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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط

"المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط

"المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط
هسبريس - نورالدين إكجان
الأحد 24 فبراير 2019 - 11:00

لم تكد صور التدخل الأمني وتفريق "الأساتذة المتعاقدين" تغادر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أعلنت التنسيقية المحتضنة للمحتجين إضرابها مجددا عن العمل لمدة أسبوع كامل، يمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوق باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب؛ فضلا عن تنظيم ندوات قانونية على امتداد الشهر في مختلف جهات البلاد.

التنسيقية التي أعلنت الإضراب بعد اجتماع مجلسها الوطني أدانت ما أسمته "التدخل الهمجي والقمعي الذي لحق المسيرة السلمية"، متهمة الدولة بـ"تكريم سفاسف الأمور، وفي المقابل مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم، في تناقض صارخ بين الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع القمعي المعاش".

وجدد المصدر ذاته "رفضه لكل ما له علاقة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات"، متشبثا بحل إسقاط التعاقد، وإدماج جميع الأفواج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وداعيا إلى "مزيد من اليقظة والحذر، وعدم تصديق أي كلام نابع من الأكاديميات، خصوصا وأنها تستعمل جميع أشكال التضليل والكذب على الرأي العام".

وأضافت التنسيقية أن "البرنامج النضالي لشهر فبراير كان ناجحا، إذ بلغت نسبة الإضراب 95 في المائة، وحضر المسيرة الوطنية 60.000 أستاذ"، مشددة على أن "باب الحوار مازال مسدودا مع الحكومة، حيث لا مستجدات إلى حدود الساعة".

وفي هذا الصدد، قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "مطالب الأساتذة تتجاوز الفئوية إلى السياسية، إذ إن مخطط التعاقد، وكما هو معلوم، غير مرتبط بمسألة سد الخصاص، بل هو إملاء من قبل البنك الدولي؛ كما أن مسيرة الرباط التي قُمعت جاءت للتنديد بمسلسل التراجع الكبير الذي طبع البلاد على جميع الأصعدة".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "برنامج مارس فيه إضراب واعتصام لمدة أسبوع، وسيرفع يوم 23 مارس، وذلك تخليدا لذكرى 1965 المجيدة"، لافتا إلى أن "الحكومة تواصل سياسة التسويف والتمويه بإعلانها تقديم ملحق عقد للأساتذة لا أساس له على المستوى القانوني".

وأوضح المتحدث أن "سمة تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، هي الارتجالية، ومحاولة تغليط الشعب المغربي بقوله إن الأساتذة مرسمون مع الأكاديميات"، وزاد متسائلا: "إن كان ذلك صحيحا فلماذا يتم إخبارهم بضرورة التوقيع على ملحق العقد الجديد لمدة سنة؟..وكيف يفسر الخلفي الطرد الذي طال العديد من الأساتذة في مختلف مدارس المغرب؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد الحق الأحد 24 فبراير 2019 - 11:10
ما يحدث للأساتذة المتعاقدين هشابه لما حدث لمعطلي محضر 20 يوليوز ..كل هؤلاء ضحايا سياسة الظالم بنكيران ...مات العديد من ضحايا محضر 20 يوليوز كمدا وحسرة على حقوقهم التي انتزعها منهم بنكيران ظلما وجورا ... ما هذا الظلم الذي مارسه قادة حزب اللاعدالة واللاتنمية على الموظفين والمعطلين ..؟.لكم الله أيها الضحايا الشرفاء ، واطمئنوا سيريكم الله في الظالمين ما يشفي غليلكم لأن الله توعد الظالمين .
لقدقدم قادة حزب البيجيدي المتلونصورة بشعةعن السياسي الإسلامي ...صورة عنوانها النفاق والظلم والاسترزاق ونقض العهد وخيانة الأمانة وتبرير الظلم والانبطاح والانتهازية ...سحقا لهم سحقا .
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8
2 - ميمون الأحد 24 فبراير 2019 - 11:13
وفقكم الله

أين النقابات المتخاذلة

نريد اضراب عام مفتوح الى حين تحقيق المطالب
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5
3 - احمد الأحد 24 فبراير 2019 - 11:19
لماذا لا تطبق الدولة التعاقد في الامن والجيش وتدمجها في اطار الجهوية الموسعة اليست هي مجرد قطاعات تستنزف الثروات وغير منتجة مول المغرب قمرين صناعيين بمبلغ 1000 مليار سنة 2018 ماذا يقدم لنا نحن كطبفة فقيرة غير جوع كلبك اتبعك
لماذا ا ستهدفت التعليم بالذات؟ ولماذا حاولت موخرا تمرير اطار يستهدف خوصصة التعليم الجامعي ؟
اين نظام التوزيع العادل للثورات؟
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2
4 - محامي الأحد 24 فبراير 2019 - 11:21
من العيب أن من يدرس أبناءنا ويعطيهم الرعاية والاهتمام ويتشارك مع جميع أفراد الشعب المغربي تربية الأبناء أن نجازيهم بهذا العنف، كنت شخصيا اتوقع التصعيد لأن الكرامة والادماج في وظائفهم هذا أقل شيء يمكن أن نعطيه لهم، شخصيا وكمحامي حر مستعد نعتصم معهم في شهر مارس لا لشيء فقط لأنني اعرف أن الوطن بانيه الأول هو الأستاذ، ومن يقول غير هذا الكلام فهو اما لم يدرس في مدارس الشعب واما ذباب الكتروني.
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1
5 - مواطن درجة 2 الأحد 24 فبراير 2019 - 11:23
هؤولاء ما هم إلا متعاقدون لو كانوا رىسميين لكانت الفضيحة فضحتين الوظيفة العمومية صارت إمتياز و شئ مهم في هده البلاد
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0
6 - اللي ليها ليها الأحد 24 فبراير 2019 - 11:23
الى الامام النضال هو السيبل الاوحد لنيل الحقوق. سياسة التعاقد املاء من البنك الدولي.
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0
7 - amine الأحد 24 فبراير 2019 - 11:26
انتم مجرد رقم زائد ليس لديكم الكفاءة للتدريس نجحتم في امتحان كتابي بالمقامرة اختيار الاجوبة وامتحان شفوي ارتجالي وضيق الزمن تم اختياركم باعداد كبيرة دفعة واحدة معضمكم لا يتقن لغتين خاصة الفرنسية واتحداكم مستوى التلاميد يبين هدا الشيئ انتم لم تحمدوا الله على هده النعمة خرجتم من البطالة الى النوم مع شهرية مضمونة اخر الشهر انظروا الى اوروبا جميع القطاعات متعاقدة تريدون فقط الترسيم في الوظيفة العمومية من اجل النوم و الشهادات الطبية احمدوا الله على هده النعمة هناك من هو احسن منكم مستوى و عطاء ايها المدرسين التافهين.
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