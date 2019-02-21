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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة

بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة

بوليف يجهز رجال الدرك والأمن بـ"رادارت أمريكية" لمراقبة السرعة
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: ياسين بنميني)
الخميس 21 فبراير 2019 - 20:00

تواصل وزارة النقل والتجهيز مجهوداتها لزيادة ضبْطِ السّائقين المخالفين لقانون السّير، خاصةً مع ارتفاع مؤشّر المخالفات المتعلقة بالسّرعة؛ فقد جرى صباح الْيَوْم الخميس توزيع 280 رادارا محمولا لمراقبة سرعة العربات من نوع "20/20 Trucam LTI" على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

وستمكن هذه الرادارات الأمريكية من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط. كما ستمكن هذه الرادارات الذكية أيضا من مراقبة مدى احترام مقتضيات السلامة الطرقية، من خلال إمكانية التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نوع المركبة المخالفة ولوحة ترقيمها.

وقال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي أشرف على عملية توزيع هذه الرادارات المحمولة إنه تم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث السير خلال سنة 2018 بسبب السرعة غير القانونية، وهو ما حدا إلى إطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تكثيف مراقبة السرعة داخل المجال الحضري وخارجه، وذلك وعيا من كتابة الدولة المكلفة بالنقل بضرورة نهج المقاربة الزجرية، بالموازاة مع المقاربة التحسيسية، لتحسين السلوك على الطريق.

وستمكن هذه الرادارات المصالح الأمنية (140 للدرك الملكي و140 للأمن الوطني) من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، إضافة الى رادارات ذكية تقيس مدى احترام مقتضيات السلامة الطرقية، من قبيل ربط حزام السلامة، وعدم التحدث في الهاتف أثناء السياقة.

وتعتبر أجهزة الرادار لمراقبة السرعة التي اقتنتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لفائدة مصالح المراقبة، بموجب طلب للعروض أجري نهاية سنة 2018، خصصت له ميزانية تناهز 25 مليون درهم دون احتساب الرسوم، (تعتبر) أحدث ابتكار متطور في تسجيل السرعة والحركة؛ اذ يجمع بين تقنيتي الفيديو والليزر، وكذا نظام تحديد المواقع (gps) في جهاز يدوي واحد سهل الاستعمال ويحسم في تحمل المسؤوليات وتنفيذ القانون، ويتضمن كاميرا فيديو تقدم سلسلة كاملة من الأدلة.

وستستفيد مصالح المراقبة، عبر الرادارات الموزعة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، من عدة خاصيات غير مسبوقة في الأجهزة السابقة، فبالإضافة الى قياس وتسجيل السرعة، تستطيع هذه الرادارات التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قوانين السير، كما تمكن من تحديد وتسجيل طراز السيارة ولوحة الترخيص والموقع وحتى خصائص الوجه للسائق، مع تقديم بيانات جغرافية تشرح بالتفصيل إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي ومعلومات الحركة الأخرى.

وتسمح تكنولوجيا "Lit" الحاصلة على براءة الاختراع لجهاز "trucam" بقياس الوقت والمسافات بين السيارات، وتدعم ذلك بأدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية، كما أنها تهزم أجهزة الكشف عن الصدأ وتقدم تشفيرا للبيانات جد آمن، كما يسمح هذا النظام بتحميل 35 ألف مخالفة بالصور في الْيَوْم وعشرة آلاف بالفيديو.

وتقدم هذه التكنولوجيا 6 طرق مختلفة للتشغيل؛ الوضع التلقائي الذي يسمح بتسجيل بيانات السرعة وتصوير الفيديو، وضع اللوحة الخلفية الذي يستعمل لتنفيذ مضامين قانون السير، وهو مصمم لقياس سرعة الدراجات النارية والعربات ذات محرك عبر اللوحة الخلفية فقط، إذ يعمل الجهاز على تخزين سلسلة من الأدلة بما في ذلك رقم لوحة الترخيص.

