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الرئيسية | مجتمع | العثماني يرد على تقرير جطو: ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية الأممية

العثماني يرد على تقرير جطو: ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية الأممية

العثماني يرد على تقرير جطو: ملتزمون بتنفيذ أهداف التنمية الأممية
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:03

صادقت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، على ميثاق الإدارة العمومية في مجال التنمية المستدامة ويرتقب أن يعرض على أنظار مجلس الحكومة المقبل.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، إن الحكومة تعوّل أن تعطي الإدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة، من خلال ترشيد الموارد والاقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات وتقليص استعمال الورق.

وأوضح العثماني، في ندوة صحافية برفقة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وملتزمة أيضا بتنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

وتزامن اجتماع اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة مع التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة في أفق 2030؛ وهو التقرير الذي كشف عن وجود اختلالات ونقائص، على مستوى التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة، جواباً عن سؤال لهسبريس، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتحدث عن أهداف التنمية المستدامة الأممية ومدى تطبيقها في المغرب وليس عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ يونيو 2017.

وأقر العثماني بتداخل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتزم المغرب بتطبيقها، موردا: "بالفعل، هناك تداخل من حيث البرامج؛ ولكن ليس نفس الشيء، لأن الإستراتيجية الوطنية أنشئت حديثاً بينما أهداف التنمية المستدامة نحن بصدد وضع آلية للحكامة خاصة بتتبع أهدافها".

ونفى العثماني أن يكون اجتماع اللجنة الحكومية جاء ردا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الإعداد للاجتماعات الوزارية يتم التحضير لها على الأقل قبل أسبوعين.

وأكد المسؤول الحكومي، في كلمة افتتاحية أمام اللجنة الحكومية، عزمه على إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة، داعيا جميع الجهات المعنية إلى الانخراط الفعلي في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية وتحقيق الأهداف المرتبطة بها.

وأشار العثماني إلى أن المغرب، بالإضافة إلى التزامه بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ملتزم أيضا بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية المعنية إلى "إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل الإستراتيجية الوطنية، وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والوقوف عند النقائص لتجاوزها، مع التشديد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المرسومة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة".

