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الرئيسية | مجتمع | الحكومة ترد على "تعنيف" الأساتذة: السلطات تُحدد مسارات الاحتجاج

الحكومة ترد على "تعنيف" الأساتذة: السلطات تُحدد مسارات الاحتجاج

الحكومة ترد على "تعنيف" الأساتذة: السلطات تُحدد مسارات الاحتجاج
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الخميس 21 فبراير 2019 - 17:00

رداً على الخطوات الاحتجاجية التصعيدية التي خاضها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في شوارع الرباط أمس الأربعاء في الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير، قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنها حريصة على توفير كافة الضمانات اللازمة من أجل قيام أطر التدريس بالأكاديميات بمهامهم على أحسن وجه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن وزير التربية الوطنية سبق أن أكد أنه سيتم ترسيم الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات التعليمية بعد اجتيازهم للامتحان المهني الذي سيعلن عنه في غضون الأيام المقبلة.

وأشار الوزير الخلفي، في جوابه على أسئلة الصحافيين، إلى أن اجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية "سيكون مدخلاً لترقي هؤلاء الأساتذة إلى الرتبة الثانية من الدرجة الثانية في السلم العاشر، وذلك من أجل مماثلة وضعيتهم الإدارية مع باقي الأساتذة".

وأبدت الحكومة تفهمها للجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة المحتجين من أجل البحث عن صيغ أخرى لتحسين وضعيتهم، وقال الخلفي: "الحكومة منفتحة على كل ما يمكن أن يؤدي إلى تطور النظام الأساسي من أجل تعزيز الضمانات التي هي شرط أساسي حتى يقوم أطر التدريس بمهامهم".

وفي رد غير مباشر على التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون أمام القصر الملكي بالرباط، قال الوزير الخلفي إن "الحق في الاحتجاج مكفول ومشروع في إطار القانون والسلطات المعنية بتنظيم التظاهر هي التي تحدد المسارات المرتبطة به".

وتعتبر الحكومة أن توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد حقق نتائج إيجابية على مستوى تقليص ظاهرة الاكتظاظ في المدارس. وأوضح الخلفي، في هذا الإطار، أن المجهودات التي بذلت مكنت من تقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65 إلى 30 تلميذا في حوالي 90 في المائة من الأقسام.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن أطر التدريس في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يستفيدون من الحقوق نفسها المتعلقة بالأجر والترقي والدرجة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد والانتقال التي يستفيد منها زملاؤهم أطر وزارة التربية الوطنية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة التعليم "لا يمكن أن يتم إلا بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس حتى يكونوا في وضعية مريحة باعتبارهم حلقة أساسية في مسار هذا الإصلاح".