كما يسمح هذا الوضع بالعمل بشكل جيد في المطر أو الثلج أو الضباب الخفيف، ويسجل الفيديو الفوري بين كل حركة وحركة مع تفاصيل مرئيّة دقيقة، كعرقلة حركة المرور أو عدم وضع حزام الأمان أو الخوذة، ويميز بين السيارات والشاحنات التجارية، ويطبق تلقائيا حدود السرعة المحددة مسبقا.

وقال هشام الدويري، رئيس قسم الدراسات باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن هذا الجهاز "يمكنه قياس السرعة ومواعيد السفر والمسافة بين عربتين من أجل تعزيز وتشديد المراقبة على المخالفين لقانون السير"، مبرزا أن "السرعة داخل المجال الحضري في سنة 2018 المسجلة بالرادارات الثابتة عرفت ارتفاعا بـ 20 في المائة، خاصة المخالفات من الدرجة الثالثة التي لا تتجاوز فيها السرعة 20 كيلومترا في الساعة من السرعة القانونية".

وأورد الدويري أن "المخالفة يمكن ضبطها على بعد مسافة تفوق الألف متر، كما يمكن لهذه الرادارات أن تشتغل في الليل، عكس الرادارات التقليدية"، مشيرا الى أن كلفة المشروع 27 مليون درهم، أما مدة الضمانة فهي ثلاث سنوات، وتبلغ قيمة كلفة الصيانة بعد الضمانة مليون درهم سنويا لمدة ثلاث سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - khaald الخميس 21 فبراير 2019 - 20:07
جميل جدا.ولكن اين طرقاتنا من طرقات أمريكا؟؟ تتعجبونا غير في الفلوس ديرو ليها طريق. الحفرة قد فوهة بركان و تتقلبو على رادارات مريكان
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108
2 - %%%%% الخميس 21 فبراير 2019 - 20:07
la grande question qui revient tjrs .es qu on est egaux devant les contraventions .qui payera et qui payera pas .et ne me dite pas que je me trompe.
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24
3 - abderrahman الخميس 21 فبراير 2019 - 20:09
اودي غسل يديك من هذا الحكومة ...فين ما كانت شي طريقة للمواطن ان يدفع من جيبوا الا و تكون الحكومة سباقة باش عدلو الطرق الرئيسية وتوعية الناس من السرعة لا واش الحكومة حمقة توعي الناس
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62
4 - عمر الخميس 21 فبراير 2019 - 20:09
الوزارة تتحول لشركة ربحية تستثمر في المخالفات لزيادة المداخيل و الأرباح. من هذا نفهم لماذا لم تنخفض حوادث السير
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62
5 - Pragmatisme الخميس 21 فبراير 2019 - 20:09
Vive les USA.... Le grand Satan qui bosse et qui travaille dur pour nous fournir les toutes nouvelles technologies. Nous on se bat encore au sujet de quelle langue on doit adopter pour notre enseignement des sciences!!!!! Les démagogies ne mène à rien... c'est le travail et le pragmatisme qui doit être primé. Un peu de réflexion
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16
6 - ali الخميس 21 فبراير 2019 - 20:10
في الطريق السيار لاكادير الرباط تمر السيارات الفارهة لرجال الاعمال وبعض المسؤولين وابناء الشخصيات النافدة بسرعة تفوق _160 فاين يكون الدرك وهل يثم ايقافهم.

