنون بجدوى التعليم العمومي و يرسلون أبناءهم للخصوصي.
اكتضاض وعدم ملاءمة البرامج لما يخطط له المغاربة. ( أن كانوا يخططون لشيء)

وووووووووو
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0
14 - Adam الخميس 21 فبراير 2019 - 11:27
الخلاف حول لغات التعليم يدفع ثمنه أبناء الفقراء فقط فهم يفكرون في مستقبل أبناءهم حتى لا ينافسهم ابناء الشعب في تسيير المقاولات والوزارات والمستشفيات وعلى العموم المناصب العليا فكفى من تدمير أبناء الفقراء.
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5
15 - واقعي الخميس 21 فبراير 2019 - 11:39
خلينا نكونو واقعيين، اه الحل الأفضل هو تدرس بالعربية حيت هي اللغة لي تايتقنها أغلبية المغاربة (ما ديك الهدرة ديال العربية هويتنا ماعدنا مانظيرو بها)، ولكن من الغباء اننا نطبقوها فالوقت الحاضر. علاش؟ بكل بساطة حيت ملي خدينا الإستقلال ماعطيناش أهمية للترجمة (على عكس بلدان بحال اليابان). ترجمة ديال كتب الطب و البيولوجيا و الرياضيات و الفيزياء، و علم نفس و الإجتماع...... يعني لابغينا نقراو بها خاص واحد الحركة دالترجمة مايقدش عليها المغرب بوحدو.
تاتبقا لينا الفرنسية و الإنجليزية، و هما نفس الشيء، رغم أن الإنجليزية هي لغة العلم (و أفضلها صراحة)، لكن السؤال هو : واش يقدوا يجعولوا غاع المغاربة بدون إستثناء قادرين يتحدثوا بهاد اللغات؟ و هاد القضية يمكن تكون صعب من الترجمة أولا سهل.
قلت "بدون إستثناء حيت ملي كانكونوا مجموعين و دايرين 2m و تايكون شي برنامج على معاناة أطفال الشوارع بالمغرب بالفرنسية، و تانلقا بلي أنا الوحيد لي كانفهم، فهادشي تايعني أن البرنامج ماموجهش لناس لي معايا، و بما أن أغلبية المغاربة ماتايتحدتوش بالفرنسية، فهذا يعني أنه غير موجه للمغاربة. إذن لمن موجه هاد البرنامج؟
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16 - ذ.عبدالقاهربناني الخميس 21 فبراير 2019 - 11:39
نعم كلجان التحقيق الأخرى خرج فيها "نواب الأمة" بدون حصيلة : - التحقيق في أسعار المحروقات- والتمثيلية مستمرة حتى الآن لتكريس هيمنة البتروليين و المؤسسات المالية الدولية التي أصبحت توصياتها ملزمة. - التحقيق في توحيد صناديق التقاعد لرفع الميز ما بين مؤسسات ينعم متقاعدوها ب100% من آخر وأخر أجر (وكأننا في دولة المؤسسات داخل الدولة) و صناديق ما دون ذلك تولد الفقر RCAR تحديدا. ومعاشات أكثر فأكثر نعيما كمعاشات البرلمانيين والوزراء وإذا كانت المدة لا تتعدى المعاش المطلوب على المقاس ثمت إضافة معاش إستثنائي لغنائمهم. لا نريد تقاريركم فاقصى ما ستخلصون إليه هو تحججكم بأن الأمر محسوم من جهات نافذة. فإن كان الامر كذلك فما دوركم؟
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17 - لماذا لا تنشري هسبريس الخميس 21 فبراير 2019 - 11:39
الدولة العميقة المغربية كل شهر تبحث عن مواضيع تافهة لتخدير الشعب حقنة مسكنة

فعوضا لوضع إستراتيجيات واقعية للاقتصاد و محاربة الفساد والاستبداد و الفقر و الجرائم و البطالة
و التفقير و الغلاء و إقتصاد الريع و نهب المال العام سيستمر موضوع التخدير

و قولو العام زين

انشري هسبريس تعليق لاءق
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18 - Hassan الخميس 21 فبراير 2019 - 11:40
السؤال هو ماذا نريد من التعليم أما لغة التدريس افهي مسألة تقنية . نتركها لأصحاب الإختصاص . لا يمكن للطفل أن يستوعب لغة أجنبية إن هو لم يكن متمكنا من لغة الأم قراءة وكتابة وتعبيرا
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19 - العيدي الخميس 21 فبراير 2019 - 11:44
يصدم الكثير من الطلبة عندما يجدون المواد العلمية في التعليم العالي تدرس بالفرنسية ونحن نعلم أن جل الطلبة الذين تابعوا دراستهم بالتعليم العمومي ضعاف في اللغة الفرنسية وهذا مايجعلهم يصابون بالإحباط وقد يعجز بعضهم عن مواصلة الدراسة بعد الرسوبات المتكررة
ليبقى الحل وهذا مانتمنى من اللجنة البرلمانية التفكير فيه الحل واحد من اثنين إما تعميم تدريس المواد العلمية بأقسام الثانوي بالفرنسية وتدريب الأساتذة على إتقان اللغة وإما تدريس المواد العلمية في التعليم العالي بالعربية وبهذا سنكون أنصفنا أبناءنا الطلبة ولم ننصب لهم مصيدة.
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20 - لغة العلوم و التجارة الخميس 21 فبراير 2019 - 11:44
الإنجليزية ثم الإنجليزية هي لغة المستقبل. و ستأتي من بعدها الصينية. أما الفرنسية فقد أكل الدهر عليها وشرب لكن لابأس أن تبقى لغة تالثة. ففي فرنسا نفسها الآباء يفضلون تدريس أبنائهم اليوم في المدارس الأنكلوفونية ... عجيب أمركم يا لوبي الفرنكفونية !!!
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21 - hachim الخميس 21 فبراير 2019 - 11:47
يقول النائب البرلماني أن تجربة التعريب لم تنجح ولكن لم يذكر السبب. والسبب هو أن التعريب لم يكتمل بحيث لم يشمل التعليم العالي وكان الطلبة عندما يدخلون الجامعات يجدون أنفسهم أمام الفرنسية وهم لا يتقنونها.
كل الدول المتقدمة تدرس العلوم بلغاتها الأم. ولهذا يجب أن ندرس إما بالأمازيغية و إما بالعربية الفصحى. إلا أن الأمازيغية في بلادنا و مع الأسف ليست موحدة. فهناك الريفية والأطلسية والسوسية. وإذا كانت هاتان الاخيرتان تتقاربان فإن الريفية بعيدة عنهما ولا يمكننا أن نرجح لغة منطقة على أخرى وأنا أعلم بذلك لأنني لدي أصول أمازيغية.
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