مركز قرطبة يعرض للطلبة المغاربة فرص الالتحاق بجامعات تركية

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

يحتاج "تأشيرة" حسان

جدد "مركز قرطبة لتوجيه الطلبة للدراسة بالخارج" لقاءه مع التلاميذ المغاربة، هذه المرة ضمن فعاليات ملتقى الجامعات التركية الذي عقد مساء السبت بالعاصمة الرباط، وعرضت فيه ما يقارب 15 جامعة تُدرس مختلف التخصصات الأدبية والعلمية تفاصيل الدراسة في الديار التركية.

اللقاء الذي افتتحه سفير تركيا المعتمد لدى المغرب جاء بجامعات من مدينتي أنقرة وإسطنبول من أجل تقديم عروضها للمغاربة، خصوصا وأنها تعطي منحا تنطلق من نسبة 25 في المائة إلى 100 في المائة، وتشتغل وفق نظام أمريكي يمنح الإجازة في ظرف أربع سنوات، ويسمح باستكمال الدراسة في أسلاك الماستر والدكتوراه.

غالبية الطلبة المغاربة بتركيا يتابعون دراستهم في تخصصات الهندسة، والإدارة، والاقتصاد، ويستقرون في مدن إسطنبول وأنقرة وطرابزون، فضلا عن إرميز، حسب ما أورده مصدر من المنظمين، ويفضلون الدراسة هناك لاعتبارات عدة، منها الجودة العالية، والثمن المنخفض مقارنة بدول أخرى، الذي يبدأ من 3 ملايين للسنة، ويتضمن تكاليف العيش اليومي للطالب.

مصعب الحمداوي، مدير مركز قرطبة للدراسة بالخارج، قال إن "المعرض ينظم للمرة الخامسة في العديد من المدن المغربية، ووقع الاختيار هذه السنة على الرباط، وطنجة، والدار البيضاء"، مشيرا إلى أن "أزيد من 15 جامعة تركية حاضرة في الملتقى، تدرّس باللغتين الإنجليزية والتركية، ومنفتحة على العديد من التخصصات".

وأضاف الحمداوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مركز قرطبة يهتم بتوجيه الطلبة الذين ينوون مواصلة دراستهم في دول عدة خارج المغرب، منها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وماليزيا"، مشددا على أن "الملتقى الحالي سيطلع الطبلة على الفرص الدراسية والمنح التي تخصصها الجامعات"، وزاد: "بالإضافة إلى هذا، فالمركز يتيح إمكانية الفوز بعدة منح".

وأردف المتحدث أن "تركيا أصبحت وجهة مستقطبة للطلبة المغاربة، لما فيها من توافق ثقافي مع المملكة، خصوصا وأن الدولتين لهما شراكات متعددة في العديد من المجالات، يتقدمها التعليم والبحث العلمي".

بدورها، أوردت زينب ماء العينين، طالبة تدرس إدارة الأعمال، أن "الدراسة في تركيا أفضل بكثير من نظيرتها في المغرب، خصوصا وأنها تعتمد النظام الأمريكي، عبر تفضيلها للكيف على الكم، فضلا عن كون عدد ساعات الدراسة قليلا، كما أن الأساتذة يخصصون وقتا أكبر للطالب".

وأضافت ماء العينين، في تصريح لهسبريس، أن "إدارة الأعمال في تركيا تدرس مواضيع متعددة من التسويق والاقتصاد وغيرها"، مشيرة إلى أن "الدراسة تتيح إمكانية التخصص مستقبلا، فضلا عن إمكانية الحصول على دبلوماين مختلفين في الوقت نفسه".

من جهتها، قالت ملك بوعياد، طالبة تواصل دراستها في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد حصولها على الماستر من إحدى الجامعات التركية، إنها حصلت على المعادلة بعد عودتها، لافتة إلى أن "إمكانية اختيار الجامعة متاحة دائما"، موردة أن "مركز قرطبة يقترح العديد من الجامعات من أجل مواصلة الدراسة".