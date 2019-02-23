نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة

هسبريس – مصطفى شاكري

دقّت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011، معتبرة أن "الحزب المُسيّر يواصل اعتماد منطق الإقصاء والتمييز وسياسة الهروب إلى الأمام في معالجة المشاكل الاجتماعية القائمة".

ومن بين المشاكل المطروحة، حسب المنظمة النقابية، نجد نظام التقاعد "المجحف" وفرض نظام التوظيف بالتعاقد، ثم "حرمان" آلاف الشباب خريجي الجامعات من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك تحرير الأسعار الذي انعكس "سلبا" على القدرة الشرائية، فضلا عن "تجميد" الأجور والمعاشات لمدة ثماني سنوات، مطالبة بـ"فتح حوار اجتماعي جدي ومؤسساتي شامل، حول مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص".

في المقابل، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن "الحوار الاجتماعي لم يُغلق، بحيث كلّف رئيس الحكومة وزير الداخلية بإجراء الحوار تحت إشرافه طبعاً. بالنسبة لنا، أكدنا ضرورة المُضي في الحوار الاجتماعي، لأن هنالك اهتزازات اجتماعية واقتصادية لدى فئات واسعة، ومن ثمة ينبغي القيام بهذه الإجراءات لفائدة هذه الفئات الاجتماعية، وعياً منا بأهميته ودوره في الاستجابة للانتظارات والمطالب".

وفي رده على تصريحات المسؤول الحكومي، بخصوص الحوار الاجتماعي، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "هنالك توجيهاً ملكيًا واضحًا في الخطاب الأخير، مفاده ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع الحوار الاجتماعي؛ وهو ما يتطلب إقامة حوار منظم ومؤسساتي، عبر إخراج قانون الحوار الاجتماعي، حتى لا يكون رهينا بهاجس الحكومة، إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لكي يجتمع بانتظام ممثلي الفرقاء الاجتماعيين، سواء تعلق الأمر بالنقابات أو الفعاليات الاقتصادية، إلى جانب إشراك فئات أخرى، مثل المتقاعدين والمعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي سياق متصل، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن "النتائج الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص معدل البطالة توضح الأزمة التي يعيشها المغرب، لا سيما ما يتعلق بخلق فرص الشغل والفوارق الطبقية الشاسعة التي تزداد سنة عن سنة، نظرا لتدهور القدرة الشرائية لأوسع الطبقات بالمغرب، بما فيها الطبقة العاملة بفعل تجميد الأجور لأكثر من ثماني سنوات".

وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أجور الموظفين في القطاعين الخاص والعام لم تعرف أي زيادة، منذ تحمل حزب العدالة والتنمية لزمام المسؤولية، مقابل الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وينطبق الأمر نفسه على الماء والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، أي كل ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، ما تسبب في التدهور الخطير للطبقات الاجتماعية".

وأوضح الفاعل النقابي أن "الموظف يعيل أسرته وآباءه في الوقت نفسه، خاصة الذين يوجدون في قرى نائية بالمغرب؛ لأن أغلب الموظفين ينتمون إلى طبقات اجتماعية متوسطة وفقيرة، علما أن هذه الأسر لا تتمتع بأي حماية اجتماعية، من قبيل التأمين والتقاعد؛ وهو ما يجعلهم يعيشون على الدعم الأسري من قبل الأبناء، وهو ما يسهم في خلق التوازن بالبلاد، لأنه لو انعدم هذا الدعم لوصلنا إلى وضعية أكثر خطورة، تمتاز أساسا بغياب التماسك الاجتماعي".

وشدد المتحدث على "زيادة الضغط على القدرة الشرائية بشكل خطير، خلال حكومتي بنكيران والعثماني، لا سيما أن الحديث عن مجانية التعليم والصحة أصبح مجرد خرافة؛ لأن تكلفة ابن وحيد في المدرسة العمومية باتت مرتفعة، نتيجة مصاريف الكتب الدراسية والمراجع وتوفير الغذاء في ظل التوقيت المستمر، ما يجعل كل الوعود والالتزامات الحكومية مجرد شعارات موجهة إلى الاستهلاك الإعلامي".

"تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد أن الفوارق الطبقية وليس الاجتماعية، اتسعت بشكل خطير؛ وهو ما ينذر باهتزازات اجتماعية إذا لم يتم تدارك الأمر، عبر إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، التي اجتهدت في إغراق البلاد بالديون ورفع معدلات البطالة والفقر، ثم عودة أمراض الفقر إلى مناطق "المغرب غير النافع"، مثل اللشمانيا والجذام والتهاب السحايا؛ ما يستوجب دق ناقوس الخطر حول المؤشرات الاجتماعية التي وصلت للخط الأحمر"، يردف المصدر عينه.