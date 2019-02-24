24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. احذروا تُجّار الدين.. وجحافل المحتالين.. (5.00)

  2. ترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة 2020 (4.00)

  3. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (3.67)

  4. ركود في مقاهي وجدة (3.00)

  5. تعيين الأميرة ريما سفيرة للسعودية لدى واشنطن (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "المبادرة الوطنية" تدعم بحارة أمتار بقوارب للصيد

"المبادرة الوطنية" تدعم بحارة أمتار بقوارب للصيد

"المبادرة الوطنية" تدعم بحارة أمتار بقوارب للصيد
أيوب صدور من تطوان
الأحد 24 فبراير 2019 - 12:24

استفاد مهنيو الصيد البحري التقليدي بجماعة أمتار بإقليم شفشاون من الشطر الثاني من عملية توزيع قوارب خاصة بالصيد البحري التقليدي، تحت إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع تعاونية أمتار للصيد البحري التقليدي بالجماعة ذاتها، في إطار البرنامج الأفقي الهادف إلى تنمية الصيد البحري التقليدي بالمنطقة الساحلية.

وتمت خلال هذا اللقاء توزيع خمسة قوارب للصيد البحري التقليدي، بحضور ممثل عن عمالة إقليم شفشاون، ومسؤول عن المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجبهة، إلى جانب مصطفى السخايري، رئيس التعاونية المهنية بمركز أمتار، والسلطات المحلية.

وفي تصريح لهسبريس، قال السخايري إن عملية توزيع القوارب تأتي في إطار النهوض بقطاع الصيد البحري بجماعة أمتار بهدف توفير خدمة لفئة واسعة من المهنيين.

وأضاف أن القوارب الجديدة ستضمن سلامة البحّار، فضلا عن رفع المنتوج وتحسين مستوى الجودة والدخل، منوها في هذا السياق بالمجهودات التي توليها عمالة شفشاون، في شخص عامل الإقليم ومندوبية الصيد بالجبهة، في سبيل النهوض بأوضاع القطاع.

وأشار رئيس التعاونية إلى عملية سابقة تتعلق بالشطر الأول من توزيع القوارب، والتي كانت شهر يناير الماضي، مضيفا أن مجموع القوارب المسلمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصل إلى 11 قاربا للصيد التقليدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الأحد 24 فبراير 2019 - 12:37
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - wood الأحد 24 فبراير 2019 - 12:44
المخزن باع البحر للأساطيل الأجنبية تجرف الأخضر و اليابس بينما المغاربة يمنحهم قوارب صغيرة و بالتقسيط و بعد طول إنتظار بما تعرفه مثل العمليات من إذلال و إخضاع و شراء الذمم ، فكل هذا الهرج و المرج هو فقط من أجل خمسة قوارب خشبية صغيرة ، فعلا المخزن لا يمل من إستحمار المغاربة و تحقيرهم !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - صمااادو الأحد 24 فبراير 2019 - 12:44
الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.