ويرفض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بـ"الكونطرا" من قبل الحكومة، مطالبين الحكومة بـ"الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - haaamid tadla الخميس 21 فبراير 2019 - 17:07
الإدماج في الوظيفة العمومية حق مشروع. لأن التعاقد يسبب اللا استقرار النفسي للمدرس و هدا قد ينعكس سلبا على أداء الإطار التربوي. .اذا وجب فتح باب الحوار لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن.
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58
2 - معلق الخميس 21 فبراير 2019 - 17:09
إذا كانوا مثلهم مثل أساتذة الوزارة فلماذا لا تضيفونهم إليهم لماذا كل هذا التقسيم ؟
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59
3 - أستاذ متقاعد الخميس 21 فبراير 2019 - 17:12
بنو جلدتي من أشد أنواع الموضفين مكرا و نفاقا.. النقابات تبيع الوهم لأساتدة التعاقد وهم يتحايلون على على توقيع ملحق التعاقد. أطالب السلطات بزجر السلوكات أساتذة الأمس و عدم التسامح مع متيري الفوضى...أحن إلى أيام تدريسي الحد و الإجتهاد و التضحية من أجل التلاميذ.
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-59
4 - عبدو الخميس 21 فبراير 2019 - 17:14
لا للتعاقد ، نعم للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية .
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55
5 - med nador الخميس 21 فبراير 2019 - 17:21
غادي نهضر بالدارجة داك السيد كيلعب بالكلمات قالك الترسيم لكن الترسيم معامن؟؟ مع الاكادميات يجي يقولك بحالك بحال المرسم, ديرو دورة و قراو النظام الاساسي للاكادميات بحالو بحال الاستعباد, بالنسبة لامتحان التأهيل دابا دازت 3 سنوات او باقي مدوزوهش حتى اليوم,
نجيكم من التالي فوقاش الحكومة نتاعنا كانت حنونة لهاد الدرجة؟؟ واش الحكومة ديالنا هامها المواطن اصلا؟؟؟ لذلك خاصكم فاش تقراو هادشي تعرفو انه لعب بالكلمات باش يخدع هاد الشعب
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48
6 - Mbarek الخميس 21 فبراير 2019 - 17:21
لا رجوع عن حقنا المشروع في الإدماج كباقي الاساتدة.فما لم يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال. ..وبيننا وبينكم الشارع
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33
7 - مستغرب الخميس 21 فبراير 2019 - 17:26
انتم من سهل على الدولة مهمتها في فرض التعاقد وافقتم عليه هو لم يفرض عليكم و كفى استغباء الناس بمثال ان المغرب وقع الحماية. انتم من قال ان وجودكم ساهم في تحسن المردودية اذا طريقة التعاقد نجحت في مهمة اصلاح التعليم، يجب طرد كل من استمر في التغيب و ترك التلاميذ دون تدريس، حتى ان تم ترسيمكم ستبقون دائما انتهازيون اخللتم بالعقد
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7
8 - محامي الخميس 21 فبراير 2019 - 17:28
أبناء الشعب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يطلبون من حكومة الذئاب الملتحية المستحيل، فهم يطلبون إدماجهم في وظائفهم حتى يتسنى لهم التفرغ لمهمتهم الإنسانية الا وهي تكوين وتعليم وتثقيف أبناء الشعب المغربي، فبينما فرض ابن كيران التعاقد على هؤلاء الشباب يتمتع ابنه بمنحتين جامعيتين تقدران ب 20 ألف درهم وتتمتع ابنته بوظيفة رسمية في ديوان وزارة الخارجية وهو باعتباره رأس الأفعى يتمتع بما يقدر ب 15 مليون سنتيم عندما نجمع جميع تعويضاته المعروفة... حتى لا ينجم عن انتفاضة الأساتذة ثورة شعبية وجب ترسيمهم و اجرتهم التي لا تتعدى 5000 درهم يتم تحويلها إلى أجرة وظيفة عمومية، لا تكن ضدهم لأنك انت والناءك وكل من تحبهم من أبناء الفقراء لديهم آملين اما الوظيفة التي بذلوا لأجلها الغالي والنفيس أو الموت لأنهم لا يملكون ثروة لتكوين قطاع خاص مثل بنجلون أو اخنوش
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18
9 - دارلمان الخميس 21 فبراير 2019 - 17:28
زوينة هادي وافقتو ووقعتو فرحانين والان تتلعبو بتعليم اولادنا ,على الحكومة طرد كل من لم يحترم تعاقده واقتطاع ايام الاضراب
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-7
10 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 17:29
لكل الجهات في المغرب لها كاملة الجق ان تقرر مصيرهم في ولوج الوظفية العمومية . الم تدعوالسلطات الى اللاتمركز الاداري . لكل الجهة لها مواردها ومداخلها لها كاملة الحق ان تدمج او تعاقد او مؤقت او طرد .
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-4
11 - ريفي تطواني حر الخميس 21 فبراير 2019 - 17:30
يا من قلتم أن أبناء الريف إنفضاليين بسبب مطالهم المشروعة وها هو الزفزافي يصارع الموت متخليا عن حريته في سبيل حقوقه وحقوقكم... ها أنتم اليوم تطالبون بحقوقكم ونفس مصير الزفزافي ينتظركم يا أن تصموتو وتتضرعو مرارة هذه البلاد التي أفسدوها المفسدون في صمت يا أن تسقطوا الفساد يدا بيد فيد واحدة ات تصفق