تعرفون الاجابة
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56
7 - xxxx الخميس 21 فبراير 2019 - 20:11
رادارات للزيادة في الدخل في صندوق الدولة.بحال الدولة محتاجا للفلوس.
من هو صاحب هده الفكرة.إستراد رادارات الى المغرب
من هو المستفيد في هده الصفقة
هن هي الشركة الفائزة بهده الصفقة (من تحت الطبلة).أضن انها شركة مقرها بالرباط.هي نفسها التي تفوز بهده الصفقات.الخبار فراسكم.(باك صاحبي)
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34
8 - المدوخ الخميس 21 فبراير 2019 - 20:13
نريد رادارات لمراقبة سارقي هذا الوطن لقد بلغ السيل الزبى
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57
9 - aziz agadir الخميس 21 فبراير 2019 - 20:15
و نتمنى ان يجهزوا المستشفيات بالأجهزة الحديثة التي تفتقر لها اغلب مستشفياتنا. و كذلك المدارس .
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55
10 - وجدة الوطنية الخميس 21 فبراير 2019 - 20:15
المزوق من برا اش اخبارك من الداخل ....الحكومة تتدرع بالحفاظ على التوازن الماكرو....هربا من الزيادة في الاجور و من جهة ثانية الفلوس تتطاير من كل جهة و كمثال كم صرف على الحكم السنغالي الدي ادار مبارة وجدة و بركان و التي انتهت بحرب ...
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21
11 - السرعة القصوى الخميس 21 فبراير 2019 - 20:15
السرعة تقتل هادا معروف و العامل البشري هو السبب الرئيسي في هده المشاكل الطرقية ووووو
كان من الأجدر إستعمال هده الرادارات الدكية و المتطورة للدين ينهبون خيرات البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا هذا
السرعة تقتل حداري حداري حداري من التهور في السياقة
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21
12 - سرفر مكاين والو الخميس 21 فبراير 2019 - 20:16
يجهز بالرادارات وله عدة شاحنات إذا خالفت وتجاوزت الو شكون مسح المخالفة
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20
13 - ولد سعب الخميس 21 فبراير 2019 - 20:19
السلام راه مشكيل ماشي في رادرات راه مشكيل من يقف عليها يجب تغير العقلية اولا وتوجيه صحيح لي كل المسولين ومعاقبة المخالفين تم توزيع الردرات انتهى
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10
14 - اكرم هيثم الخميس 21 فبراير 2019 - 20:19
المسؤولون في الادارات العمومية يتكالبون على الصفقات لمليء جيوبهم وجيوب رؤسائهم بملايين الدراهم ونهب اموال الشعب بالاوراق والفواتير المتلاعب بها...هرمنا ولم نرى اي ناهب مال الشعب يحاسب ...اللهم انت الحسيب الرقيب
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16
15 - matrix الخميس 21 فبراير 2019 - 20:20
سلام عليكم ليست الرادارات الأمريكية أو غيرها من تحد من حوادث السير بل هي ربح لدول بادخال غرامات مالية مهم اسي بوليف المرجو بانشاء ردرات داخل البرلمان
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12
16 - rabat الخميس 21 فبراير 2019 - 20:20
ردارات صنعوه لpjd دكشي فش فلحين الضريبة الضريبة .... صلحو الطرق ... خدمو الشعب... همكم الضرائب فقط .... ديرو لبلايك ... انا شدني رادار رجعت و الله ملقيت لبلاكا .... قبل ماديرو رادار اضعف الايمان يا حزب الزهو و النشاط شوفو لبلايك وش كاينين
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10
17 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:21
التكنولوجيا ضرورية لضبط المخالفات سعادة الوزير شكرا.أين وعودك بإصلاح منظومة النقل بما فيها من بطاقة مهنية الطرقات التغطية الصحية.....تسارعون الخطى لعقد الصفقات وشراء المعدات لتستفيدوا من. ....؟؟؟؟؟أما المواطنين لاتنفدوا وعودكم معهم سبحان الله
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9
