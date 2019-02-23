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الرئيسية | مجتمع | نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة

نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة

نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة
هسبريس – مصطفى شاكري
السبت 23 فبراير 2019 - 10:00

دقّت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011، معتبرة أن "الحزب المُسيّر يواصل اعتماد منطق الإقصاء والتمييز وسياسة الهروب إلى الأمام في معالجة المشاكل الاجتماعية القائمة".

ومن بين المشاكل المطروحة، حسب المنظمة النقابية، نجد نظام التقاعد "المجحف" وفرض نظام التوظيف بالتعاقد، ثم "حرمان" آلاف الشباب خريجي الجامعات من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك تحرير الأسعار الذي انعكس "سلبا" على القدرة الشرائية، فضلا عن "تجميد" الأجور والمعاشات لمدة ثماني سنوات، مطالبة بـ"فتح حوار اجتماعي جدي ومؤسساتي شامل، حول مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص".

في المقابل، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن "الحوار الاجتماعي لم يُغلق، بحيث كلّف رئيس الحكومة وزير الداخلية بإجراء الحوار تحت إشرافه طبعاً. بالنسبة لنا، أكدنا ضرورة المُضي في الحوار الاجتماعي، لأن هنالك اهتزازات اجتماعية واقتصادية لدى فئات واسعة، ومن ثمة ينبغي القيام بهذه الإجراءات لفائدة هذه الفئات الاجتماعية، وعياً منا بأهميته ودوره في الاستجابة للانتظارات والمطالب".

وفي رده على تصريحات المسؤول الحكومي، بخصوص الحوار الاجتماعي، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "هنالك توجيهاً ملكيًا واضحًا في الخطاب الأخير، مفاده ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع الحوار الاجتماعي؛ وهو ما يتطلب إقامة حوار منظم ومؤسساتي، عبر إخراج قانون الحوار الاجتماعي، حتى لا يكون رهينا بهاجس الحكومة، إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لكي يجتمع بانتظام ممثلي الفرقاء الاجتماعيين، سواء تعلق الأمر بالنقابات أو الفعاليات الاقتصادية، إلى جانب إشراك فئات أخرى، مثل المتقاعدين والمعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي سياق متصل، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن "النتائج الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص معدل البطالة توضح الأزمة التي يعيشها المغرب، لا سيما ما يتعلق بخلق فرص الشغل والفوارق الطبقية الشاسعة التي تزداد سنة عن سنة، نظرا لتدهور القدرة الشرائية لأوسع الطبقات بالمغرب، بما فيها الطبقة العاملة بفعل تجميد الأجور لأكثر من ثماني سنوات".

وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أجور الموظفين في القطاعين الخاص والعام لم تعرف أي زيادة، منذ تحمل حزب العدالة والتنمية لزمام المسؤولية، مقابل الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وينطبق الأمر نفسه على الماء والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، أي كل ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، ما تسبب في التدهور الخطير للطبقات الاجتماعية".

وأوضح الفاعل النقابي أن "الموظف يعيل أسرته وآباءه في الوقت نفسه، خاصة الذين يوجدون في قرى نائية بالمغرب؛ لأن أغلب الموظفين ينتمون إلى طبقات اجتماعية متوسطة وفقيرة، علما أن هذه الأسر لا تتمتع بأي حماية اجتماعية، من قبيل التأمين والتقاعد؛ وهو ما يجعلهم يعيشون على الدعم الأسري من قبل الأبناء، وهو ما يسهم في خلق التوازن بالبلاد، لأنه لو انعدم هذا الدعم لوصلنا إلى وضعية أكثر خطورة، تمتاز أساسا بغياب التماسك الاجتماعي".

وشدد المتحدث على "زيادة الضغط على القدرة الشرائية بشكل خطير، خلال حكومتي بنكيران والعثماني، لا سيما أن الحديث عن مجانية التعليم والصحة أصبح مجرد خرافة؛ لأن تكلفة ابن وحيد في المدرسة العمومية باتت مرتفعة، نتيجة مصاريف الكتب الدراسية والمراجع وتوفير الغذاء في ظل التوقيت المستمر، ما يجعل كل الوعود والالتزامات الحكومية مجرد شعارات موجهة إلى الاستهلاك الإعلامي".

"تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد أن الفوارق الطبقية وليس الاجتماعية، اتسعت بشكل خطير؛ وهو ما ينذر باهتزازات اجتماعية إذا لم يتم تدارك الأمر، عبر إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، التي اجتهدت في إغراق البلاد بالديون ورفع معدلات البطالة والفقر، ثم عودة أمراض الفقر إلى مناطق "المغرب غير النافع"، مثل اللشمانيا والجذام والتهاب السحايا؛ ما يستوجب دق ناقوس الخطر حول المؤشرات الاجتماعية التي وصلت للخط الأحمر"، يردف المصدر عينه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ملتحظ السبت 23 فبراير 2019 - 10:15
المعلمون مقابلين الفايسبوك كينتقدوا الجميع باستثناء أنفسهم أنهم جوهر الفساد يجب محاسبة التجار منهم وأصحاب الوداديات السكنية و الدين يعطون الدروس الخصوصية ..... ويودعوا السجن مع باقي الفاسدين ينتقدون جميع الموظفين الآخرين بالفيس بوك رغم أن هؤلاء يشتغلون ليل نهار باجور زهيدة يجب أن يكون الأجر بحسب ساعات العمل على الأقل ٧ساعات في اليوم حتى يعرف أصحاب السليت الفاءض والنقابي والدروس الخصوصية
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-20
2 - غريب في بلادي السبت 23 فبراير 2019 - 10:17
اصبحنا لا نتق في احد لا نقابة لا حكومة لا أحزاب لا مسؤولين ..... تضحكون علينا وأموال وخيرات البلاد تهرب وتمنح وتعطى للخارج هذه هي الحقيقة ....باركا باركا حسبنا آلله ونعم الوكيل
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24
3 - simo السبت 23 فبراير 2019 - 10:22
لو كانت لنا النقابات قوية وغير متواطئة لما تجبرت الحكومة وفعلت ما فعلت في الموظفين و الطبقة العاملة. فالعديد من النقابيين اغتنوا أو حققوا مصالحهم الشخصية بالشونطاج مع الحكومة والناس فقدت التقة فيهم. فالإقتطاع من الأجر لمضربي 20 فبراير آت وكم ستجني الدولة من ورائه وماذا ستفعل لنا النقابات؟ هل ستعوضنا كما هو الشئن في الدول الأروبية؟
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21
4 - عبدالوهاب السبت 23 فبراير 2019 - 10:25
السلام عليكم احذروا النقابات بدات بالتخريف. لاحول ولاقوةالابالله
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-4
5 - مهاجر السبت 23 فبراير 2019 - 10:29
كانت حكومة السيد اليوسفي ، جطو والفاسي تتنامى والحكومة الحالية تأخذ مسارًا متناقصًا على الصعيد الاجتماعي السياسي والاقتصادي والثقافي ايضا،
الحوار هو المخرج الوحيد من اجل التنمية والاصلاحات، على السياسيين ان يهتمو بمءوسسات الدولة والمواطنين وان يكون الانفتاح في الحوار بين جميع الاحزاب السياسية في الحكومة او المعارضة والنقابات المهتمة بالشغيلة،
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1
6 - رشيد الرباطي السبت 23 فبراير 2019 - 10:31
حتى نكون موضوعيين، المشكل الحقيقي في النقابات التي تخضع في تدير شؤونها المالية والإدارية لمزاج قياداتها المتقاعدة منذ سنوات، ثم إن هذه النقابات وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل تحول إلى وكر من أوكار الفساد حاضنة للمفسدين وناهبي المال العام.
لا يمكن أن تقوم للنقابات قائمة بدون مصداقية.
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7 - Yeux السبت 23 فبراير 2019 - 10:32
هذا سيناريو مفبرك حتى يمر عمر هذا المجلس بسلام و عند خًروجهم سيطبقون ما يملى عليهم
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1
8 - anas السبت 23 فبراير 2019 - 10:36
الأمور و الأوضاع فهاد البلد لاتبشر بالخير ، انا شاب فعمري 26 سنة عندي ديبلوم فتدبير المعلوميات ، هادي مدة و أنا كنقلب على شغل ، مخليت حتى قنت ، حتى طريقة دفع السيرة الذاتية غيرتها . كندخل لأي شركة و كنسول على اي مسؤول فالشركة ونهدر معاه إيشوف منحالي لكن ولا واحد كيعطيني وقت ، كاين غير باك صاحبي و الفلوس .
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10
9 - Jamila السبت 23 فبراير 2019 - 10:38
