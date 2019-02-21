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مندوبية التخطيط تفضح ضعف النقابات .. نسبة المنخرطين 4 بالمئة

مندوبية التخطيط تفضح ضعف النقابات .. نسبة المنخرطين 4 بالمئة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 21 فبراير 2019 - 23:00

أرقام صادمة حول وزْن النقابات العمالية في المغرب كشفت عنها مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018؛ إذ أظهرت المعطيات الرقمية الواردة ضمن المذكرة أنّ عدد النشيطين المشتغلين المنخرطين في النقابات لا يتعدى 4.3 في المئة فقط.

وبالرغم من أنَّ عدد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي تتولى التفاوض مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي يصل إلى خمس مركزيات نقابية، توازيها نقابات وهيئات مهنية أخرى تنشط في الساحة، فإنّ 95.7 في المئة من النشيطين المشتغلين في المغرب غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية.

ووفق الأرقام الواردة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ عزوف الطبقة العمالية عن الانخراط في النقابات يمسُّ العالميْن الحضري والقروي، والذكور والإناث على حد سواء؛ إذ تصل نسبة العزوف في الوسط الحضري إلى 92.9 في المئة في الوسط الحضري، وترتفع إلى 99.2 في المئة في الوسط القروي.

وتتساوى نسبة العزوف عن الانخراط في العمل النقابي بين الجنسين؛ إذ تبلغ 95.7 في المئة في صفوف الرجال، و95.9 في المئة لدى النساء.

المثير في أرقام مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018 هو أنَّه حتّى المستأجرين، وهم الأجراء في القطاع المهيكل، غير مهتمين بالعمل النقابي؛ إذ إنّ 92.8 في المئة منهم غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية، 91 في المئة منهم بالوسط الحضري، و98.2 في المئة بالوسط القروي.

ويمثل المستأجرون نسبة 48.8 في المئة من مجموع السكان النشيطين المشتغلين في المغرب، الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، فيما يمثل المستقلون 30.3 في المئة، والمساعدون العائليون 16 في المئة، فيما لا تتعدى نسبة المشغّلين 2.4 في المئة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.

ويصل عدد السكان النشيطين في المغرب، وهم الفئة العمرية ما بين 15 سنة وسنّ الشغل، إلى 11.979.000، منهم 10.811.000 مشتغلون، و1.168.000 عاطلون عن العمل، حسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Ali الخميس 21 فبراير 2019 - 23:24
نسبة العزوف عن الانخراط في النقابات تساوي نسبة العزوف عن التسجيل والتصويت في الانتخابات
وترى الدكاكين المخزنية (الاحزاب)تقول نحن نمثل الشعب المغربي والشعب منهم بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام
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54
2 - شمس الخميس 21 فبراير 2019 - 23:30
النقابات لم يعد يثق بها العمال والموظفين...جلهم اغتنوا بالنقابات والموظفون يؤدون انخراطات دون جدوى...
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30
3 - مدوخ ومقاطع الى الابد الخميس 21 فبراير 2019 - 23:31
المندوبية السامية للتخطيط مؤسسة حكومية والكل يعلم ان الارقام التي تقدمها لا علاقة لها بالواقع وفيها كثير من التظليل... فعندما يتعلق الامر بالإنتخابات مثلا تعطي ارقاما خيالية في بعض الاحيان تصل الى 99%.. بالنسبة للبطالة النسبة هي 9% أي اننا احسن من إسبانيا حيث وصلت الى 20 %... اما عندما يتعلق الامر بالاضراب فنسبة المشاركة دائما ضعيفة في نظر هذه المؤسسة... الشعب عاق وفاق
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21
4 - علي الخميس 21 فبراير 2019 - 23:33
نسبة تمثل الانتهازيين و الذين يعيشون على الريع النقابي او لمداويخ
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15
5 - خدوج الخميس 21 فبراير 2019 - 23:39
هي نتيجة طبيعية لانتهازية النقابيين ، النقابات تعتبر وسيلة للترقي الاجتماعي وتغيير الاطار سيما النقابات التعليمية فبفضل الانتهازية انتقل المدرس من الجبال إلى مكاتب المديريات ومن ضنك الأقسام إلى راحة المكاتب ، وتكليفات بالزبونية وانتقالات بالمحسوبية ، النقابات هي مؤسسات عهر على أقل وصف ناعم لها ، هناك من يقول : إذا أردت أن تصبح مديرا تربويا فاتصل بفلان وإذا أردت ضمان منصبك في التفتيش اتصل بعلان ، لحاصول مستقبل البلاد ضاع بسبب سفهاء الأحزاب وسفهاء النقابات التي لا تمثل هذا الشعب ولا شغيلاته
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12
6 - متتبع الخميس 21 فبراير 2019 - 23:46
ان العزوف عن الانخراط في العمل النقابي المنظم سببه غياب الحريات النقابية و عدم احترام قانون الشغل و غياب الحوار الاجتماعي و اعتماد اسلوب الترهيب.... ...حتى ان بعض الحوارات مع ارباب العمل و بحضور مفتش الشغل و السلطة المحلية تفضي الى ارجاع المطرودين مقابل حل المكتب النقابي او الاستقالة من النقابة...... وقد ياتي يوم لم تجد فيه السلطة محاووا نقابيا....
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7 - العزوزي الخميس 21 فبراير 2019 - 23:50
ظهر الحق و زهق الباطل
نقابات لا تمثل سوى نفسها؟
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3
8 - عبدالمجید الجمعة 22 فبراير 2019 - 00:02
انها الحقیقه المره .نقابات فقدت المصداقیه ولا تمثل سوی نفسها .نخرتها الزبونیه والانتهازیه والامتیازات علی حساب الطبقه العامله .تتحاور منذ ثمانی سنوات دون نتاءج تذکر .لا برنامج نضالی حقیقی ولاهم یحزنون .فکیف تسمی هذا ؟
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9 - خبير الجمعة 22 فبراير 2019 - 00:06
الانخراط في النقابات والاحزاب السياسية تهمة وخيانة الشعب يريد نقابات واحزاب سياسية لترافع على مشاكلهم لدى مؤسسات الدولة والمشغلين ليس للدفاع على قبيلتهم وتوزيع الغنائم على عشيرتهم
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