18 - adil الخميس 21 فبراير 2019 - 20:21
اظن ان هناك بعض الدراجات النارية لا تحتاج رادارات لمعرفة أنها تتجاوز السرعة المسموحة بعشرات الكيلومترات وخاصة في ساعات متأخرة من الليل.
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7
19 - اخر الزمان الخميس 21 فبراير 2019 - 20:21
السرعة المفرطة خايبه ولكن عوض نشري رادار نصلح طريق وديرو السرعة 70 داخل المجال الحضري وخارج المدار الحضري 100 اما المخلفات ديرو حتى 500 درهم ماشي مشكيل
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3
20 - ملاحظ الخميس 21 فبراير 2019 - 20:21
تحية لرجال الدرك والامن اكتر الموظفين المشتغلين ليل نهار باجور زهيدة يجب أن يكون الأجر بحسب ساعات العمل بينما باقي الموظفين القابعين وراء شاشات هواتفهم الدكية ينتقدون بلا ضمير رغم أن هؤلاء يضحون في الميزانية ما ياخده باقي الموظفين المتواجدين في عطلة داءمة معرضون الأخطار لتامين الأخرين كالشمعة التي تحترق لانارة من حولها
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-13
21 - مول الزيتون ولكن قاري مزيان الخميس 21 فبراير 2019 - 20:22
وبماذا جهزتم الطرقات المحفرة؟ والشوارع المظلمة وضعف علامات التشوير وزيد وزيد ..حكومة همها الوحيد هو جيب المواطن المطحون.
حكومات العالم تحاول جاهدة تنويع مداخيلها.. على عكس حكومتنا الموقرة مدخولها الوحيد هو الضرائب والغرامات
وكلناكم لله..الله ياخد فيكم الحق
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8
22 - bachir الخميس 21 فبراير 2019 - 20:24
حل مشكلة السرعة في الطرقات ليس هو شراء الدارات ولكن يجب مصاحبة ذلك بالوعي والأخلاق لأن سن كثرة القوانين لا ينفع ولا يغني من جوع.
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4
23 - kamal الخميس 21 فبراير 2019 - 20:24
المعضلة في أولائك الأشخاص الذين ينسلون من المخالفة بمجرد مكالمة هاتفية، أو يقول للشرطي أنا من طرف فلان، يجب إنهاء هذا الهراء.
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6
24 - wxcgftrgjj الخميس 21 فبراير 2019 - 20:24
وفروا وسائل النقل العمومية للموطنين والمواطنات تضمن كرامتهم في التنقل وقوموا باصلاح الطرقات بنسبة ثلاثون بالمائة مقارنة بامريكا وبعدها اشتروا مايحلو ا لكم من اليات المراقبة من امريكا او اليابان حتى ........حكومة الردادرات
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4
25 - الشياضمي الخميس 21 فبراير 2019 - 20:24
المرجوا من المشرفين على الدرك الملكي ان يشرحوا لنا لماذا رجال الدرك يختبؤون في منطقة 60 كلم في الساعة وليس في منطقة 100 لان اغلب الحوادث تقع في هذه المنطقة وليس في منطقة 60 او الغرض هو جمع اكبر عد ممكن من الاموال وهدا هو الواضح .
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9
26 - مهاجرة الخميس 21 فبراير 2019 - 20:24
السلام عليكم .شكرا للسيد الوزير على اقتناء الرادارات ولكن يجب أن لا ينسى إصلاح الطرقات والمقاطع الخطيرة واحدات قناطر محورية في الطرق الرئيسية ووووووووووو.....!!!!!!!!!¿¿¿¿¿¿¿¿ والسلام عليكم و رحمة الله
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4
27 - ساءق الخميس 21 فبراير 2019 - 20:25
شيء جميل ان تتوفر المصالح الامنية علئ هاته الاجهزة الحديثة من رادارات محمولة دات جودة عالية ولكن المهم بل الاهم ان نغير من عقليتنا نحن الساءقون لان تسعون في المءة من الاخطاء المؤدية الئ حوادث كارتية تكون ناتجة من اخطاء بشرية لايسع في هدا الركن ذكرها كاملة < ففي الثاني السلامة وفي العجلة الندامة > .
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-4
28 - وليد رب ربه الخميس 21 فبراير 2019 - 20:25
