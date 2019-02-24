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الرئيسية | مجتمع | المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج

المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج

المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 24 فبراير 2019 - 09:00

أثارت قضية توجه المصحات الخاصة بالمغرب إلى وقف التعامل بالتغطية الصحية ضجة واسعة في صفوف المغاربة، الذين رأوْا في هذا القرار ضربا لمصالحهم وتأثيرا على المرضى، وضمنهم النساء الحوامل اللاتي يقصدن هذه المرافق.

ورفض العديد من المواطنين هذه الخطوة التي ستقدم عليها المصحات الخاصة نهاية شهر مارس المقبل، مطالبين بضرورة تفادي إقحام المواطن المغربي في صراعات بين المصحات والجهات الوصية على القطاع.

واعتبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن أصحاب هذه المؤسسات الصحية "صبروا لسنوات، وعلى المواطن المغربي أن يحتج لأنه يؤدي كلفة العلاج التي ستتضاعف عليه الآن"، مضيفا أنه وجب أن تكون هناك تغطية صحية في المستوى للمواطن.

وأوضح الدكتور السملالي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الأمر، حتى لا يكون المواطن المتضرر الأكبر.

رئيس جمعية المصحات الخاصة أكد ضمن تصريحه أنه "رغم الحوارات العديدة مع الحكومة، مع كامل الأسف لم يتم الوصول إلى أي نتيجة، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع"، موردا: "كلفة العلاج تتزايد باستمرار في ظل استعمال وسائل وتقنيات جديدة، ونحن نشتغل بنفس التعريفة التي لم يطرأ عليها أي تغيير".

وشدد الدكتور السملالي على أن أصحاب هذه المصحات عازمون على اتخاذ هذا القرار، وزاد: "سيعقد جمع عام سيكون فيه غالبا إجماع على صيغة لا تجعلنا نتحمّل المسؤولية لوحدنا".

وطالبت الجمعية، في بيان لها، بضرورة الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006، والتي ظلت حبرا على ورق، مشيرة إلى أنها "لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة".

واستنكرت الجمعية ما أسمته "الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له".

