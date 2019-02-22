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الرئيسية | مجتمع | نساء ورجال التعليم يستفيدون من فحوصات مجانية

نساء ورجال التعليم يستفيدون من فحوصات مجانية

نساء ورجال التعليم يستفيدون من فحوصات مجانية
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 فبراير 2019 - 12:34

أطلقت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين حملتها الطبية برسم سنة 2019، للمساهمة في الحد من المشاكل الصحية لدى نساء ورجال التعليم.

هذه السنة، أدرجت المؤسسة ضمن برنامج الحملة لقاءات تواصلية مع منخرطيها حول الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، حيث استضافت جهة سوس ماسة أول نشاط طبي وتواصلي في إطار هذه الحملة التي تستهدف ما يقارب 800 شخص، وذلك في الفترة ما بين 21 و24 فبراير الجاري.

وسيوفر طاقم طبي متعدد التخصصات اختبارات الكشف المكبر عن داء السكري وحصصا للتحسيس حول سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك لفائدة مشاركين من تارودانت والنواحي، وانزكان والنواحي.

وقد عرفت الحملة في يومها الأول مشاركة 300 شخص، غالبيتهم من الأساتذة الجدد المتعاقدين، استفادوا من كل التوضيحات حول الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وتم التركيز على جديد الخدمات الصحية، ويتعلق الأمر بالعقدين الجديدين للتغطية الصحية التكميلية "AMC+" وللإسعاف والنقل الصحي.

في اليوم الثاني من الحملة، استفاد 250 مشاركا خلال الفترة الصباحية من الكشف المبكر عن داء السكري وفحوصات طبية تهم صحة الأنف والأذن والحنجرة والعين، وحصص توعية حول سرطان الثدي وعنق الرحم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أيوب المغربي الجمعة 22 فبراير 2019 - 13:21
بعد 30 سنة في التعليم أول مرة أسمع بهذا الحدث...
ربما علي انتظار 30 سنة أخرى حتى أستفيد من هذا العمل الجبار
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2 - Rachid الجمعة 22 فبراير 2019 - 13:31
هدي غير شي برا بغاو ادكوها ليهم باش ميبقوش اهدرو على ديالهم
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3 - بن لمدن الجمعة 22 فبراير 2019 - 13:43
نحن نساء و رجال التعليم لا نريد صدقة من الدولة فالصدقة للفقراء و اليتمي و سكان البوادي أما نحن مطالبنا واضحة أما بالنسبة لفحوصتنا و تكفلنا بالعلاجات هدا حق مشروع على الدولة بأن توفره لنا و بركا من الاختباء و راء الامتيازات المصطنعة المزيفة فتحية نضالية لنساء و رجال التعليم
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