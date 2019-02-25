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الرئيسية | مجتمع | شبح الانتحار يجثم على صدور مغاربة .. إحباطات وآلام وانتكاسات

شبح الانتحار يجثم على صدور مغاربة .. إحباطات وآلام وانتكاسات

شبح الانتحار يجثم على صدور مغاربة .. إحباطات وآلام وانتكاسات
هسبريس ـ أمال كنين
الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:00

تستفيق "رحمة. ع" كل يوم وفكرة الموت تجول بخاطرها، لا تتذكر متى بدأت تراودها لكنها متأكدة اليوم أن لها رغبة كبيرة في الانتحار، تحاربها بين الفينة والأخرى، وتخضع لها أحيانا أخرى إلى أن تصل إلى محاولات فاشلة وتنتشل من بين فكي الموت.

تقول رحمة ذات 27 سنة: "لم يعد أي شيء يعجبني، لا أستمتع بممارسة أي شيء، تمر الحياة بشكل روتيني، حتى إن أبسط تصرفات الآخرين تحدث في نفسي ألما كبيرا"، وتضيف: "لم أعد أرغب في شيء، ولا قدرة لي على المواصلة".

رحمة التي كانت في وقت سابق شابة طموحة، متفوقة في دراستها، تستمع بلقاء أصدقائها وبممارسة هواياتها، تغيرت حياتها منذ حوالي سبع سنوات، وبالضبط عقب وفاة والدتها وزواج والدها من سيدة أخرى بدأت تمارس نوعا من الضغط على الأب ليسيء معاملة ابنته.

تحكي رحمة قصتها لهسبريس قائلة: "كنا نعيش في هناء ورفاهية إلى أن اختطف الموت أمي لينقلب كل شيء، حتى والدي حينما أحاول الانتحار لم يعد يعير لمحاولاتي أية أهمية، ولا يسأل لا عن السبب ولا عن العلاج".

أرقام عن الانتحار

رحمة واحدة من بين كثيرين يفكرون كل يوم بوضع حد لحياتهم، فبين الفينة والأخرى نسمع بالمملكة عن انتحار أشخاص من فئات عمرية وطبقات اجتماعية ومناطق مختلفة ولأسباب متعددة، لكن تبقى النتيجة واحدة، موت يخطفهم بغير رجعة.

تقول مريم بوزيدي لاركي، رئيسة جمعية "ابتسامة الغد"، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة والتي تواكب الأشخاص الذين يحملون أفكارا انتحارية، "ليس هناك أرقام تؤكد ارتفاع حالات الانتحار بالمملكة، لكن المؤكد أن هذه الحالات بدأت تُعرف أكثر فأكثر اليوم بسبب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وحسب منظمة الصحة العالمية، يموت سنويا 800 ألف شخص عبر العالم انتحارا، ويعد الانتحار السبب الثاني لوفيات للأشخاص ما بين 15 و29 سنة.

في المغرب، تعود آخر الإحصاءات حول الانتحار إلى سنة 2012؛ إذ تم تسجيل 1628 حالة، 80 بالمائة منها رجال. وعبر 14 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة عن وجود نزعات انتحارية لديهم.

وأجرت جمعية "ابتسامة رضا" استقراء للرأي شمل 1245 شابا وشابة سبق لهم أن زاروا الموقع الإلكتروني للجمعية، بيّن أن 85 بالمائة من المستجوبين سبق لهم أن مروا بظروف عانوا جراءها كثيرا، 56 بالمائة منهم لا يجدون مع من يتحدثون، فيما 63 بالمائة من المستجوبين سبق أن تعرضوا لعنف جسدي أو معنوي وسط عائلاتهم.

الاستقراء الذي أجري ما بين سنتي 2013 و2018 لدى شباب من 10 إلى 25 سنة، صرح خلاله 47 بالمائة من المشاركين بأنهم سبق أن كانوا ضحية للتحقير، أو التحرش الجسدي أو اللفظي في مؤسساتهم التعليمية، فيما 57 بالمائة منهم كانوا شاهدين على حادثة تعنيف كان ضحيتها أحد أصدقائهم، و32 بالمائة سبق أن كانوا ضحية للتحقير والتحرش على الأنترنيت.

أسباب الانتحار

تؤكد رئيسة جمعية "ابتسامة الغد" أن المعاناة في صمت وفي عزلة أمر قد يؤدي بالشاب إلى الإقدام على ارتكاب أفظع الأشياء من قبيل إيذاء الذات، التحرش، الإدمان، أو محاولة الانتحار... "وتلك، للأسف، هي بعض من الحالات التي غالبا ما يبوح بها بعض المراهقين المتصلين بالجمعية".