لا تنتظروا والله لا أحزاب ولا وزراء لعلاج هذه الأوضاع الاجتماعية الخطيرة للمغاربة ،كل يوم يزداد الفقر والبطالة.كل ما أزداد الفقر عند الشعب كلما أزداد الغناء عند فئة قليلة نذكر منها الأمراء واصدقائهم وذويهم وبعض الوزراء نذكر هنا وزير الفلاحة الملياردير. الحل من أجل القضاء على البطالة فهي سبب كل المشاكل والإجرام الحل في يد صاحب الجلالة الملك نصره الله أن يضرب بيد من حديد كل المفسدين دون خوف إلا من الله ونحن بجانبه
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0
10 - ملاحظ السبت 23 فبراير 2019 - 10:40
مادام تجار اادين يحكمون هذا اابلد فلن تقوم له قيامة .
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11 - ماخصناش معندناش السبت 23 فبراير 2019 - 10:43
لا أسي نقابة المغرب بخير وعلى خير غير رجعو تنعسو ما فيكم رباح مثلكم مثل معارضة جزائر
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2
12 - متتبع 01 السبت 23 فبراير 2019 - 10:51
ما هو بعيد عن المنطق هو أين كانت كل النقابات التي تحتج اليوم، منذ سنوات خلت؟؟؟
كل هذا غير مفهوم.
لا ثقة للشغيلة بالنقابات، لأنها لا تدافع عن حقوق العمال ولا تسعى لصون مكتسباتها.
خروج النقابات في الآونة الأخيرة لا قيمة له. فهي تغرد في جهة بعيدة عن الملف المطلبي للتنسيقيات.
شكرا هيسبريس
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13 - موظف بدون حقوق السبت 23 فبراير 2019 - 10:54
حسبنا الله و نعم الوكيل.ان الله يمهل و لا يهمل.والله جعلتنا الحكومة و النقابات كالمتسول يمد يده فيملؤونها ترابا و هم يضحكون.
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2
14 - عبدالغني السبت 23 فبراير 2019 - 10:54
من الناحية الموضوعية كل المؤشرات تدل على خطورة المرحلة حقيقة مرحلة تتطلب إعادة التفكير وإيجاد الحلول المناسبة إلا أنه نجد أنفسنا أننا محاصرين وعاجزين عن ذلك فهده النقابات هي لسان احزابنا وهده الحكومة هي من إنتاج أصواتنا و هدا التحالف الحكومي هو نموذج حي لعلاقاتنا ادا من هو المسؤول على الأزمة فضياع ثقافتنا وقيمها مسؤولة عليه مشاريع إصلاحات الحكومات المتعاقبة والتي دمرت كل توجه له مصداقية
نقاباتنا أصبحت رهينة أرادات وثقافة في ظاهرها شيء وفي مظامينها شيء آخر أنها أحزاب الأزمة ونقابات الأزمة فضيعتم الوطن
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15 - مغربي ساكن فالمغرب السبت 23 فبراير 2019 - 10:59
ومتى كان ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ بالمغرب يُبشِّر بخير ؟!! .. ثم لماذا كل هذا التحامل على حزب العدالة والتنمية -وهو حزب مخزني في الأصل- وكأنه هو سبب ما يعاني منه المغاربة اليوم ؟!
افهم و لا تكن طرطورا :
اختر أي بلد فوق الأرض وستجد بأن غالبية المشاكل التي يعاني منها الناس في ذلك البلد هي بسبب سياسة وتدبير الحاكم الأصلي لذلك البلد وليس من هم دونه .. فهي حزب ع. و ت. هو الذي يحكم المغرب ؟!
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16 - استراتيجية التصويت! السبت 23 فبراير 2019 - 11:01
لا أنتمي لأي فصيل سياسي، لكن أقول إن الانتخابات محسومة للبيجيدي لأن لهم جيش منظم من الناخبين المريدين المستفيدين المأجورين والمنظمين في جمعيات بألوان مختلفة للاستفادة من شتى أنواع الريع لعديمي الضمير للظفر بأصواتهم، لذلك على المغاربة التكتل أيضا والإيمان بأن يغيروا تحكم هذا الحزب من أجل التغيير لصالح حزب آخر يرونه قريبا من هموم الشأن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، عكس ما يروج له البعض لمقاطعة الانتخابات، لأنها لن تكون الا في صالح هذا الجيش الحزبي للبيجيدي، خاصة ان البيجيدي تفنن في ادلال واستفزاز المغاربة بخرجاتهم الشعبوية مع احتفاظهم بعدة امتيازات وتقاعد سمين، مقابل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك يجب فتح حوار اجتماعي جاد عوض سفصطة في الكلام، وشكرا
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17 - المحال السبت 23 فبراير 2019 - 11:03
و الطبقة العاملة تدق ناقوس الخطر من تواطىء النقابات مع الباترونا و الحكومة
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