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كُتّاب وآراء
الأمن: تفريق "مسيرة الأربعاء" تمّ في إطار القانون
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية.
وزاد المصدر "تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا"، في إشارة إلى استخدام خراطيم المياه.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان.
وإذ تؤكد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، أن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، فإنها تدحض، في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
. أما المطالبة بالحقوق فلا يعني استباحة و احتلال أي فضاء عمومي بدون ترخيص..
ثم ان حكاية "الحق" في الوظيفة العمومية" التي تكلف المغاربة الملايير دون أي مردودية يجب أن ينتهي.
من شيشتغل بأمانة و مردودية فلا خوف عليه.. أما الانتهازي الذي يريد أن يختبئ وراء نظام الوظيفة العمومية الفاشل لكي يبتز الدولة بعد ذلك رغم تقاعسه فهذا أمر مرفوض و لا يجب على المغاربة التضامن معه لأنه سيكلفهم الكثير من الأموال دون طائل..
اليوم مع الجهوية الأكاديميات هي التي سوف تتكفل بالتشغيل و التوظيف على المستوى المركزي سيصبح من الماضي و لا يوجد في كل العالم شئ اسمه وظيفة مدى الحياة حتى دون مردودية مع انعدام الكفاءة أو نقصها مع الوقت..
المزايدات السياسية ستعصف بمستقبل أبنائنا في هذا القطاع الذي أصبع مهنة العدميين و شغل من لا شغل له..
انها الكارثة القادمة..
لاحول ولا قوة لال بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
لماذا وقعتم على العقد والان تناضلون ضده؟
الجواب :
أولا : لا يمكن أن نناضل خارج التعليم لأننا لا نحمل الصفة التي تخول لنا ذالك، ولانعدام وجود أي تنسيقية خاصة بالشباب العاطل تنظيما وتخطيطا، ولا يمكن باي حال ان تتهم شخصا بالخيانة وانت لم تتفق معه على شيء أصلا!
ثانيا: إذا سلمنا أن فوج 2016 وقع العقد للاكراهات والأسباب السالفة الذكر، فما ذنب الأفواج الأخرى 2018 و2017 والافواج القادمة؟؟؟؟
ثالثا : الدولة نفسها خالفت العشرات من العقود والعهود في مختلف المجالات ولم تنكر عليها أيها السائل الغبي، منذ 2011 والشعب في معاناة جراء الصدمات تلو الأخرى التي تلقاها من الطبقة السياسية اقتصاديا واجتماعيا... ولكن تعتبرنا الحائط القصير كأننا نحن من سرقنا ونهبنا ثروات البلاد والعباد... نحن فئة تطالب بحقوقها الدستورية المشروعة كما يجب عليك انت ايضا ان تطالب بحقك في بلد الحق والقانون!!
رابعا: نحن في صراع مع مسؤولين لهم من الدهاء والمكر اتجاه الشعب الشيء الكثير، ولا دخل لك انت!!!؟ اللهم كنت محامي أو متملق، حاسد، مداهن، حاقد على اخوانك واخواتك من أبناء الشعب.
خامسا
حماية الممتلكات العامة كدريعة لغض نظرة المواطن عن الحالة السودوية الاخوتنا المتظاهرين .
لكن الشعب فاق او عاق برك من الطنيز
ولكن اود التذكير فقط انه في كل دول العالم وحتى في اعتى الديمقراطيات فين كاين حقوق الانسان ديال بصح ماشي ديال بلعاني لي فالمغرب ...التظاهر دون ترخيص المهدد للامن العام يواجه بنفس الطريقة العنيفة ...وقبل اسابيع شاهدنا ماذا وقع في فرنسا عندما اراد المتظاهرون التوجه الى الشارع المحاذي لقصر الاليزي حيث إقامة ومكاتب الرئيس هنا في باريس فما بالك بهؤلاء وهم متوجهون للقصر الملكي بالرباط ...
اتمنى الشفاء العاجل للجرحى من الطرفين شرطة واساتذة متظاهرين لانهم في الاخير بجوج من ابناء افقر طبقات الشغب المغربي المغلوب عل امره