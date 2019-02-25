شبح الانتحار يجثم على صدور مغاربة .. إحباطات وآلام وانتكاسات

هسبريس ـ أمال كنين

تستفيق "رحمة. ع" كل يوم وفكرة الموت تجول بخاطرها، لا تتذكر متى بدأت تراودها لكنها متأكدة اليوم أن لها رغبة كبيرة في الانتحار، تحاربها بين الفينة والأخرى، وتخضع لها أحيانا أخرى إلى أن تصل إلى محاولات فاشلة وتنتشل من بين فكي الموت.

تقول رحمة ذات 27 سنة: "لم يعد أي شيء يعجبني، لا أستمتع بممارسة أي شيء، تمر الحياة بشكل روتيني، حتى إن أبسط تصرفات الآخرين تحدث في نفسي ألما كبيرا"، وتضيف: "لم أعد أرغب في شيء، ولا قدرة لي على المواصلة".

رحمة التي كانت في وقت سابق شابة طموحة، متفوقة في دراستها، تستمع بلقاء أصدقائها وبممارسة هواياتها، تغيرت حياتها منذ حوالي سبع سنوات، وبالضبط عقب وفاة والدتها وزواج والدها من سيدة أخرى بدأت تمارس نوعا من الضغط على الأب ليسيء معاملة ابنته.

تحكي رحمة قصتها لهسبريس قائلة: "كنا نعيش في هناء ورفاهية إلى أن اختطف الموت أمي لينقلب كل شيء، حتى والدي حينما أحاول الانتحار لم يعد يعير لمحاولاتي أية أهمية، ولا يسأل لا عن السبب ولا عن العلاج".

أرقام عن الانتحار

رحمة واحدة من بين كثيرين يفكرون كل يوم بوضع حد لحياتهم، فبين الفينة والأخرى نسمع بالمملكة عن انتحار أشخاص من فئات عمرية وطبقات اجتماعية ومناطق مختلفة ولأسباب متعددة، لكن تبقى النتيجة واحدة، موت يخطفهم بغير رجعة.

تقول مريم بوزيدي لاركي، رئيسة جمعية "ابتسامة الغد"، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة والتي تواكب الأشخاص الذين يحملون أفكارا انتحارية، "ليس هناك أرقام تؤكد ارتفاع حالات الانتحار بالمملكة، لكن المؤكد أن هذه الحالات بدأت تُعرف أكثر فأكثر اليوم بسبب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وحسب منظمة الصحة العالمية، يموت سنويا 800 ألف شخص عبر العالم انتحارا، ويعد الانتحار السبب الثاني لوفيات للأشخاص ما بين 15 و29 سنة.

في المغرب، تعود آخر الإحصاءات حول الانتحار إلى سنة 2012؛ إذ تم تسجيل 1628 حالة، 80 بالمائة منها رجال. وعبر 14 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة عن وجود نزعات انتحارية لديهم.

وأجرت جمعية "ابتسامة رضا" استقراء للرأي شمل 1245 شابا وشابة سبق لهم أن زاروا الموقع الإلكتروني للجمعية، بيّن أن 85 بالمائة من المستجوبين سبق لهم أن مروا بظروف عانوا جراءها كثيرا، 56 بالمائة منهم لا يجدون مع من يتحدثون، فيما 63 بالمائة من المستجوبين سبق أن تعرضوا لعنف جسدي أو معنوي وسط عائلاتهم.

الاستقراء الذي أجري ما بين سنتي 2013 و2018 لدى شباب من 10 إلى 25 سنة، صرح خلاله 47 بالمائة من المشاركين بأنهم سبق أن كانوا ضحية للتحقير، أو التحرش الجسدي أو اللفظي في مؤسساتهم التعليمية، فيما 57 بالمائة منهم كانوا شاهدين على حادثة تعنيف كان ضحيتها أحد أصدقائهم، و32 بالمائة سبق أن كانوا ضحية للتحقير والتحرش على الأنترنيت.

أسباب الانتحار

تؤكد رئيسة جمعية "ابتسامة الغد" أن المعاناة في صمت وفي عزلة أمر قد يؤدي بالشاب إلى الإقدام على ارتكاب أفظع الأشياء من قبيل إيذاء الذات، التحرش، الإدمان، أو محاولة الانتحار... "وتلك، للأسف، هي بعض من الحالات التي غالبا ما يبوح بها بعض المراهقين المتصلين بالجمعية".

وتؤكد بوزيدي أنه "يجب على الشاب البوح بمعاناته في أقرب وقت ممكن. فالبوح المبكر يعد خطوة أولى ومهمة للتغلب على المعاناة وتفادي ما لا تحمد عقباه، وذلك هو الدافع الحقيقي وراء إحداث خدمة (أوقفوا الصمت) المتمثل في التجاوب مع الحالات الصعبة أو حالات الاكتئاب التي يعاني منها بعض الشباب في حياتهم اليومية".

وتشير الجمعية إلى أن "تقديم الدعم والمساعدة ليس صعبا كما نعتقد، فبإمكان كل واحد منا القيام به". وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة "أنا معاك" التي أطلقتها الجمعية، قائلة إنه "بإمكان كل واحد منا أن يكون فاعلا نشيطا في الوقاية".

وتوضح الجمعية أن "أنا معاك، تعني الانخراط في شبكة تضامنية واسعة النطاق، تعني توفير المفاتيح الكفيلة برصد الأسباب وإيجاد الحلول الناجعة للظاهرة... أنا معاك، تعني التوصل إلى أن مجرد نظرة، ابتسامة، أو كلمة تكفي لتغيير حياة شاب في وضعية معاناة".

علامات يجب الانتباه لها

وحسب البوزيدي، هناك العديد من العلامات التي تتراكم وتستمر وتستدعي من أحد الآباء أو أي شخص قريب من الشاب التدخل على وجه السرعة؛ فمن بين 8 إلى 10 حالات، نجد الشخص الذي يعاني يفصح عن معاناته برسائل مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب الانتباه إلى التغيرات السلوكية المفاجئة والتدريجية.

وتوضح الجمعية أن "هذه العلامات هي بمثابة طريقة لطلب المساعدة، وبالرغم من أنها ليست ظاهرة دائما، فإنها تكتسي أهمية للتعرف على خيبة أمل وإحباط نفسي لدى الشخص المعني".

وتبرز الجمعية أن الحديث عن الانتحار بطريقة عاطفية قد يزيد من فضول الشخص ولا يعتبر أبدا وسيلة للمساعدة، فيما يبقى الحديث عن الانتحار بهدف الوقاية والابتعاد عن التفكير فيه أمرا ضروريا.

وتعتبر الجمعية أن الحديث عن الانتحار مع شخص في طور المعاناة لم يساهم أبدا في تشجيعه على الإقدام عليه، بل بالعكس من ذلك، فإن التفكير فيه منفردا يضع الشخص المعني في عزلة ويدفعه إلى تحاشي التواصل مع الآخرين، فهو يعتقد أن ليس هناك من يفهمه.

أما الإقرار بمعاناته والاستماع إليه بحكمة وروية دون خوف ولا ملل، ودون إصدار أحكام جاهزة، فهي أمور قد تنفس عنه وتساعد على تقليص خطر الإقدام على الفعل، وتشكل فرصة بالنسبة للشخص الموجود في تلك الأزمة النفسية للشعور بأنه معترف به، وبالتالي قد يحفزه ذلك على الاعتراف وطلب المساعدة والدعم. ويبقى الصمت هو السبب القاتل والمدمر.