هنيئا لخزينة الدولة مزيدا من الضرائب و حلب الجيوب، لم نسمع انكم جهزتم المستشفيات بأجهزة السكانير أو بالأجهزة الطبية ....كل ما يهمكم هو زيادة وسائل الاابتزاز فمزيدا من الإصلاحات يا حكومة الذئاب.
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5
29 - juba الخميس 21 فبراير 2019 - 20:26
si c'etait pour prevenir les accidents c'est bien ,mais malheureusement dans la plus part des cas ces radar ne sont pas placer dans les point noir mais seulement la ou' pieger les gens
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7
30 - عادل الخميس 21 فبراير 2019 - 20:26
زيد الكريم عالعضيم. ارا برع غا يخلصو العجز دالميزانية بينا.
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1
31 - Jawad الخميس 21 فبراير 2019 - 20:27
كدالك الشعب المغربي محتاج لردارات هدر تروة المغاربة
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1
32 - عبد الله الخميس 21 فبراير 2019 - 20:28
انا احمل النسبة الكبيرة لحوادث السير لنسبة كبيرة للشرطة والدرك لتهاونهم وتساهلهم مع السائقين. والله لو طبقوا القانون بحزم لنقصة حوادت السير ولنتعشة الخزينة بالمخالفات. للاسف فهم شركاء في اي قتيل وجريح ومعطوب في حوادث الشغل. يقول المثل المغربي لعضو الحنش تيخاف من القنبة.
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-2
33 - Conducteur marocain الخميس 21 فبراير 2019 - 20:33
Qui nous garantit la fiabilité de ces radars ? ! ?
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0
34 - Abdo الخميس 21 فبراير 2019 - 20:34
Great since they never catch me here for speeding or not obeying the DOT rules and regulations, they will never do back in my country either
But I’m pretty sure they will catch me for no reason and try to ask to k7ob, k70b the minimum of 2 or 3 off those blue ones you all know what I mean
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0
35 - الطاطاوي الخميس 21 فبراير 2019 - 20:34
رادرات امريكية جد متطورة تيتعملها ايادي مغربية. نحن لنا كل الثقة في هاته الرادارات. ولكن لنا الشك في مستعمليها.
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1
36 - إبن القراقرة الخميس 21 فبراير 2019 - 20:35
مع كامل احترامي لهذه اللجنة فإنها لم تستطع ولحد الساعة وضع اصبعها على مكان الخلل الحقيفي الذي يحتل نسبة عالية من حوادث السير ربما تفوق الخمسون بالمائة ألا وهو آفة الخمر .
الخمر الذي يباع بشكل عادي في عدة متاجر خصصت لبيعه وكذلك متاجر المساحات الكبرى فالكل يعلم أن المتسوقين لهذه المادة هم مغاربة بل مسلمين ومع كامل الأسف لا نجد نصارى يتسوقون الخمر فعلى من يهمه امر التأكد مما اقول عليه ان يقف أمام أبواب المتاجر المذكورة ويلاحظ كم سيارة تتسوقت الخمر وبالطبع سيستعمل سائقها الطريق
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2
37 - hamidou الخميس 21 فبراير 2019 - 20:36
هذا جيد نتمنى ان يطبق القانون على كل مخالف.لانه مع الاسف حالما يظبط اي شخص يخرج هاتفه لطلب الافلات من العقوبة ظاهرة يجب القضاء عليها والا سوف يكون الضعيف هو الوحيد الخالف
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0
38 - الخميسات الخميس 21 فبراير 2019 - 20:36
كل مرة اجيبو حاجة اول شيء خاص البحت فحجم الميزانية مشحال كلف هدشي ماشي غير اجي دوزها تاني حاجة حاجة خاص كل سد قضائي تكون كاميرة مرقبة عناصر الامن و درك باش كون شفافية
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0
39 - حسونة السوسي الخميس 21 فبراير 2019 - 20:37
الشيء الوحيد الذي لم نتمكن من معرفته بخصوص هذا الموضوع ... هو كم يبلغ مدخول هذه الرادارات .. وأين ينفق ؟ فمن باب الشفافية والوضوح أن توضحوا المداخيل قبل المصاريف ! ونحن مع محاربة حوادث السير. . ولكن كذالك مع محاربة التعتيم والغموض ...!!!