وتؤكد بوزيدي أنه "يجب على الشاب البوح بمعاناته في أقرب وقت ممكن. فالبوح المبكر يعد خطوة أولى ومهمة للتغلب على المعاناة وتفادي ما لا تحمد عقباه، وذلك هو الدافع الحقيقي وراء إحداث خدمة (أوقفوا الصمت) المتمثل في التجاوب مع الحالات الصعبة أو حالات الاكتئاب التي يعاني منها بعض الشباب في حياتهم اليومية".

وتشير الجمعية إلى أن "تقديم الدعم والمساعدة ليس صعبا كما نعتقد، فبإمكان كل واحد منا القيام به". وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة "أنا معاك" التي أطلقتها الجمعية، قائلة إنه "بإمكان كل واحد منا أن يكون فاعلا نشيطا في الوقاية".

وتوضح الجمعية أن "أنا معاك، تعني الانخراط في شبكة تضامنية واسعة النطاق، تعني توفير المفاتيح الكفيلة برصد الأسباب وإيجاد الحلول الناجعة للظاهرة... أنا معاك، تعني التوصل إلى أن مجرد نظرة، ابتسامة، أو كلمة تكفي لتغيير حياة شاب في وضعية معاناة".

علامات يجب الانتباه لها

وحسب البوزيدي، هناك العديد من العلامات التي تتراكم وتستمر وتستدعي من أحد الآباء أو أي شخص قريب من الشاب التدخل على وجه السرعة؛ فمن بين 8 إلى 10 حالات، نجد الشخص الذي يعاني يفصح عن معاناته برسائل مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب الانتباه إلى التغيرات السلوكية المفاجئة والتدريجية.

وتوضح الجمعية أن "هذه العلامات هي بمثابة طريقة لطلب المساعدة، وبالرغم من أنها ليست ظاهرة دائما، فإنها تكتسي أهمية للتعرف على خيبة أمل وإحباط نفسي لدى الشخص المعني".

وتبرز الجمعية أن الحديث عن الانتحار بطريقة عاطفية قد يزيد من فضول الشخص ولا يعتبر أبدا وسيلة للمساعدة، فيما يبقى الحديث عن الانتحار بهدف الوقاية والابتعاد عن التفكير فيه أمرا ضروريا.

وتعتبر الجمعية أن الحديث عن الانتحار مع شخص في طور المعاناة لم يساهم أبدا في تشجيعه على الإقدام عليه، بل بالعكس من ذلك، فإن التفكير فيه منفردا يضع الشخص المعني في عزلة ويدفعه إلى تحاشي التواصل مع الآخرين، فهو يعتقد أن ليس هناك من يفهمه.

أما الإقرار بمعاناته والاستماع إليه بحكمة وروية دون خوف ولا ملل، ودون إصدار أحكام جاهزة، فهي أمور قد تنفس عنه وتساعد على تقليص خطر الإقدام على الفعل، وتشكل فرصة بالنسبة للشخص الموجود في تلك الأزمة النفسية للشعور بأنه معترف به، وبالتالي قد يحفزه ذلك على الاعتراف وطلب المساعدة والدعم. ويبقى الصمت هو السبب القاتل والمدمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - كريم الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:15
الجهل والفقر الوصاية اسباب رئيسية، الشباب لا يستطيع الإفصاح عن مشاكله لان المتجمع لا يرحم. التشخيص الخاطئ (الجنون رآها مسكونة ،الرقيا....). انا شخصيا لا أرى الحل....الحل الوحيد هو التعليم الناجح لتكوين جيل جديد اما الاجيال السابقة ماكاينشاي!!
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5
2 - adam الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:18
موشكيل ماشي في رحمة ولا في اب ولا في مرت اب موشكيل فدولة هدي هية حقيقة
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6
3 - أيوب المغربي الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:18
أنها حكومة الذل والعار...حكومة التفقير والتجويع والتيئيس...حكومة أصلحت من حال أفرادها وألقت بالشعب في غياهب اليأس والإحباط والسجون
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13
4 - معلق الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:19
للأسف المجتمعات المسلمة كتحتقر الانتحار و كتعتبرو بعد من الله في حين أنه ظاهرة خطيرة و كتحتاج لدراسة معمقة لفهم الأسباب ديالها..

اسباب الانتحار للأسف اجتماعية بالدرجة الأولى لأنه من غير المعقول لشخص ما أن يكره الحياة.. كاينين ناس اللي يقدرو يصبرو في وجه مشاكلهم الاجتماعية و كاينين ناس اللي للأسف قدرتهم محدودة و كيفضلو يرحلو بسرعة و بصمت..