وأكد المصدر نفسه أن المصحات الخاصة بالمغرب "تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المواطنين ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ميسي الأحد 24 فبراير 2019 - 09:11
حسبنا الله ونعم الوكيل. لوحونا في البحر أحسن وأرحم.
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2 - غيورة الأحد 24 فبراير 2019 - 09:12
نقولها بكل صراحة راكم تقضيو على الشعب بشوي بشوي ، واش ماخليتو فالمغرب والو .. حسبنا الله ونعم الوكيل!!
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3 - عثمان الأحد 24 فبراير 2019 - 09:13
المصحات الخاصة الداخل اليها مفقود والخارح منها مولود
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4 - مزاطن الأحد 24 فبراير 2019 - 09:18
أنتم الآن تحاولون أن تقولوا بأنكم تعملون لصلح المواطن المغربي، لكن في حقيقة الأمر الأثمنة الحالية التي تستفيدون منها لا تكفيكم لأن الطبيب الآن أو الدكتور الذي يزاول عملياته بالمصحات لم تعد تكفيه تلك النسبة التي يستفيد منها رفقة المصحة لأنه يبحث عن الطائرة و ليس السيارة لأنها اليوم أصبحت من الكمليات لديهم.
خلاصة القول حسبي الله و نعم الوكيل فيكم و غدا لناظره لقريب سنتحاسب عند الله كل يأخذ حقه.
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5 - زينب الزهيري الأحد 24 فبراير 2019 - 09:21
حسبي الله و نعم الوكيل لك الله يا فقير
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6 - khalid الأحد 24 فبراير 2019 - 09:22
المفروض هذه المعدات والجودة في الخدمات ان تكون في المستشفيات العمومية للدولة لأن معظم المواطنين ليست لهم تغطية ولتبقى المصحات لهم فيما بينهم في الدول المتقدمة مستشفى حكومي أفضل من أجود مصحة عندنا
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7 - ابرار الأحد 24 فبراير 2019 - 09:25
والله بقا فيكم المواطن سبحان الله العظيم غير مبغاو يحاسبوكم ويراقبو مداخلكم ولاو دابا مواطنين مكتزموا عليهم الشيكات ضمانة والفاكتورات الخيالية بلا حق ولا قانون فين كون المواطن الله ينعل اللي ماكحشم. ...
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8 - كبير الكرش تفرgع ليه الأحد 24 فبراير 2019 - 09:26
المصحات حقيقة تقدم خدمات طبية حسنة المستوى في أغلبها .لكن الجشع اللامحدود لأصحاب هذه الأسواق الممتازة يجعل المواطن دائما ضحية التلاعبات والنصب الذي يتعرض له أناس كثر .فردية هي القصص التي نسمعها من أصدقائنا عن أموات ظلوا لأيام في غرف (الكوما) مدعين انهم في غيبوبة .
وآخرون لا يحتاجون لعمليات تم إقناعهم بضرورة إجرائها.
أما ما شهدت عليه انا هو أن عائلتي اتفقوا مع مصحة هنا بالرباط على سعر معين لقاء إجراء عملية لأحد اقاربي .وفي آخر لحظة طلب منا زيادة مبلغ 2000درهم .فما كان من العائلة إلا الدفع .
أما الدولة والمخزن فهم أشبه بجزارين في السلخانة .لا سامحهم الله على ما يذيقونه لهذا الشعب الذي سينتفض يوما ولن يعود إلى بيته حتى يزيح الظلمة .
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9 - اميرة الأحد 24 فبراير 2019 - 09:28
كبش الفدية هو المواطن المغربي او بالاحرى الموظف المغربي سرقوا صندوق التقاعد فحكم على الموظف بالاقتطاعات لمدة اربع سنوات اختلست اموال الضمان الاجتماعي فادى الموظف فرق مااختلس من اموال والان للضغط على المسؤولين استعملته المصحات ورقة ضغط لتحقيق مطالبها والوصول الى اهذافها والمسؤولون لا مبالون طبعا فهم يتعالجون في الخارج اما نحن فحتى اذا اردنا الولوج للمصحات الخاصة نظرا لعدم توفر اذنى شروط السلامة في المستشفيات العمومية التي اصبحت كاضرحة ما دام المريض يحضر معه اغطيته واكله والحكومة مستعملة سياسة صم الاذان وخليهم يغوتوا دابا يعياو ويسكتوا حسبنا الله زنعم الوكيل
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10 - مواطن الأحد 24 فبراير 2019 - 09:28
حسبنا الله ونعم الوكيل . ان غدا لناظره قريييييب.فانتظروا
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11 - البطاش الأحد 24 فبراير 2019 - 09:28
ناري ميمتي حصلنا ما بين الحكومة ولوبي الكلينيكات،وجد راسك لعصا ذا المواطن
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12 - غزلان القاسمي الأحد 24 فبراير 2019 - 09:28
هههه صافييييي داكشي اللي بقا لينا نيت
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13 - يوم الحساب الأحد 24 فبراير 2019 - 09:30
إذا كان لأصحاب المصحات مشكل مع الحكومة فهذا يخصهم ولايجوز استخدام المواطن المغلوب على أمره كوسيلة أو أداة للتحريض اما ماتقدمه هذه مصحات من خدمات تبقى دون المستوى والتكلفة باهظة وهذا جاء بعد القرار الذي تريد الحكومة اتخاذه بمتابعة المصحات من التهرب الضريبي هذه الأخيرة التي أصبحت تتاجر بالبشر وتستغل ضعفهم حيث أصبحت تنتشر بكثرة ولها يد مع المستشفيات الحكومية يجب على الحكومة المعنية تشديد المراقبة على هذه المصحات التي تشبه المجازر والتي تنعدم فيها أهم الشروط والمواصفات (الكلام كثير)........
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14 - Nager abdou الأحد 24 فبراير 2019 - 09:32