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11
12 - سعيد الخميس 21 فبراير 2019 - 17:30
إياكم أن تثقوا في كذبة الجلوس لطاولة الحوار. جملة اشتهرت بها هذه الحكومة ولا يزال يصدقها الكثير. مادام حقا مشروعا فناضلوا حتى تتحقق مطالبكم. هذه فرصتكم . وإياكم والثقة في النقابات فكثير منها يستفيد على حساب الغير
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9
13 - اميرة الخميس 21 فبراير 2019 - 17:30
لكثرة التصريحات الكاذبة فقدت الحكومة مصداقتها فكل وعودها ضلت حبر على ورق فمند 2011 وهي تتحفنا باكاذيبها ولم نرى منها سوى الزيادات في الاسعار وتطبيق القرارات الجائرة في حق المواطنين
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21
14 - عاش الملك الخميس 21 فبراير 2019 - 17:32
كنشكر المخزن على التصدي لدارو معا هاد الاساتذة المتقاعدين لأنهم يريدون ان يوقضو الفتنة في البلاد و عاش محمد السادس
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-13
15 - اوغيغوش ن مريكان الخميس 21 فبراير 2019 - 17:32
البنية السيكولوجية للمغربي مبنية على طلب الراحة وتوفير الجو الملائم للنوم وذلك بمقابل مادي وهذا ما ينعكس على جميع القطاعات و الوظائف من اعلى الهرم الى اسفله .
على الدولة تعميم التعاقد على جميع القطاعات والضرب بيد من حديد لكل متخلف ومتهاون عن عمله
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-7
16 - oijdi الخميس 21 فبراير 2019 - 17:38
لمادا لم يفرض التعاقد في الوزارات الاخرى و اقتصر على الاساتدة والمعلمين
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4
17 - كلمة حق الخميس 21 فبراير 2019 - 17:38
هادو خارجين اهضرو على مصلحتهم ماشي على مصلحة التعليم و التلميذ .. اذن انا لا اشاطرهم الرأي .. التعاقد نظام مزيان في نظري .. باش تخدم مقاد و لا تخوي لانسان اخر عندو رغبة العمل .. و اي واحد منا امكن سمع ديك العبارة الشهيرة ملي كان تيقرا ديال : انا مخلص مخلص لي بغا ايقرا مرحبا لي مبغاش انا ما خاسر والو ..
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2
18 - منير الخميس 21 فبراير 2019 - 17:39
نعم لتعاقد و في كل الميادين و على رأسهم أعلى هرم السلطة
ومن يلتزم بواجباته لا يخيفه حتما التعاقد
بلد الكل يطلب فيها الحقوق وينسى الواجب
ودمتم لديزلايك أوفياء.
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3
19 - مواطن الخميس 21 فبراير 2019 - 17:41
وراهم ما باغيينش الامتحان لأن أغلبهم ما قادرينش على شي امتحان ....ونساو القريات راهم باغيين غير الترسيم والكسل والنوم والعسل واش فهمتى اسي الحكومة .وشوفو شي وحدين اخراين باغيين المعقول.
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3
20 - ali الخميس 21 فبراير 2019 - 17:43
DU MOMENT QU IL YA DES CRISES D UNE MANIERE PERMANANTE CONTRE CE PEUPLE ET CONTRE SES FONCTIONNAIRES DURANT 8 ANNEES COSECUTIVES POURQUOI NE PAS NOMMER UN GOUVERNEMENT PUISSANT FORME DE TECHNOCRATES COMME FUT LE CAS DE L HOMME PUISSANT FEU KARIM LAMRANI QUI SAVAIT CALMER TOUT LE MONDE ET QUI AVAIT LA CONFIANCE DE TOUT LE MONDE ET UN JOUR QUAND EDOUARD BALLADUR EST VENUE MAROC IL A VOULU DONNER AU MAROC QQ CENTAINES DE MILLIOND DE DOLLARS SI LAMRANI LUI AVAIT REPONDU : M BALLADUR FAITES BAISSER LE VITRE DE VOTRE VOITURE ET REGARDEZ BIEN EST CE QU IL YA UN MAROCAIN QUI MEURT DE FAIM LE MAROC NE VEUT PAS LA PITIE DE LA FRANCE . VOILA CE QUE VEULENT LES MAROCAINS DES GENS PUISSANTS PAS DES OTHMANI QUI N ARRIVENT MEME PAS UN SEUL PETIT PROBLEME
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-1
21 - استاذ مرسم الخميس 21 فبراير 2019 - 17:43
الاساتذة المتعاقدين اساتذة مؤهلين بدون تكوين تمكنوا من القيام بالمهمة باحسن ما يرام وهم ابانوا عن اصرارهم على تقديم الرسالة النبيلة التي يحملها التعليم ولكوني استاذ اعرف ما معنى ان تبدل مجهود كبيرا وتنفق على القسم والاولاد من اموالك الخاصة وفي الاخير يأتي شخص ما ويفرض عليهم بنود العبودية والخضوع مع العلم ان تلك الاكاديميات خالفت بنود العقد الاول وتريد اخضاع الافواج الاولى الى نظام جديد يكرس للهشاشة وعدم تكافئ الفرص وبهذا نطالب الوزارة بالادماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية لهاته الفئة مع اخضاعهم للمواكبة والمراقبة للقيام بالمهام بالشكل المطلوب كما اناشد جميع الاساتذة احترام واجباتهم والقيام بمجهودات جبارة تجاه ابناء هذا الوطن الحبيب وعدم التهاون في تحمل المسؤوليات مع تحياتي والسلام
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2
22 - أستاذ الخميس 21 فبراير 2019 - 17:47
الواقع هوا هادا .. و التاريخ يعيد نفسه.