فنظري اصعب سلاح ممكن يواجه بيه أي شخص الانتحار هو الحياة.. منين أي شخص كيرتبط بحياة ما سواء في علاقة أسرية, أو زوجية أو حتى عملية فمن الصعب انه يفكر يتهرب من المسؤولية.. مسألة الدين تتعلق بالإيمان بالدرجة الأولى و هي مسألة لا يمكن الاجتهاد فيها بشكل شخصي بل هي هبة من المولى عز و جل

هذا مجرد رأي معلق و كنتمنى من الاباء و الأسر أنهم يشجعوا في أولادهم أنهم يحبوا الحياة و الأهم أنهم يحببوهم فيها..
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9
5 - احمد الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:19
بالله عليكم شاب يرى والده يكد ردحا من الزمن ليحظى بتقاعد لا يسمن و لا يغني من جوع ،و في المقابل آخر "عمل" مدة خمس سنوات على كرسي مريح و ينعم عليه بتقاعد 70000ألف درهما خالصة من الضرائب في الشهر.من حسن حظنا أنه يفكر في الإنتحار فقط.اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.
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9
6 - ساخط الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:22
"لا تقنطوا من رحمة الله"للاسف الشديد شبابنا اصبح بعيد كل البعد عن دينه الحنيف وتعاليمه.ندرك جميعا ان الحياة جميلة بحلوها ومرها.فهناك لحظات عسيرة واخرى يسيرة يمر منها كل انسان.وكما يقال مادامت هناك حياة فهناك دائما امل.للاسف الشديد الشباب بات ضعيفا جدا.فبمجرد مشكل بسيط يفكر في الانتحار وكانها اخرة الدنيا.فليست له القوة في التحمل .والله سبحانه وتعالى يحب العبد القوي على العبد الضعيف.القوي ليس هو من يصرخ ويكسر ويشرمل بل القوي هو من يضبط نفسه عند الغضب والشدة.اذن ضعف الوازع الديني واضف كدلك مسؤولية الاباء بحيث يكثرون من حماية اطفالهم ولا يتركونهم يواجهون صعوبات في الصغر حتى يتقوون عند الكبر.هم من اسباب هده الظاهرة.اما من يقول المخدرات والبطالة وو فدلك ليس بسبب بل بتحصيل حاصل ونتيجة وليس سبب.
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-2
7 - غيلان قدور الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:24
الانتحار سببه فقدان الأمل وفقدان الأمل سببه الانهيار الرهيب للمجتمع وتقطع أوصاله وهذه نتيجة طبيعية لعشرات السنين من السياسية الفاشلة وغياب حماية الفرد والمجتمع واصبح المواطن يحس بالوحدة والحكرة وانعدام الحماية وانسداد الافاق والأبواب بسبب تدمير المجتمع لتحقيق أهداف التسلط والتحكم وغرق المجتمع في العنف والفوضى والتسيب والاعتداءات وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي
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8
8 - الجمعيات الخيرية هي الحل الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:34
عندما يرى الانسان مصائب الأشخاص الآخرين فإنه يحمد الله على النعمة التي



ينعم بها.