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0
40 - ملاحظ تربوي الخميس 21 فبراير 2019 - 20:38
لماذا لم يتم تجهيز المؤسسات التربوية بوسائل تقنية أمريكية جد متطورة كما فعلتم الآن في ميدان النقل؟قطاع التربية و التكوين لازال يتخبط في مشكلة لغة التدريس! و الله مهزلة!مخطط جهنمي يتم تنزيله تدريجيا للقضاء على مجانية التعليم.
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0
41 - Youssef الخميس 21 فبراير 2019 - 20:38
و ردار كشف الثروة ديال الشفرة من قبل و بعد ديال الشلاهبية ديالنا فوقاش غادي يتم تدشين ديالو؟؟؟؟...
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0
42 - Radd الخميس 21 فبراير 2019 - 20:40
Rad d
جيد جدا.... و لكن حاضين غير الشوافريا..... حضيو ماشي كاع دوك الشفارا غير دوك الشويفريا اللي تي حطو الفلوس في البنوك السويسرية وغادين ديرو خير في شحال ديال المزيرية....هههه
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0
43 - المذكوري الخميس 21 فبراير 2019 - 20:40
لا يخجلون من أنفسهم ، ليس لنا غير الله من مسؤولين لا يشعرون بجسامة ما يتحملون ، البنية التحتية مهترئة و مص دماء المواطن في أوجها
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0
44 - ahmed الخميس 21 فبراير 2019 - 20:40
كل هدا جميل ورائع ويصب في مصلحة الشعب ولكن يجب استخلاص المخالفة من طرف وزارة النقل أو المالية عند تجديد أوراق السيارة أو خلال السنة حتى يتم تفادي الرشوة وتضييع الملايير على الدولة.
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0
45 - chouaib الخميس 21 فبراير 2019 - 20:41
الغرد ليس سلامة المواطن
العيد ملأ الصندوق من جيب المواطن.
ليست السرعة السبب الأول للحوادث إنما هي الطرقات الغير صالحة
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0
46 - العسري يزيدي الخميس 21 فبراير 2019 - 20:41
هههه.سبحان الله رسالتي لحزب لاعدالة لاتنميه واش المواطن كيهمكم حتى لهد.درجه ام هدفكم افراغ جيبه بدعاءير طرقات ودعاءير اشطر الماء وكهرباء وضراءيب وفنيط طكسيات وغلاء طريق سيار..واش كبيركم باع لمغاربا لمداريس خصوصيه ولمصاحات خصوصيه واقفل باب تشغيل وحدف لمقاصه وزاد في معانات مغاربه بعد زيادات همجيه في ثمن لغزوال واصبح كل رب اسرة يؤدي غلاء زيوت اللحوم الاسمك دقيق وبعتم شعب لوبيات وسماسرل ولمحطات لوقود وتلاعب في وزن بطكاز وشجعتم شركة حلبب جوده بستراد ملابن الكلوات من لغبره تمزج مع الماء وتباع ب7دراهم للتر سجعتنو جوده لانه مساندكم الريمي في انتخابات المدن وصربتم حوالي 287الف فلاع وعامل كنثقام من كبقه لمسحوقهوتريدون تدمير شركات ومستتمرين لتنتشر لبطالة لفقر التجرام لحريك مررتم كل القرارت التي تفرغ جيوب لمغاربه كانوعليك امسيو بوليف تعالج مسكل لكرارس وطربرتورات ودراحات نعاريه التي لاتحترم قانون السير كان عليك امسيو لنتحزب ان تعالج مشاكل طرقات لمحفرة واسارات المرور وعلامت تسوير وتعيد نظر في سرعه على لطوروت لان سرعة 120اكل وشرب عليه ضهر ام طرقات 60 فهي الاخرى يجب تفكير بتغيرها 100 او 80
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1
47 - لـــــــــمـــــــاذا ؟؟؟؟؟؟؟؟ الخميس 21 فبراير 2019 - 20:43
"إجبارية حزام السلامة" ، تنص عليها مقتضيات مدونة السير، ووضع الحزام ملزم لجميع الركاب والسائقين، هذه أسس القاعدة القانونية، ولكن الغريب أن أصحاب الطاكسيات من جميع الأصناف، ثاروا على هذه القاعدة، ورفضوا قانونية إجبارية حزام السلامة، ولا يعاقبون على هذه المخالفة، سواءا داخل المدن، أو عند السفر بين المدن، بينما يخضع كل المواطنين الآخرين للعقوبات الزجرية جراء هذه المخالفة.....لـــــــــمـــــــاذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