إن التعاقد بديل للبطالة، و الوزارة تعرف منذ الوهلة الأولى أن الأشخاص سيختارون الإختيار الأفضل بالنسبة لإختيار البطالة، و هاته المعرفة المُسبقة تدل على أن أسلوب الوزارة في فرض التعاقد هو أسلوب عقلاني صارم يعتمد على المغالطة السيكلوجية. وهذا إن أكد شيئا إنما يؤكد مدى قتامة الأساليب الممارسة في حق الشباب المغربي، و هي أساليب تعود أصولها لبداية الرأسمالية الكلاسيكية المتجاوزة.
إذن التعاقد مفروض و ليس مُختارا، و لو هناك بديل أفضل لتم إختياره، مما يعني أن الإعتراض بأن الأساتذة إختاروه بمحض إرادتهم هو إعتراض تم طرحه سابقا في عهده الرأسمالية الكلاسيكية و تبين مدى تعفنه. فمن حق أي شخص أن يختار الأفضل، و لكن هذا لا يعني أنه حر في إختياره مادام أن واضع الإختيار يعرف مُسبقا بأن الشخص سيختار ذلك الإختيار. و بالتالي فإن الأساتذة المُنتفضين على الوضع الحالي هو إختيار يبحث عن ماهو أفضل من الواقع الذي يعيشونه، و هذا إختيار أكثر حرية لأنهم هم من أبدعوا الإختيار و ليس مفروضا عليهم من الخارج، إذن الإنتفاضة على الوضع القائم هي التي تُؤكد الحرية في كل هذا.
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5
23 - مغربي غيور على التعليم الخميس 21 فبراير 2019 - 17:52
خوفا على مستقبل أبناء بلدي
اقترح
ان تكون( مباراة التعليم) من الآن فصاعدا
مفتوحة فقط في وجه من تعاقد وقضى مدة لاتقل عن 5 سنوات..يتبت فيها القدرة والكفاءة
بعدها يدخل لوظيفة التدريس
ونكون بدلك نبني المستقبل لأبنائنا بشكل جيد
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5
24 - Youssef الخميس 21 فبراير 2019 - 17:53
او باش باغي تحارب الفساد انت والببجيدي ديالك الى كتعتارف بلي ما عندكم سلطات ولا سلطة. المانضة سمينة آ السي الخلفي....الشعب في ستين داهية
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2
25 - خالد F الخميس 21 فبراير 2019 - 17:59
اختيار أصحاب الكونطرا ل 20 فبراير كويم للإحتجاج واتباعهم للنقابات التي بقي زعماؤها في المكاتب المريحة لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان une tempête dans un verre d'eau. ، لوكنت وزيرا للتربية لفسخت عقود كل المضربين لأنه ليس هنا ما يدعوا للإضراب من أساسه اللهم إلا إذا كان حول وضعية التعليم والمدرسة و التلميذ.
قمة الأنانية.
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1
26 - استاذ متعاقد الخميس 21 فبراير 2019 - 18:00
الادماج الادماج بحول الله ولاعزاء للحاقدين الشامتين الذين لولا الاستاذ الذي درس لهم ما استطاعوا حمل القلم لبث سمومهم واحقادهم
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1
27 - بوتفليقة المروكي الخميس 21 فبراير 2019 - 18:01
مند 9 سنوات تجمدت الاجور بل نقصت بفعل اقتطاعات التقاعد الدي فرضه المغضوب عليه بن كيران ......لمادا هدا التعقيد . لمادا لم تم التخلي عن النظام القديم في ولوج قطاع التعليم .......
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0
28 - ERRRIFI الخميس 21 فبراير 2019 - 18:07
الحال الوحید هو جلب مدرسین افارقة لهم مستوی وحسن الاخلاق احسن من هٶلاٸ الانتهازیین
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29 - مغربي الخميس 21 فبراير 2019 - 18:08
في ظل غياب الحاضنة الشعبية و الدعم النقابي ذو البعد السياسي لقضيتكم وتواطؤ الدكاكين النقابية و السياسية و استعدادها للابتزاز و المساومة على ملفكم؛ و تردي الوضع الإجتماعي و الإقتصادي لشرائح عريضة من الشعب الكادح و المقهور و نذرة فرص الشغل للكثير من الشباب الجامعي المعطل من أمثالكم والمقبل على التخرج أيضا و غيره من الطبقات الاجتماعية الفقيرة و ضغط الموسم الدارسي الموشك على الانتهاء و إستعداد كامل للعديد من أقرانكم للقبول بهذا الوضع إلى حين.... كلها عوامل ليست في صالحكم وتجعل من معركتم" النضالية" خاسرة إلى أبعد الحدود.....
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