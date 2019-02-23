"مول 17 مليار" يواجه اتهام شاهد باستغلال تعبيد الطرق والبراريك

هسبريس - عبد الإله شبل

اتهم الشاهد الرئيسي في ملف زين العابدين الحواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول، والمعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، هذا الأخير، باستغلاله إصلاح طريق أولاد عباس وبراريك لأغراض انتخابية.

وأكد الشاهد، الذي يشغل تقنيا بالجماعة المذكورة، خلال مثوله الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي دامت لساعات طويلة، أن إصلاح الطريق المذكورة كان بغرض انتخابي، إلى جانب استغلاله البراريك التي تزايد عددها إلى 1600 براكة.

وعمل دفاع الحواص، ممثلا في النقيب محمد البقالي، على دحض ما ذهب إليه الشاهد، حيث استدل بوثيقة تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الماضية، والتي حصل فيها المتهم على ثمانية أصوات من دوار "الخرايف" الذي توصل إليه الطريق المعنية.

وأثارت هذه القضية الضحك داخل القاعة، سواء من لدن المحامين أو الهيئة أو باقي الحاضرين الذين تابعوا أطوار الجلسة، خاصة أن النقيب البقالي أكد من خلال الاستدلال بالمحضر الخاص بالانتخابات التشريعية السابقة أن تهمة الاستغلال الانتخابي مستبعدة.

وعمل دفاع المتهم، من خلال الأسئلة التي كان يوجهها إلى الشاهد الذي يشغل تقنيا بالجماعة، على إظهار التناقض في تصريحاته، عبر الاستدلال بعدة وثائق، حيث نفى الشاهد علمه بتعرض صاحب تجزئة "منزه الساحل" للعراقيل في الفترة السابقة قبيل سنة 2015، مضيفا أن الملف كان عاديا خلال اطلاعه عليه ولَم يسمع بكون المستثمر العقاري تعرض للعرقلة.

وبعد أن أكد الشاهد أن "الملاحظات التي جرى إدراجها بالمحضر كان مفروضا على المجزئ -منزه الساحل- القيام بها"، لفت المصرح نفسه، خلال إدلاء الدفاع بمحضر يتضمن توقيعه وخاليًا من التاريخ، إلى أن "التوقيع تاعي ولكن التاريخ مشكوك فيه، لا أتذكر توقيعي على محضر ليس به تاريخ".

وعرج دفاع البرلماني المعزول، القابع في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء، على قضية اتهام الأخير باستغلال بعض الآبار الموجودة بتراب البلدية لصالح الحمامات التي تعود ملكيتها له، حيث برأ الشاهد المتهم من ذلك من خلال تأكيده على أن "الآبار لا يستغلها الحواص لصالحه الشخصي".

واعترضت النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام للملك حكيم الوردي، على بعض الأسئلة التي وجهها دفاع الحواص إلى الشاهد، إذ اعتبر أن المصرح "شاهد وليس متهما"، ملتمسا في وقت نفسه من المحكمة استدعاء صاحب "نور السوالم" للإدلاء بإفاداته في بعض النقط بدل الشاهد الماثل أمام الهيئة؛ وهو الأمر الذي استجاب له القاضي علي الطرشي.

واعترضت النيابة العامة على شكاية تقدم بها الشاهد في حق النقيب البقالي، حيث اعتبر نائب الوكيل العام أن الدفاع يمارس حقه داخل القاعة ولا يمكن أن يكون موضع شكاية.