هذه من نتائج اضعاف القطاع العام في المغرب.... المصحات الخاصة وقبلها تجار التعليم الخصوصي ينتهزون الفرصة و ينقلبون ضد الدولة التي رعتهم وساهمت بشكل كبير في تجبرهم.... ويستعملون الان المواطنين كرهاءن للوصول إلى اهدافهم..... درس على صناع القرار استيعابه
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15 - وكواك الحق الأحد 24 فبراير 2019 - 09:32
إلى أين تسير يا وطني
إلى أين تسير يا معاناة الشعب
بلغ السيل الزبى و بلغت الحراح للعظام و لا مؤسسات الوطن في صراع مريب و الضحية الشعب
تتفنن الدولة في فرض ضرائبها بدون رحمة و لا شفقة و لو كانت بالكاميرات في الشوارع و بالمراجعات التفقيرية للمهن الحرة جميعها حتى تصير الطبقة المتوسطة في عداد الفقر..
يطول الحديث و لله لك يا شعب
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16 - ابن تومرت الأحد 24 فبراير 2019 - 09:37
والله هاد الناس ما عندهم وجه باش يلقاو الله وكايتكلم على المصحات الخاصة وكانها جنة الله في ارضه وفي الواقع هم اكبر المجرمين على وجه البسيطة فعلى سبيل المثال لا الحصر كاتلقا الواحد ميت من اسبوع وهم دايرينو فغرفة وما كايشفوه عائلتو غير من خلال الزجاج الفاصل بدعوى العدوى او اي شيء ومللي كايشبع موت عاد كايقولو لهم اجيو ديوه راه عاد مات غير باش يزيدو عليه .. تصوروا ان مصحة كاتطلب 100 الف ريال يوميا وحسبوا شحال غادي تطلع عليهم القضية
اضف الى ذلك وضعية الموظفين عندهم او بالاحرى العبيد الجدد اللي كايشتغلوا عندهم ب40 الف ريال ف الشهر و12 ساعة او اكثر ف النهار واللي ما عجبو الحال يمشي فحالو
كل هذا والدولة نائمة
راه الرقابة انعدمت
والضمير المهني ديال الاطباء انعدم
وما بقاو كايخافو لا الله ولا حتى من الجانب الانساني فلا شفقة ولا رحمة
بل اصبحت المصحات غابة متوغلة في التوحش
واصبح الاطباء فاحشي الثراء
فعلى من يضحكون
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17 - رشيد الأحد 24 فبراير 2019 - 09:40
كما يجب على ادارة الضرائب تشديد المراقبة على حسابات المصحات الخاصة لكونها تحقق ارباح خيالية على ظهر صحة المواطن دونما دفعها لضرائب بمستوى هذه الأرباح.
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18 - موظف الأحد 24 فبراير 2019 - 09:42
حق أريد به باطل صحيحان التعرفة المعرجية متخلفة جدا إذ أنها تحدد مثلا مبلغ زيارة طبيب مختص في 120 درهم لكن في غالب الأحوال تتجاوز التعرفة الحقيقية 300 درهم ... غير أن المصحات الخاصة نصاصة للدماء تصورو معي عملية بسيطة مثا إزالة المرارة تتجاوز في الغالب 9000 درهم مع خدمات متردية .. لك الله أيها المغربي
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19 - رامي الأحد 24 فبراير 2019 - 09:45
المصحات الخاصة اصبحت غولا يلتهم كل شيء دون رحمة وهدا ابشع انواع الاتجار في البشر المحظور دوليا ومعناه ان الموظف البسيط مشا فيها ونزل الى الطبقات الكادحة بسبب تكاليف العلاج الباهظة لا ادري لمادا في عهد هده الحكومة المشؤومة فقد الشعب كل الامتيازات .
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20 - Abou majd الأحد 24 فبراير 2019 - 09:47
نحن لم نصل بعد الى درجة الدولة اللبرالية الحرة حيث كل الشعب واعي بما له وما عليه ويعرف الوضع العام ويرفض الانتهازية والابتزاز ويعمل من أجل أن يعيش كل الشعب في الرفاهية العامة من المسؤول الحكومي الى اخر فرد في القرى النائية
الكل عندنا يضرب عن نفسه ولو أدت ضرباته تلك الى اسقاط الاخرين ارضا الكل مستعد أن ينفث سما في أجساد الاخرين ظنا منه انه سيرتاح
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21 - متابع الأحد 24 فبراير 2019 - 09:53
هناك غموض حتى في التعريفة التي تفرضها كل مؤسسة صحية خاصة والتي تختلف حسب الاماكن والاحياء والمدن واسماء الدكاترة في الواجهة ...
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22 - متتبع الأحد 24 فبراير 2019 - 09:54
المصحات الخاصة عبارة عن مؤسسات زجاجية هدفها ربحي وتستغل معاناة المواطنين وتربح الملايين فوق ذلك .. المصحات الخاصة هي غول وغير إنسانية ويشتغل بها ويؤسسها صحاب الشكارة من عديمي الضمائر .. المصحات الخاصة تسجل يوميا رقم معاملات وأرباح طائلة والمواطن المؤمن لا يستفيد من أي امتياز سوى خلصنا فلوسنا ولا عطينا شيك الضمان ولا هاك ملفك ديه بيديك ولا مكنقبلوش ملفات التحمل ولا مكيخلصوش لينا فالوقت وزيد وزيد .. باش افقسوك وتخلصهم ..
حينما يصبح المواطن بضاعة وحينما تصبح معاناته ومرضه تجارة فصلي صلاة الجنازة على الجميع ..
صحيح التعريفة المرجعية لم يطرأ عليها تغيير ويجب مراجعتها أكيد ولكن من المؤكد أيضا أن تكاليف العلاج في هذه المؤسسات يتجاوز القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويجب على الدولة مراقبة هذه المؤسسات وطرق تدبيرها وتحديد الجزاءات عن المخالفات وإغلاق المؤسسات الخارقة للقانون وفرض سيادة القانون سواء في القطاع الخاص أو العام فلا يجدر ان يكون المواطن لعبة تترامى بين هذا وذاك ..
تكاليف العلاج في المغرب باهضة والقطاع الخاص هو السبب ..
لك الله أيها المغربي لك الله يا وطني لنا الله
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23 - simou الأحد 24 فبراير 2019 - 09:55
اودي شغادي نكول ره خاصو يداوا فابور فهاد البلاد يكفيهم الفوسفاط والحوت ودهب ولمعادن و..... لكيديو ولا بغاو البلاد تمشي لفالاس
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