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الرئيسية | مجتمع | أساتذة يحذرون من "إشعال فتيل الحراك الجامعي"

أساتذة يحذرون من "إشعال فتيل الحراك الجامعي"

أساتذة يحذرون من "إشعال فتيل الحراك الجامعي"
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:09

حذر أساتذة جامعيون من الخطر الذي يعتري المؤسسات الجامعية بالمملكة، وأعلنوا عن إمكانية "إشعال فتيل الحراك الجامعي" في حالة ما لم يتم الاهتمام بـ"الوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ".

الأساتذة المنضوون تحت لواء تيار "قادمون قادرون" وجهوا دعوة إلى الأساتذة بالجامعة العمومية من أجل اتخاذ "الحيطة والحذر من سياسة تشويه صورة ومكانة الجامعة العمومية والدور الاعتباري للأستاذ الجامعي"، مسجلين "غياب أي موقف وطني من الأجهزة النقابية كأن الجامعة العمومية أضحت فضاء لممارسة كل أشكال الفساد وسوء الأخلاق".

وحذر الأساتذة، ضمن بيان موقع من قبل التيار ذاته، الجهات المعنية والوصية، قائلين إن "التمادي في سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية والاستهتار بالوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ قد يشعل فتيل الحراك الجامعي".

وطالب التيار "بتحسين الأوضاع الاعتبارية والمادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي، ورفع الحظر عن التجميد الذي طال وضعيته من خلال إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل"، معبرا أيضا عن "حالة الاستياء والتذمر من التماطل في تطبيق الاتفاقيات مع الوزارة الوصية، ومن عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية كاملة تجاه المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين".

وعبر الأساتذة الباحثون عن "استيائهم من وضعيتهم المزرية المتراكمة نتيجة للحلول الترقيعية غير المنصفة"، وطالبوا بـ "بجبر ضرر الفئات المتضررة من هاته الحلول الترقيعية وما خلفه الإطار القانوني 00-01 من تداعيات وسلبيات".

وحذر التيار مما أسماه "الاستهداف العلني والممنهج للمكتسبات في زمن يسوده فعل التسيب والاستهتار بالمجالات الحيوية"، وندد بـ"السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة وتطبقها في جميع القطاعات الاستراتيجية، خصوصا في مجال الصحة، والتعليم عموما، بما في ذلك التعليم العالي، الهادفة إلى الإجهاز على الهوية العمومية للجامعة المغربية".

وحمل البيان أيضا تحذيرا "مما تعانيه مؤسسات التعليم العالي من مشاكل خطيرة وأزمات متضاعفة تبين بالملموس فشل ما سمي بالمخطط الاستعجالي الذي عجز عن الإصلاح الحقيقي لوضعية التعليم العالي بسبب غياب إرادة حقيقية من طرف المسؤولين للنهوض بهذا الأخير إلى المكانة المنوطة به كرافعة للتقدم والازدهار".

ودعا التيار "كافة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من التعبئة لإنهاء كل الملفات العالقة والتحقيق الفوري لكل المطالب العادلة والمشروعة من أجل الانكباب المستعجل على القضايا الأساسية لمستقبل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في التعليم العالي العموم"، وطالب بـ"نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد مكناس الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:35
رفع الحظر عن التجميد الذي طال وضعيته من خلال إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل" لي حفات ليه الجرية ينوض يهضر و مصاب كم كان من أجل الصالح العام كلشي باغي غير طرف من الكعكة اما الوطن و المواطن لهلا يقلب ...الأساتذة الجامعيون علاش مايستنكروش السلوكات الشادة لي ولات منتشرة في الجامعات من استغلال جنسي و إفراغ للمكبوتات مقابل النقط نقيو الجسم ديالكوم ثم طالبوا باش مابغيتو ضحكتوني منين قلتوا البحث العلمي شوفو الترتيب ديال الجامعات ديالنا مقارنة مع دول عربية بلا مانقارنوهوم بالدول المتقدمة الله ينعل لي مايحشم
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2 - أخ تلميذة الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:38
القطاع في حالة فوران من الأساس حتى القمة.. وفي الأخير بعض المنحطين لا زالوا يسبون الأساتذة..
مازال مازل
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3 - فاشل فخور الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:39
هذه نتيجة خلط السياسة بالبحث العلمي في الجامعة. فالأساتذة يتمثلون بصور ماء العينين المناظلة التقية و من يستجيب لها في برلمان ماء العينين ممثلة الأفلام جريئة في البرلمان. لكن الخطأ كل الخطأ على الشعب الذي لا يريد أن يكون مواطن كالأرجنتيني و الإندونيسي و الماليزي و الجنوب الإفريقي له كل الحق في الوصول إلى معلومة يسن قوانينه بنفسه ويعزل كل من تقاعس في خدمته.
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4 - toto الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:39
celui qui gagne plus que 8000dhs par mois et cherche plus doit aller en prison.
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5 - سعيد الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:49
كفنا من نضالات الفئوية كل شرائح المجتمع المغربي متضرر , أما كل فئة تتكلم عن نفسها من أجل تحسين و وضعيتها المادية و تنسى الفئات الأخرى في مطالبها هذا ليس بنضال اسمحلي إنه نضال انتهازي موسمي فئوي وليس بنضال جماهيري خاصة حينما نرى الفئة المتفقة الجامعية لا تقحم في مطالبها ولا سطر تعلن فيه تضامنها مع الفئات المقهورة , لنستفد من نضال السترات الصفراء في فرنسا و نضالات 20 فبراير و لائحة طويلة التي كانت تناضل من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية, المغرب يعيش غليان و الكل متضرر من إصلاحات التخريبية للحكومة فلنتحد من اجل تحقيق مطالبنا
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6 - نية غلبها زهر الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:01
وضعية الأستاذ مزرية كما يقولون كلها مجرد دموع بنكرانية من أجل غنيمة قتل مستقبل الأجيال من الشباب لهدف مصالح القوى الإستعمارية أقول مبروك عليكم غياب القانون، غياب ضمير، غياب محاسبة. سيأتي جيل من المغاربة سيجعل من قبوركم مراحض و مرائب سيارات لمغاربة كاملي كرامة أصحاب سيادة رغم صلواتكم لتأزيم الوضع.
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7 - انسان هاله ما يقع الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:20
ألا تستحيون! ليس في خرجتكم هذه ولو اشارة إلى مصلحة الطالب والبحث العلمي والبيداغوجية الجامعية! ولاشيء من هذا، فقط الزيادة في الرتب والاجر؟؟؟! طيب، ما هي ابحاثكم بين الأمم؟ بما تفيدون هذا التعليم العالي الذي صدعتمونا به؟ أينكم من زملائكم في الجامعات المتقدّمة؟ أينكم يا من تسمون أساتذة التعليم العالي ممّا يقع من أحداث سياسية واجتماعية في المغرب؟؟ ولا شيء!! فقط استيقظتم ووجدتم أول مطلب لكم هو الزيادة في المرتب، مع العلم أنكم تنعمون بمرتبات عالية جدا جدا مقارنة مع مردوديتكم! للاسف بينتم عن مستواكم الأخلاقي قبل العلمي والأدبي المنحط!
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8 - دكتورة بطالية الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:22
انتم لكم أجرة تتقاضوها اما ابناؤنا شجعتموعهم على البحث العلمي وحملوا الدكتوراه وبقيت شهادة بدون تفعيل عندما أصبح هؤلاء عرضة البطالة لحد الان
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