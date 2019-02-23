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نقابيون يعددون "خروقات" انتخابات هيئة الأطباء

نقابيون يعددون "خروقات" انتخابات هيئة الأطباء
هسبريس - أمال كنين
السبت 23 فبراير 2019 - 14:15

ما تزال الانتقادات تطال الهيئة الوطنية للأطباء؛ إذ انتقد نقابيون الطريقة التي مرت بها انتخابات الهيئة، قائلين إنه "بعد سنوات طوال قضاها أطباء القطاعين الخاص والعام في النضال من أجل هيئة وطنية للأطباء تمثل جميع القطاعات بطريقة ديمقراطية وتدافع عن أخلاقيات الممارسة الطبية ومصالح ممتهنيها في أفق الرقي بالطب والطبيب المغربي إلى مستويات مشرفة، ها هي آمال الأطباء تصطدم بصخرة الخروقات الموثقة والتدليس الممنهج اللذين ميزا انتخابات المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية لشهر دجنبر الفارط".

وانتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ما أسمته بـ "انعدام تام لصبغة الحياد في أعضاء اللجنة الوطنية وكذا اللجان الجهوية للانتخابات التي كانت تعمل تحت إمرة مرشحين معروفين وبتوجيه منهم (بطريقة غير شرعية) لخدمة مصالح شخصية وفئوية جلية للعيان في تجسيد صريح لمفهوم التنافي الممنوع قانونا".

وعددت النقابة، ضمن بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، مجموعة من "الاختلالات" التي تطال الهيئة، من بينها "التجاهل الممنهج من طرف الفئة ذاتها للآراء المعبر عنها من طرف المستشار القانوني للهيئة رغم طابعها الملزم بقوة القانون"، وأيضا: "تجاهل الرد القانوني الملزم عن الأمانة العامة للحكومة حول وجوب التصويت القطاعي من أجل التطبيق السليم لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا".

وكشفت النقابة كذلك "قبول ترشح أشخاص لا يستوفون الشروط القانونية للترشح، وخاصة شرط ضرورة أقدمية التقيد بجداول الهيئة الوطنية لعشر سنوات على الأقل، حيث لا يحق للطبيب أن يمارس مهنة الطب إذا لم يكن مقيدا في الهيئة"، ناهيك عن "تضخيم الكتلة الناخبة لجعلها على مقاس فئة معينة من المرشحين، وذلك عبر تسجيل عدد كبير من الأشخاص في اللوائح الانتخابية خارج الآجال المنصوص عليها قانونا".

وأبرزت النقابة أن "خطورة هاته التجاوزات الكارثية بكل المعايير التي قد ترهن لسنوات حاضر ومستقبل الطبيب المغربي، تكمن في كونها تمت عن سبق إصرار وترصد، بل ونتجت عن تخطيط قبلي محكم تعمدت فيه فئة معينة خرق مجموعة كاملة من القوانين فضربت القانون المنظم للهيئة عرض الحائط، ورمت بالقانون الداخلي للهيئة في سلة المهملات، وخرقت مدونة الانتخابات المعمول بها في البلاد، بل وتجاهلت جميع الأعراف والمعايير المعتمدة وطنيا ودوليا في أي استحقاق انتخابي كيفما كان"، بتعبير البيان.

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