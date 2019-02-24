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الرئيسية | مجتمع | مآسي زواج القاصرات في المغرب .. الحاجة خديجة تتذكر معاناة أليمة

مآسي زواج القاصرات في المغرب .. الحاجة خديجة تتذكر معاناة أليمة

مآسي زواج القاصرات في المغرب .. الحاجة خديجة تتذكر معاناة أليمة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 24 فبراير 2019 - 13:00

في وقت لازالت الدولة تحارب زواج القاصرات، تتذكر الحاجة خديجة تفاصيل زواجها وهي طفلة، متمنية ألا تبقى العائلات المغربية تغصب حقوق بناتها وتزوجهن في سن مبكرة.

الحاجة خديجة قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أمنيتي ألا يغصب الناس اليوم حقوق بناتهم، وألا يرغمونهن على الزواج"، قائلة إنها عانت الأمرين حينما أقبلت والدتها على تزويجها في سن 11 سنة، وهو ما ترتبت عنه معاناة طويلة.

وتقول الحاجة خديجة: "حينما أرادت أمي تزويجي وعمري 11 سنة ونصف قلت لها اقتليني آنذاك..أنا لا أريد الزواج، أريد الموت"، مضيفة: "هربت لكي لا يقوموا بتزويجي لكن أخي تبعني وضربني وعاد بي إلى المنزل".

وتضيف المتحدثة: "قامت أمي بتهديدي بسكين لكي أوافق على الزواج". أما عقب زواجها فقد بدأت الحاجة خديجة تعيش معاناة من نوع آخر، قالت عنها: "بعد الزواج كنت لا آكل أو أشرب وأقوم بالأعمال المنزلية جميعها...أما حين اقتراب دخول زوجي إلى البيت كنت أخاف كثيرا إلى درجة أنني أعاني مغصا في بطني".

وتورد المتحدثة أن زوجها كان يجبرها على العمل في نسيج الزرابي، ويعمل على بيعها وأخذ نقودها له وحده، موصية أمهات اليوم بالاقتداء بتجربتها وعدم تزويج بناتهن دون رغبتهن أو في سن صغيرة.

وسبق أن رفعت شبكة أناروز، التي تضم عشرات الجمعيات الحقوقية، مذكرة حقوقية إلى الفرق البرلمانية، مطالبة بضرورة تعديل فصول مدونة الأسرة، نظرا لـ"الثغرات التي تشوبها"، وخاصة الفصل المتعلق بثبوت الزوجية.

وقالت الشبكة إنه يتم "استغلال ثغرات المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد وزواج القاصرات".

وفي هذا الإطار تطالب سهام قشار، المحامية بهيئة الرباط وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة "مراجعة المدونة وسن نصوص حمائية وغير متشددة في إثبات الزواج وما يترتب عنه".