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48 - ahmed الخميس 21 فبراير 2019 - 20:43
في هذه البلاد الجميع يرتكب المخالفات الراجلون وأصحاب الدراجات النارية والعادية وأصحاب تريبورتور والكرارص ولكن لا أحد تنسب له الأخطاء سوى للسائق المسكين صاحب السيارة أو الشاحنة. فهو الذي يحكم في جميع الأحوال بقاون واحد: السرعة وعدم الانتباه. إذا كانت السرعة مظبوطة يتابع بدريعة عدم الانتباه. والكل في الحقيقة لا ينتبه. ماذا تقولون عن أصحاب الدراجات النارية؟ هل هم ينتبهون أكثر من سائقي السيارات. المطلوب تطبيق القانون على الجميع. حتى على الراجل الذي يقطع الطريق أثناء قدوم السيارة وخصوصا على أصحاب الدراجات النارية الذين يتجاوزون من اليمين والشمال.
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49 - مغربي في المهجر الخميس 21 فبراير 2019 - 20:45
يجب على المخالف لنظام السير أن تأتيه رسالة على المحمول تتظمن مكان المخالفة مع الوقت وسرعة العربة لكن شفويا من عند الشرطي أو الدركي لا تتأتمن حتى تكون الثقة بين الطرفين وتسدد المخالفة عبر أجهزة الصراف كبقية دول العالم
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50 - احمد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:47
عوض شراءه رادارات لضبط المخالفات كان عليك أن تتنازل عن هده الصفقة وتحولها إلى لكاميرات للمستشفيات بداخلك تنال رضى الله والعباد
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51 - النابوبي ولهوا فالتيو الخميس 21 فبراير 2019 - 20:48
بوليف برتبة وزير لا يفعل شيئا الا المراقبة بالرادار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وزير فائض لا قيمة مضافة له غير النابوبي الخاوي.
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52 - hamid الخميس 21 فبراير 2019 - 20:50
الرادار ليس حلا لتخفيض حوادث السير وانما حل لملء خزينة الدولة وهذا محمود اذا استثمرت هذه الموارد لصالح المواطن اما مشكل الحوادث فهي في تفعيل القوانين والمساوات في التطبيق بين جميع مستعملي الطريق
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53 - علامات التششششوير الخميس 21 فبراير 2019 - 20:56
شكرا ومزيان ديرو رادارات ولكن فيناهوما بلايك ره والله ملي كتوصل لشئ بلايص فالمغرب ومكتعرف راسك فين غادي وخا كتبغي تخرج من شي مدينة الا ما سولتي شي واحد غدي تبقا تالف ونتمنى هدا رادارات وهدا القانون يطبق على كلشي وشكرا
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54 - tanjawi الخميس 21 فبراير 2019 - 21:03
هاد الردارات معندنا منديرو بها هاد الردارات انتاع أصحاب الرشوة أحنا اخصنا ردارات ثابة فلاش باش الغرامة تمشي المنزل لصاحب المخالفة وحدف ثلاث نقط باش ديك العقلية عندي العرف متبكاش عندنا أي واحد ارتكب مخالفة كيف ماكان اخلص ولي كثر بالمخالفات تسحب منو الرخصة
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55 - moha azghar الخميس 21 فبراير 2019 - 21:06
فعلا السرعة تقتل،والروح عزيزة عند الله.هل فعلا لكم حس المواطنة والغيرة على ارواح المواطنين ام توزعون الرادرات للحصول على الاموال جراء المخالفات التي يرتكبها بعض المتهورين والمفرطين في السرعة لملء صناديق الدولة.نصيحة اصلحوا اولا انفسكم ثم الطرقات التي تساهم في 90% من هده الحوادث.
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56 - elmakhlouf الخميس 21 فبراير 2019 - 21:07
كان الاجدر ان تصطحبوا هذه الكامرات باخرى تكشف قابضي الرشى ومبيضي الاموال ومعنفي المجتجين السلميين وووووو
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