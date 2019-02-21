24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "الجامعة" تقرر عقوبات ثقيلة ضد فريقي وجدة وبركان (5.00)

  2. التقويم الأمازيغي ودواعي اعتماده عيدا وطنيا وعطلة رسمية (5.00)

  3. تقديم أحدث هواتف "شاومي" بـ 3 كاميرات خلفية (5.00)

  4. سرقة "أسلاك نحاسية" تورّط أشخاصا في السوالم (5.00)

  5. الدرك يفكك معملا سريا "للماحيا" بجماعة أسجن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأمن: تفريق "مسيرة الأربعاء" تمّ في إطار القانون

الأمن: تفريق "مسيرة الأربعاء" تمّ في إطار القانون

الأمن: تفريق "مسيرة الأربعاء" تمّ في إطار القانون
هسبريس من الرباط
الخميس 21 فبراير 2019 - 20:10

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية.

وزاد المصدر "تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا"، في إشارة إلى استخدام خراطيم المياه.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان.

وإذ تؤكد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، أن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، فإنها تدحض، في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عماد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:24
تحية إجلال لرجال الأمن حفظكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - karim الخميس 21 فبراير 2019 - 20:28
شكرا لرجال الأمن على مجهوداتهم الجبارة للحفاظ على الأمن

