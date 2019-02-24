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كُتّاب وآراء
المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج
أثارت قضية توجه المصحات الخاصة بالمغرب إلى وقف التعامل بالتغطية الصحية ضجة واسعة في صفوف المغاربة، الذين رأوْا في هذا القرار ضربا لمصالحهم وتأثيرا على المرضى، وضمنهم النساء الحوامل اللاتي يقصدن هذه المرافق.
ورفض العديد من المواطنين هذه الخطوة التي ستقدم عليها المصحات الخاصة نهاية شهر مارس المقبل، مطالبين بضرورة تفادي إقحام المواطن المغربي في صراعات بين المصحات والجهات الوصية على القطاع.
واعتبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن أصحاب هذه المؤسسات الصحية "صبروا لسنوات، وعلى المواطن المغربي أن يحتج لأنه يؤدي كلفة العلاج التي ستتضاعف عليه الآن"، مضيفا أنه وجب أن تكون هناك تغطية صحية في المستوى للمواطن.
وأوضح الدكتور السملالي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الأمر، حتى لا يكون المواطن المتضرر الأكبر.
رئيس جمعية المصحات الخاصة أكد ضمن تصريحه أنه "رغم الحوارات العديدة مع الحكومة، مع كامل الأسف لم يتم الوصول إلى أي نتيجة، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع"، موردا: "كلفة العلاج تتزايد باستمرار في ظل استعمال وسائل وتقنيات جديدة، ونحن نشتغل بنفس التعريفة التي لم يطرأ عليها أي تغيير".
وشدد الدكتور السملالي على أن أصحاب هذه المصحات عازمون على اتخاذ هذا القرار، وزاد: "سيعقد جمع عام سيكون فيه غالبا إجماع على صيغة لا تجعلنا نتحمّل المسؤولية لوحدنا".
وطالبت الجمعية، في بيان لها، بضرورة الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006، والتي ظلت حبرا على ورق، مشيرة إلى أنها "لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة".
واستنكرت الجمعية ما أسمته "الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له".
وأكد المصدر نفسه أن المصحات الخاصة بالمغرب "تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المواطنين ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
خلاصة القول حسبي الله و نعم الوكيل فيكم و غدا لناظره لقريب سنتحاسب عند الله كل يأخذ حقه.
وآخرون لا يحتاجون لعمليات تم إقناعهم بضرورة إجرائها.
أما ما شهدت عليه انا هو أن عائلتي اتفقوا مع مصحة هنا بالرباط على سعر معين لقاء إجراء عملية لأحد اقاربي .وفي آخر لحظة طلب منا زيادة مبلغ 2000درهم .فما كان من العائلة إلا الدفع .
أما الدولة والمخزن فهم أشبه بجزارين في السلخانة .لا سامحهم الله على ما يذيقونه لهذا الشعب الذي سينتفض يوما ولن يعود إلى بيته حتى يزيح الظلمة .
إلى أين تسير يا معاناة الشعب
بلغ السيل الزبى و بلغت الحراح للعظام و لا مؤسسات الوطن في صراع مريب و الضحية الشعب
تتفنن الدولة في فرض ضرائبها بدون رحمة و لا شفقة و لو كانت بالكاميرات في الشوارع و بالمراجعات التفقيرية للمهن الحرة جميعها حتى تصير الطبقة المتوسطة في عداد الفقر..
يطول الحديث و لله لك يا شعب
اضف الى ذلك وضعية الموظفين عندهم او بالاحرى العبيد الجدد اللي كايشتغلوا عندهم ب40 الف ريال ف الشهر و12 ساعة او اكثر ف النهار واللي ما عجبو الحال يمشي فحالو
كل هذا والدولة نائمة
راه الرقابة انعدمت
والضمير المهني ديال الاطباء انعدم
وما بقاو كايخافو لا الله ولا حتى من الجانب الانساني فلا شفقة ولا رحمة
بل اصبحت المصحات غابة متوغلة في التوحش
واصبح الاطباء فاحشي الثراء
فعلى من يضحكون
الكل عندنا يضرب عن نفسه ولو أدت ضرباته تلك الى اسقاط الاخرين ارضا الكل مستعد أن ينفث سما في أجساد الاخرين ظنا منه انه سيرتاح
حينما يصبح المواطن بضاعة وحينما تصبح معاناته ومرضه تجارة فصلي صلاة الجنازة على الجميع ..
صحيح التعريفة المرجعية لم يطرأ عليها تغيير ويجب مراجعتها أكيد ولكن من المؤكد أيضا أن تكاليف العلاج في هذه المؤسسات يتجاوز القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويجب على الدولة مراقبة هذه المؤسسات وطرق تدبيرها وتحديد الجزاءات عن المخالفات وإغلاق المؤسسات الخارقة للقانون وفرض سيادة القانون سواء في القطاع الخاص أو العام فلا يجدر ان يكون المواطن لعبة تترامى بين هذا وذاك ..
تكاليف العلاج في المغرب باهضة والقطاع الخاص هو السبب ..
لك الله أيها المغربي لك الله يا وطني لنا الله