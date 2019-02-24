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الرئيسية | مجتمع | الحقاوي تترأس وفدا في لجنة المرأة العربية بالجزائر

الحقاوي تترأس وفدا في لجنة المرأة العربية بالجزائر

الحقاوي تترأس وفدا في لجنة المرأة العربية بالجزائر
هسبريس من الرباط
الأحد 24 فبراير 2019 - 04:45

قال بلاغ إن بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ستترأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية، التي تنعقد، اليوم الأحد، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار "الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة"، والتي تتولى الجزائر رئاستها.

وجاء في البلاغ الذي توصلت به الجريدة أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مناقشة مجموعة من البنود، في مقدمتها "المرأة وأجندة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية"، و"المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب"، بالإضافة إلى "أجندة الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية 2019-2020"، وتقديم تقرير نشاط الأمانة الفنية لما بين الدورتين 37 و38، والعديد من البنود الإدارية.

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