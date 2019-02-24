سوسيولوجي يتهم "حُرّاس العقيدة" بجلب إسلام "عبوس خالٍ من الحب"

هسبريس - محمد الراجي

دعا عبد الرحيم العطري، الباحث السوسيولوجي المغربي، إلى "تجديد النظر" في الدين الإسلامي، من أجل اكتشاف القيَم النبيلة التي يزخر بها، والتي كانت سائدة بين الصحابة في عهد الرسول، ولم تعد موجودة اليوم في حياة المسلمين.

من بين القيَم التي قال العطري إنها تلاشت، أو تكاد، في علاقات المسلمين، قيمة الحب، محمّلا مسؤولية تراجعها مَن سمّاهم "حرّاس العقيدة"، ويقصد فقهاء الإسلام.

واستطرد العطري، في سياق حديثة حول "التربية الأسرية السليمة لمواجهة تحديات العصر"، ضمن لقاء نظمته "جمعية الوئام للتأهيل الأسري" بفاس، بأن "حراس العقيدة أوْصلوا إلينا الإسلام العبوس الخالي من الحب، بينما الإسلام الحقيقي يضج بالحب".

واستدل الباحث في علم الاجتماع بقصة "عتيكة"، التي أحبها ابن أحد الصحابة وجعله شغفه بها ينقطع عن أداء صلاة الجمعة عدة مرات، مضيفا: "آن الأوان لأن نجدد النظر في ديننا. اقرؤوا فقط قصة عتيكة، وستجدون أن الإسلام فيه حب".

من جهة ثانية، انتقد العطري طريقة تعبير المغاربة عن حبهم لأبنائهم، لكونها تتسم بالعنف، قائلا: "حين يريد أحدنا أنْ يَصرف طفله الصغير عن أمر فيه خطر عليه، يصرخ في وجهه "بْعّد من تمّا أداك ولد الحرام".. المغاربة يعبّرون عن حبهم لأبنائهم بعنف".

وعَدّ العطري الحبَّ من العناصر الأساسية للتربية السليمة، شريطة أن يتم التعبير عنه بدون عنف، "حتى عندما نعانق أبناءنا فإننا لا نفعل ذلك إلا في حالات خوفنا عليهم، والمطلوب أن نعانقهم بشكل تلقائي، تعبيرا منا عن حبنا لهم".

التربية على الاختلاف من العناصر الأساسية الأخرى للتربية السليمة، حسب العطري، داعيا الأمهات والآباء إلى إدراك مسألة مهمة، وهي أن "أبناءنا مختلفون عنا، وأنهم خُلقوا لزمن غير زماننا، ولا يُمكن أن نُكرههم على العودة إلى الزمن الذي عشنا فيه نحن".

ودافع العطري عن ترْك حرية التصرف في الأمور الشخصية للأبناء، قائلا: "إذا ارتدى الولد سروالا ممزقا كالسراويل التي يرتديها المراهقون والشباب اليوم فهذه ليست نهاية العالم. يْدير اللي بغا ويلبس اللي بغا، لأن لديه رؤية مختلفة عن رؤيتنا. يجب علينا أن نهتمّ بالجوهر لا بالشكل".

كما دعا العطري إلى تربية الأبناء على الحرية، وعلى التنوير، عبر الاستغلال الأمثل لسهولة تداوُل المعلومة، لكنه شدد على ضرورة مواكبة الأبناء من أجل الاستفادة من التقنية الحديثة بشكل أمثل، موضحا: "بدل مشاهدة الفيديوهات ذات المحتوى التافه يجب مشاهدة وقراءة الأشياء المفيدة المتوفرة في وسائط الاتصال الحديث، والتي للأسف نستغلها فقط لتمرير كل ما هو سلبي، في حين أنها تتيح لنا الكثير من الأشياء الإيجابية".