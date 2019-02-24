"المبادرة الوطنية" تدعم بحارة أمتار بقوارب للصيد

أيوب صدور من تطوان

استفاد مهنيو الصيد البحري التقليدي بجماعة أمتار بإقليم شفشاون من الشطر الثاني من عملية توزيع قوارب خاصة بالصيد البحري التقليدي، تحت إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع تعاونية أمتار للصيد البحري التقليدي بالجماعة ذاتها، في إطار البرنامج الأفقي الهادف إلى تنمية الصيد البحري التقليدي بالمنطقة الساحلية.

وتمت خلال هذا اللقاء توزيع خمسة قوارب للصيد البحري التقليدي، بحضور ممثل عن عمالة إقليم شفشاون، ومسؤول عن المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجبهة، إلى جانب مصطفى السخايري، رئيس التعاونية المهنية بمركز أمتار، والسلطات المحلية.

وفي تصريح لهسبريس، قال السخايري إن عملية توزيع القوارب تأتي في إطار النهوض بقطاع الصيد البحري بجماعة أمتار بهدف توفير خدمة لفئة واسعة من المهنيين.

وأضاف أن القوارب الجديدة ستضمن سلامة البحّار، فضلا عن رفع المنتوج وتحسين مستوى الجودة والدخل، منوها في هذا السياق بالمجهودات التي توليها عمالة شفشاون، في شخص عامل الإقليم ومندوبية الصيد بالجبهة، في سبيل النهوض بأوضاع القطاع.

وأشار رئيس التعاونية إلى عملية سابقة تتعلق بالشطر الأول من توزيع القوارب، والتي كانت شهر يناير الماضي، مضيفا أن مجموع القوارب المسلمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصل إلى 11 قاربا للصيد التقليدي.