قشار، وضمن تصريح لهسبريس، قالت إن مدونة الأسرة تعتبر في المادة 16 منها "وثيقة عقد الزواج" الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، مع ما تتبعه من حقوق وواجبات، وما تترتب عنه من آثار قانونية، من نسب ونفقة وإرث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - حسن الأحد 24 فبراير 2019 - 13:18
هاد زواج ديال القاصرات كان أيام أجدادنا رحمهم الله كانت النية حسنة ديال الله كانو يزوج البنت على 14مكانش الفتن لي كينة اليوم المراءة كتمشي لدار رجلها كدير وليدات وتحلب البقر مع شروق الشمس وطيب الخبز فإينور بالأعواد وتوجد الفطور للأكتر من عشرة النفوس اليوم البنت 24عام وصعيب تتأقلم حتى مع زوجها وتطلق بعد شهر او شهرين من زواج بالأخص إلاكانت عيشة فالفشوش
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3
2 - Mouatene الأحد 24 فبراير 2019 - 13:20
مجتمع متناقض , الكل يعلم بان الرسول تزوج بعائشة وهي طفلة اذن ما هذا التناقض
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-7
3 - الحاجة والجهل!!! الأحد 24 فبراير 2019 - 13:21
من لم يعلم البنت فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الاجتماعي الكارثى للبنات ومن استغلال البنات من قبل تجار الدين والمنحرفين. التعليم يضمن على الأقل المهنة النظيفة والشخصية المسؤولة.
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30
4 - ورزازي الأحد 24 فبراير 2019 - 13:26
كان لدينا مآسي زواج القاصرات الآن زاد عليه مآسي العانسات
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3
5 - مصطفى المذكوري الأحد 24 فبراير 2019 - 13:29
لو رأيتم معناة زواج البالغات فهي أكثر
من معناة زواج القاصرات.
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16
6 - Ali الأحد 24 فبراير 2019 - 13:34
هاته القاصرات يجب استشارتهن وأخذ موافقة أولياء أمورهن قبل توثيق الزواج. لماذا تعقدون المسائل إرضاء لجهات خارجية معروفة. أيهما أحسن أن تتزوج القاصرة بضمانات وتتبع من طرف المسؤولين أو أن تتعاطى للفساد؟ أما الحاجة خديجة التي ذكرتم فمعاناتها ترجع بالأساس إلى عدم رضاها بالزواج الذي أجبرت علبه وغباب حمايتها من جشع زوجها وتسلط أمها وأخيها عليها وإلى التصور الخاطئ السائد للعلاقة الزوجية آنذاك.
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-4
7 - أبو إسحاق الوسطي الأحد 24 فبراير 2019 - 13:34
كان على الدولة أن تحارب الزنى في صفوف القاصرات، وتحارب الامهات "العازبات" ولتترك القاصرات يبنين اسرهن في سن مبكر عوض المغامرة في علاقات غير شرعية تؤدي بها الى الضياع التام، يجب على الدولة ان تنشر عدد الامهات العازبات التي تعج بها مقرات الجمعيات، عدد العوانس و عدد المطلقات...
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6
8 - هشام الأحد 24 فبراير 2019 - 13:40
لما لا تستحضرون لنا معاناة القاصرات مع المصاحبة. وخيانة الصاحب. واغتصاب القاصرات في صمت من طرف الصاحب. والعبث بجسد القاصرات.
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13
9 - جلال الحلبي ايطاليا الأحد 24 فبراير 2019 - 14:17
حالت من تقول اسمها (الحاجة) مع كامل الاعتذار لكل من أجبرت عل ألزواج بعد سنوات الثمانينات لان الفرق شاسع بين سنوات المرآة التي تزوجت وربت وليكن المرآة التي تبحث لتظل بين يدي المتلاعبين بها فالوقت الحاضر الحاجة ز جاك في تلك الفترة لم يكن اكراها أكثر منه حصنا لك في تلك المرحلة واعتقد ان لك الآن أولاد وأحفاده فكيف لك ان تقدمي الزوج الذي عشت معه السنوات أنه تزوجك كرها وبالرغم منك والدتي تزوجت وهي في سن الحادية عشرة وأنجبت أبناء وبنين ولم تتألم على ايام الصبا التي ضاعت منها رغم أنها تحتل المرتبة 14 بين اخوانها واخواتها ثم هناك من يعتز بزواجه صغيرا وتمتع بالزواج وعرف المسؤولية والأمومة وليس كاليوم أغلب زيجات ألزواج لا تدوم أكثر من ايام شهر العسل تدثم الطلاق أو الفراق اذا ما لاحظنا فإن عدد الفتيات بدون زواج اللواتي بلغت سن 25سنة بارتفاع كبير بسبب تحديات الراهنة والبطالة
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10 - amaghrabi الأحد 24 فبراير 2019 - 14:19
بسم الله الرحمان الرحيم.مشكل زواج القاصرات ومع الأسف الشديد تقره الاحاديث الصحيحة والثقافة
الإسلامية المبنية على هذه الاحاديث الموضوعة التي في نظري تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من النقائص التي يستحيي منها الشيطان الجن ,كيف يعقل ان نصدق بان رسول الله هطب عائشة وهي بنت 7سنين ودخل عليها وهي بنت 9سنين وهذا في اصح كتاب بعد كتاب الله كما يقولون فقهاء وجهلاء كلهم متفقون ومسالة عادية ولا يبحثون .والله انا مسلم واستحيي ان اذكر هذه الجريمة فكيف يصدقها عقلاء الغرب؟يا اخواني المغاربة الكرماء عائشة كانت مخطوبة لعدي بن مطعم في الجاهلية واذا كانت مخطوبة في الجاهلية معنى ذلك ان في عمرها على الأقل 13 سنة وتزوجها رسول الله بعد الهجرةوهي مدة تفوق 14عشرة سنة بمعنى 13 زائد14 تساوي 27 سنة وبالتالي فعائشة تزوجت رسول الله وهي تبلغ اكثر من 27 سنة وهذه عملية حسابية والتاريخ يشهد انها كانت مخطوبة وحينما اسلم ابوها أبو بكر فقطعوا العلاقة معه وذهب اليهم ليكلممطعم في هذا الشأن تكلمت زوجة مطعم وراء حجاب وقالت اذهب يا أبا بكر فان ابننا لا يزوج ابنتك مادمت قد صبأت.
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11 - سكزوفرين الأحد 24 فبراير 2019 - 14:28
اتفق كليا مع التعليق رقم 3
عندما تتعلم المرأة وتضمن لقمة عيشها فيستحيل استغلالها.
ان تبقى البنت غير متزوجة افضل من ان تتزوج مريضا يضربها ويجوعها ويهينها ويتعامل معها كخادمة.
زعما شي وحدين بقات فيهوم العنوسة
اتا جمع راسك
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