على كل شخص يعاني من مشاكل عليه أن يزور المستشفيات و ملاجىء اليتامى



و الأطفال المتخلى عنهم و دور العجزة و عليه أن ينضم إلى إحدى الجمعيات



التي تهتم بهؤلاء الناس و أن يكون عضوا نشيطا فيها و بعد ذلك سيحس بأنه



أحسن بكثير.
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0
9 - فكر ة الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:35
معظمها افكار من الشيطان الدي قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, وتلك الافكار تاتي دائما في حا لة الضعف ولمواجهتها يجب الاطمئنان وضبط النفس وعدم المبالات بهده الافكار والتفاؤل وعدم الاكتار من العزلة وتقليل من الاكل خاصة بالليل
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-2
10 - منتحر الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:38
الانتحار هو دليل على بعد المخلوق من الاعتراف بالخالق ودليل الضعف امام قضاء الله وعطاؤه والرضا بما قسمه للعبد غالبا تتعلق بالماديات او حب النفس ولا يسمح ان تكون كما شاء خالقها وكقوله النار
سواء كان ظالما لها او مظلوما من احد آخر
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-3
11 - سعد جبران الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:40
الانتحار احيانا يكون خارجا عن الارادة،نظرا لظروف نفسية غالبة،كالاكتئاب الحاد،فالانسان يخرج عن طوعه بدون شعور،فليس كل انتحار يغضب الله،فقد حذر تعالى عباده من قتل انغسهم ظلما و عدوانا،اما من كان مغلوبا على امره فالله غفور رحمان رحيم،الله يهدينا و يريح قلوبنا فالخير
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3
12 - baz الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:41
جل المغاربة يعيشون أزمة نفسية وعقد ناتجة عن الوضع المزري في هذه البلاد السعيدة .لي خدام مكرفص ولي كالس مكرفص.الحكرة والفقر و ظروف اجتماعية قاسية.لا تعليم لا صحة لا أمن لا عدل كولشي منخور .تربى الوسواس في الناس.الله يشوف من حال هاد الشعب المعذب.و أما الظالمين والله والله والله منسمحو ليهم غذا أمام العدالة الإلاهية .
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5
13 - cae الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:42
الانتحار كلمة حروفها مشتقة من العالم الوجودي المظلم، حيث يفضي الإنسان إلى تخلصه بنفسه من حياته. وضع نقطة نهاية لقصة لم تتم بعد أحداثها حتى معناها لم يفهم. غالبا ما يكون سببه تلك المشاعر السلبية الناتجة عن المشاكل والاضطرابات الإنسانية اللامتناهية.. أغلبية الأشخاص المنتحرين، هم ضحايا لسعات الندم، الخوف، الحزن، الفقد، الألم واليأس كذلك، ضعف المعتقد والوازع الديني.. لسعات تصيب الإنسان فتدخله في حالة من اللا نظام، حالة حيث تكون كل المبادئ والمعتقدات مختلطة وممزوجة بعجز وانحطاط لكل قوى التحمل.
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0
14 - cae الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:43
يقول كامو إن معظم المفكّرين المؤيدين لفكرة الانتحار ويصفون هذا الفعل بالشجاعة لم ينتحروا، وعلى رأسهم الفيلسوف الشهير شوبنهاور، والذي كان يكتب عن الانتحار بينما يجلس على مائدة بديعة.. نعم ما من شيء يستحق أن نشنق نفسنا عليه، أن نذهب ملكاتنا ونخمد حواسنا... ما من شيء يستحق أن يحرمنا من الهواء العبق، من ألوان الحياة، من الشمس، من قطرات الشتاء الباردة، من الفراشات والزهور، من كل الأحاسيس الإيجابية؛ من طاعة الله، من الطمع في الفردوس، من نيل رضا الله وأجره وتوابه.. ما من شيء قط!
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15 - ميت في المقبرة المغرب الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:50
بالنسبة لي المغرب أسوء مكان للعيش فالعالم ... ما كاينش أسوء من إحساس أنك صافي .. محكوم عليك بقلة الشي وديق الأفق والحرمان .. انك تعيش حياتك كلها كتسنا ولا أمل فالأفق ...

تعيش حياتك كلها ضاحكين عليك بخطابات التنمية والشفافية والمصداقية والمفهوم الجديد للسلطة والمشاريع المهيكلة والمندمجة المبنية على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ... وهوما مضورينها بيناتهم ... فلوسهم برا .. ولادهم برا ... جنسياتهم برا.. وعايشين بدم جوفك كي القراد

وكتشوف بلي ولادك وحفادك محكوم عليهم بالعيشة تحت السباط .. بحالك .. بحال حفاد حفادك ..

المغرب مقبرة الأحياء .. عادي تلقى راسك فالنهاية يا نرحل يا القبر ..
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16 - محمد الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:52
التهميش وعدم الاهتمام ( من طرف الوالدين ومؤسسات الدولة...) وضعف المؤسسة الاسرية والمنظومة التعليمية وضعف جميع بنيات الدولة وارتفاع معدل الفقر والبطالة، نتيجة السياسات والاستراتيجيات والبرامج التنى تنهجها الحكومات المتتالية واخص بالذكر حكومات ما بعد دستور 2001، والتي لا تجيب على انتظارات وتطلعات المواطنين... بل هي من تدفعهم الى البحث عن طرق تنسيهم في مرارة الحياة... وللا سف، نتيجة تكوينهم وتاهيلهم الضعف ان وجد اصلا ، لا يجدون امامه الا اختيار الشبح المظلم الا وهو الانتحار من اجل تضميد جراحهم التي خلفتها قساوة المعيشة فبلاد السيبة...
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17 - الدردوري الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:56
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك اللطف
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18 - الله غالب الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:59
تذوب قلوبنا في صدورنا كما يذوب الملح في الماء إن ظلمنا لا تنتصر لنا ما تسمى العدالة والتجرجير في المحاكم وبين الإدا رات يجعلك إن ظلمت تكدس مظلوميتك فوق ما قد سبق حقوقك مهضومة والواجبات تحاسب عليها بالقطمير نهارك ليل وليلك غم أي دنيا هذه أي حلاوة إن كن مصابين بالسكري نرى الغير يتلددون ونحن نتغصص ......
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19 - Hamido الاثنين 25 فبراير 2019 - 13:01
لولا أن الإسلام حرم الانتحار لانقرض المغاربة. وأسباب الانتحار صنعها الساسة بسبب انانيتهم لم يتركوا شيئا للشباب. لكن أن تخرج للمطالبة بحقوقك وتسجن كما حصل مع الريف خير من تنتحر.
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