. أما المطالبة بالحقوق فلا يعني استباحة و احتلال أي فضاء عمومي بدون ترخيص..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
3 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:31
لقد ظهر المستور ،من كان يتبجح بالديمقراطي. وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية صار الان يعطي الاوامر لقمع التظاهر ،بعد ان كان هو السبب في خروجه بقراراته المجففة لحقوق ابناء الشعب ( التعاقد، التقاعد ،ضرب صندوق المقاصة ، الصحة، التعليم ...) كل هذا من العوامل التي تخرجت ابناء هذا الوطن مرغمين رغم ما ينتظرهم من اقتطاع ومصارف التنقل ... فلك الله يا وطني مادمت تحت رحمة المنافقين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - محب للوطن الخميس 21 فبراير 2019 - 20:34
التعليم لم يتغير في المغرب الحبيب نفس نظام الجهل نفس الطاولات نفس المناهج فقط تغيير في الالوان تفاوت مابين التعليم الثانوي والتعليم العالي اكثر نسبة كنشوفوها كتدخل تعليم عالي بدون توجيه تتقرا حاجة و تخدم في حاجة تلميذ اصبح كالالة يستهلك مقرر اجباريا تحت عدر التنظيم مع العلم ان سن التوجيه كبدا من الصغر و هنا بان لي الاستاذ لايهمه النظام التعليمي بل يهمه الانخراط في الوظيفة فقط لنيل الامتيازات الوظيفية لي عند الاستاذ هنا استغرب واطرح السؤال هل دور الاستاذ تربية اجيال الغد مهما كانت الظروف ام دوره الدفاع عن مصالحه الشخصية مع العلم ان لي خاصو يدافع على الاستاذ هو المستفيدين هم الاباء حنا لي كان خاص نكونو في بلاصتهم وهما يوصلو رسالة نبيلة مهما كانت الظروف فعجبا لظروف انقلبت رأسا على عقب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - ADAM الخميس 21 فبراير 2019 - 20:35
أقول للإدارة العامة للأمن الوطني أن رجالها و قوات الامنية الأخرى لم تقم سوى بواجبها في الحفاظ على الامن و سلامة المواطنين و الممتلكات العامة و الخاصة و قد أظهرت جميع الفيديوهات ان قوات الأمن تتبعت جميع الأجراءات القانونية لإلزام المتظاهرين بتتبع المسار الخاص بمسيرتهم لكن بعضهم بدأ في أستفزاز قوات الأمن مم أضطرها للتدخل بخراطيم المياه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
6 - مواطن مغربي يكره الانتهازيين الخميس 21 فبراير 2019 - 20:39
أنا مع نضال الشعب المغربي من أجل العيش الكريم لكل فئاته .. لكن يجب الانتباه الى أن أتباع جماعة العدل والاحسان شاركوا في مباريات التعاقد و كانوا على علم بالاجراء الا أنهم استغلوا هذا الملف للمزايدة على الحكومة و على النظام و من هنا قرارهم الخروج لتحدي القصر في الرباط في عملية استفزازية مجانية قد تكلف هذا الملف مصداقيته..
ثم ان حكاية "الحق" في الوظيفة العمومية" التي تكلف المغاربة الملايير دون أي مردودية يجب أن ينتهي.
من شيشتغل بأمانة و مردودية فلا خوف عليه.. أما الانتهازي الذي يريد أن يختبئ وراء نظام الوظيفة العمومية الفاشل لكي يبتز الدولة بعد ذلك رغم تقاعسه فهذا أمر مرفوض و لا يجب على المغاربة التضامن معه لأنه سيكلفهم الكثير من الأموال دون طائل..
اليوم مع الجهوية الأكاديميات هي التي سوف تتكفل بالتشغيل و التوظيف على المستوى المركزي سيصبح من الماضي و لا يوجد في كل العالم شئ اسمه وظيفة مدى الحياة حتى دون مردودية مع انعدام الكفاءة أو نقصها مع الوقت..
المزايدات السياسية ستعصف بمستقبل أبنائنا في هذا القطاع الذي أصبع مهنة العدميين و شغل من لا شغل له..
انها الكارثة القادمة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - العصا لمن عصا الخميس 21 فبراير 2019 - 20:39
لا للفوضى و المطالبة بالحقوق تكون وفق القانون و بدون فوضى. والعصا لمن يعصا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
8 - salah الخميس 21 فبراير 2019 - 20:39
هنيئا لنا نحن نساء ورجال التعليم بهذا التكريم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - يوسف الخميس 21 فبراير 2019 - 20:40
المعنى الحقيقي للمثل الشعبي "ضربني أو بكس سبقني او شكى "هههه الزروطة في مواجهة الوزرة
لاحول ولا قوة لال بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - استاذ محگور الخميس 21 فبراير 2019 - 20:41
جواب هادئ على سؤال قديم جديد :
لماذا وقعتم على العقد والان تناضلون ضده؟
الجواب :
أولا : لا يمكن أن نناضل خارج التعليم لأننا لا نحمل الصفة التي تخول لنا ذالك، ولانعدام وجود أي تنسيقية خاصة بالشباب العاطل تنظيما وتخطيطا، ولا يمكن باي حال ان تتهم شخصا بالخيانة وانت لم تتفق معه على شيء أصلا!
ثانيا: إذا سلمنا أن فوج 2016 وقع العقد للاكراهات والأسباب السالفة الذكر، فما ذنب الأفواج الأخرى 2018 و2017 والافواج القادمة؟؟؟؟
ثالثا : الدولة نفسها خالفت العشرات من العقود والعهود في مختلف المجالات ولم تنكر عليها أيها السائل الغبي، منذ 2011 والشعب في معاناة جراء الصدمات تلو الأخرى التي تلقاها من الطبقة السياسية اقتصاديا واجتماعيا... ولكن تعتبرنا الحائط القصير كأننا نحن من سرقنا ونهبنا ثروات البلاد والعباد... نحن فئة تطالب بحقوقها الدستورية المشروعة كما يجب عليك انت ايضا ان تطالب بحقك في بلد الحق والقانون!!
رابعا: نحن في صراع مع مسؤولين لهم من الدهاء والمكر اتجاه الشعب الشيء الكثير، ولا دخل لك انت!!!؟ اللهم كنت محامي أو متملق، حاسد، مداهن، حاقد على اخوانك واخواتك من أبناء الشعب.
خامسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - مواطن2 الخميس 21 فبراير 2019 - 20:45
الكل شاهد كيفية تعامل رجال الامن مع المحتجين في فرنسا...وكيف تصدى رجال الامن للمخالفين منهم...تحت عدسات الكاميرات وبحضور الصحافة الوطنية والغير الوطنية والحقوقيين....واستعملت وسائل الردع بجميع انواعها ولم تكترث الدولة للمعلقين والمنتقدين...حتى ان شعبية رئيس الدولة بدات في الارتفاع وجمهور المواطنين بداوا يستنكرون تلك الاحتجاجات...ومعنى ذلك ان لكل شيء حدود....والحدود لا يمكن ان تقام بالمحاضرات بل بالقوة المطلوبة ان اقتضى الحال حفاظا على هيبة الدولة وامن وسلامة المواطنين..وتوقيت تلك الاحتجاجات فيه ما يكفي من الخلفيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - Aymen الخميس 21 فبراير 2019 - 20:48
من سنوات و حنا كنشوفوا هاد وسائل الحماية لي كطبقها الدولة (عن طريق الامن الوطني) كتروم ضد الاحتجاجات السلمية لكسر صوتها بشكل مباشر وكتخد
حماية الممتلكات العامة كدريعة لغض نظرة المواطن عن الحالة السودوية الاخوتنا المتظاهرين .
لكن الشعب فاق او عاق برك من الطنيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - حميد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:54
اساتذة الزنزانة 9 الأكثر تضررا في القطاع منطقيا (فكروا ب عقولكم)، يطالبون بتسوية عادلة لملفهم وكفى من القمع،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - محمد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:56
انتم السبب انتم تماطلون اين الحوار الاجتماعي الشعب ينتظر نتائج الحوار الاجتماعي حتى الملك محمد ااسادس حفظه تلله حدد موعد الحوار .انتم لا تسمعون اي احد اصبحتم طغاة .هل كنت ستقول 20فبراير 2011 لسلطة القانون اظن ستكون واء القضبان .لا تحتقر صوت الشعب صوت الله في ارضه .بسبب تهوركم يلطف الله على بلادنا من الانزلاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - جواد الخميس 21 فبراير 2019 - 20:56
اعيدها دائما....القضاء المغربي للقضاء على المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - حسن باريس الخميس 21 فبراير 2019 - 21:00
لن اتكلم على مطالب هؤلاء الشباب الغير المشروعة رغم توقيعهم عل عقود عمل والعقد شريعة المتعاقد ...الخ الخ ...
ولكن اود التذكير فقط انه في كل دول العالم وحتى في اعتى الديمقراطيات فين كاين حقوق الانسان ديال بصح ماشي ديال بلعاني لي فالمغرب ...التظاهر دون ترخيص المهدد للامن العام يواجه بنفس الطريقة العنيفة ...وقبل اسابيع شاهدنا ماذا وقع في فرنسا عندما اراد المتظاهرون التوجه الى الشارع المحاذي لقصر الاليزي حيث إقامة ومكاتب الرئيس هنا في باريس فما بالك بهؤلاء وهم متوجهون للقصر الملكي بالرباط ...
اتمنى الشفاء العاجل للجرحى من الطرفين شرطة واساتذة متظاهرين لانهم في الاخير بجوج من ابناء افقر طبقات الشغب المغربي المغلوب عل امره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.