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يشرف عليه إدريس جطو أكد أن المغرب يتوفر على عدد من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية؛ لكن إجراءات التقارب بين إجراءاتها مع خطة عام 2030 ضعيفة، مشيراً في هذا الصدد بشكل خاص إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإستراتيجيات القطاعية للوزارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Mourad الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:19
لو كنت تنفخ في النار لاستنارت ولكنك تنفخ في النذالة و التعمية. امت يبقى نهار لذلك النهار يغبروا وجوههم
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5
2 - مستغرب الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:25
المفروض ان اَي عمل حكومي يكون لارضاء المواطن المغربي في المقام الاول وليس لارضاء الامم المتحدة أو البنك الدولي
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5
3 - Hamido الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:26
انشغلنا كثيرا بالحديث عن بنك كيران ونسينا الدكتور اللدي يرى كل شيء جميل ويمشي وفق الخطة المدروسة.لكن الألغام التي يزرعها العثماني ستكون أخطر من كبيرهم.
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4
4 - dak الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:31
غاديين غير بالتوجيهات الملكية أو الأممية ؟
أما باش تبدعوا إنطلاقا من الواقع المغربي فحرام
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5
5 - كمال الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:34
أي تنمية توجد بالمغرب باركا من الكذوب راه بكثرة الكذوب أصبحت عندكم مرض انفصام الشخصية
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4
6 - العسري يزيدي الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:35
مسيو لعثماني وبونيف حول استراد ردرات وحول مقترفتموه ضدا هد شعب صبور كان بكم انسيو ان تفكرو جيدا في الفقر ولبطالة وتدريس بالخصصو ولستشفاء بالخصوصي وزيادات لهمجيه في ثمن لغزوال وطريق سيار وماء وكهرباء وحدفتم لمقاصه غيرتمو ملايرها لجيوبكم تعويضات لخياليه اجره مضاعفه متيازات بريمات افخم سيارات مجانيات محروقات تدريس بناتكم وابناكم بجماعات تركيه تابعه لادروغان وبمنح شهريه توازي سلم 10 من ضهر شعب الدي فتح طريق لحزبكم بعد تحريض الدي نهجتموه ضد قصر ودولة واحزاب عريقه لمسحه من الخريطه المغربيه وتبقا سحاه لكم الابديه كمى جاء على لسان دودي قال ان انتخابات 2021ستكون من نصيب حزب ندالة وتعميه نقول له لقد صدقت لان ملاين لمغاربه ناؤمين لايدرون ماتخططو له ونقطه 2حول ردارات بونيف كان عليكم انسيو لعثماني ان تصلحو طرقات وتغيرو اشارات سرعه التي اكل وشرب عليه ضهر من 120 كلمتر الى 135كلمتر في ساعه واسارا طرق ثانويه ورءيسيه من 100ال 110 ومن 80 الى 100 ومن 60الى 80 ومن 40 الى 60 لان سيارات الجديده ان لم بكن في علمك سرعته زاءده وخين تكون تمشي بسرعة 120كانه تمشي سلخفات وحاربو طربورتور ولمطور لانهم يخرقون لقانون
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1
7 - صابر على الهم الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:35
ترشيد الموارد والاقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات وتقليص استعمال الورق.
من يبذر الماء سوى مسابحكم و من يحرق الطاقة غير سياراتكم و الكهرباء غير مكاتبكم و فيلاتكم
هذه الدروس الأممية أنتم معنيون بها وحدكم ...
أما الطبقة الشعبية هي أولى من تزودكم بهذه الدروس التي لا تريدون أنتم استيعابها....
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4
8 - اكرم هيثم الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:45
الحكومة غادة بكل نهار ونهارو وحتى يصبح ويفتح مكاين لا اهداف مسطرة ولا برامج مستهدفة ...
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3
9 - محمد الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:47
وباز قهرتونا بهاد لغة الخشب بالله عليكم في بانت ليكم شي معالم التنمية ولا الباكور الهندي معمرنا سمعناك هدرتي علا هد الإستراتيجية الوطنية للتنمية حتا جا هد القرير
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10 - حكومبئيسة الجمعة 22 فبراير 2019 - 17:54
لا تعرف حكومة بيجيدي سوى الزيادات في الأسعار حكومة بئيسة لا تعرف الحوار الاجتماعي وتعرف المراوغات المكشوفة والتلاعب بالكلمات والخطابات الفارغة لاستقطاب الرأي العام المغربي الذي أصبح يعي ويطالب بالتغيير للأحسن في معيشه وقوته اليومي بعيدا عن الشعبوية البائدة، لذلك على الحكومة الاهتمام جديا بالقدرة الشرائية للمواطنين
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2
11 - elotmani الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:05
اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين و كل من :- مختبر التحليلات الطبية الرازي بتطوان
             - مختبر التحليلات الطبية الباكوري بتطوان
يستفيد المنخرطون من تخفيظات تصل الى 30 في المائة .اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين و كل من :- مختبر التحليلات الطبية الرازي بتطوان
             - مختبر التحليلات الطبية الباكوري بتطوان
يستفيد المنخرطون من تخفيظات تصل الى 30 في المائة .
الادلاء ببطاقة الانخراط كاف للاستفادة .
الادلاء ببطاقة الانخراط كاف للاستفادة .
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1
12 - اابن البلد الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:16
هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ هاذ العتماني سالا معانا غيىر بالكلام الخاوي ملي صبح رءيسىللمحكومة وهو يتكلم ومادار لينا والو
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13 - مغربي مقهور الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:17
ما معنى التنمية المستدامة اسي العثماني. اقسم بالله انك لا تعرف معناها و لا المقصود منها. سواء انت أو جماعتك. لو كانت عندكم ذرة من الانوفةلدفعتم الاستقالة الجماغية وارحتوا انفسكم و ارحتونا. و ارحمونا بالله عليكم.
اكفس حكومة في العالم اجتمعت فيكم كل النواقص الفساد النفاق الكذب المراهقة المتأخرة و...و...و
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14 - المعروفي المزابي الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:23
حكومة الأميين والانتهازيين والباحثين عن استنزاف المال العام
متى كنتم تديرون أمة بسياساتها وديبلوماسيتها وحنكتها بين الأمم؟؟؟
الفقر السياسي هو هذا
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15 - omar الجمعة 22 فبراير 2019 - 18:25
التنمية المستدامة حولتموه إلى الفوضى المستدامة لتظلوا فوق رقابنا واعناقنا
فيكم اللي يكوي وفيكم اللي يبخ وديما قاضيين حاجة لراسكم اما الشعب فما بقاش كايتيق بيكم وبدا كايضحك عليكم فهاذ تمثيلية تبادل الأدوار وكايقول ليكم اتقنوا الإخراج أكثر راه فيكم اللي أدى الدور والدور المناقض بلا ما يعيق
احنا عقنا بيكم وكانتسناو غير امتى شي نزلة مدوية أن شاء الله
ومن غير رجعة
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