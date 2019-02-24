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الرئيسية | مجتمع | احتجاجات في مدن مغربية تتشبث بزيادة 600 درهم والحرية النقابية

احتجاجات في مدن مغربية تتشبث بزيادة 600 درهم والحرية النقابية

احتجاجات في مدن مغربية تتشبث بزيادة 600 درهم والحرية النقابية
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأحد 24 فبراير 2019 - 18:00

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية في عدد من المدن المغربية، احتجاجاً على جمود الحوار الاجتماعي وضرب الحريات النقابية.

وطالب المحتجون حكومة العثماني بـ"الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بكل مكوناتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بـ600 درهم لجميع الموظفين والمستخدمين".

وفي مدينة الرباط، تظاهر المئات من المتظاهرين المنضوين تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفعوا شعارات ضد "السياسات التفقيرية للحكومة والزيادات في الأسعار والاغتناء غير المشروع وسرقة صناديق ومعاشات الموظفين والعمال".

ودعت المسيرات الجهوية والإقليمية إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة لكافة أجراء القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والخدماتي، وإرجاع المطرودين واحترام الحريات النقابية.

ملف الأساتذة المتعاقدين كان حاضرا أيضا ضمن الشعارات الاحتجاجية، إذ طالب المتظاهرون الحكومة بإدماج كل الذين فرض عليهم التقاعد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التوظيف بـ"الكونطرا".

وحمل المتظاهرون رئيس الحكومة المسؤولية عن جمود ملف الحوار الاجتماعي، وليس الفرقاء الاجتماعيين، واستغربوا تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي قال فيها إن "الحوار الاجتماعي لم يُغلق، ويجب المُضي فيه لأن هنالك اهتزازات اجتماعية واقتصادية لدى فئات واسعة، ومن ثمة ينبغي القيام بهذا الإجراء لفائدة هذه الفئات الاجتماعية، وعياً منا بأهميته ودوره في الاستجابة للانتظارات والمطالب".

ويأتي هذا الاحتجاج النقابي بعد أربعة أيام من الإضراب العام في 20 فبراير الذي خاضه التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وعدد من النقابات القطاعية والفئوية، والذي توج بمسيرة احتجاجية وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط.

ورغم تكليف رئيس الحكومة لوزير الداخلية بالاستماع إلى مطالب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قبل أزيد من شهر، فإن نتائج هذه المشاورات لم تترتب عنها أي إجراءات لفائدة الشغيلة المغربية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Rachid الأحد 24 فبراير 2019 - 18:18
المزيد من النضال فهده الحكومة لا تسعى الا لتفقير الشعب والرجوع به الى عصور ما قبل التاريخ علينا ان نعمل جاهدين وبكل قوانا واطيافنا كي نسترجع حقوقنا وبعدها العمل على حل هدا الحزب الانتهازي وتشتيت افرادة ونسف مخططاته الشعبوية. حقيقة كانت هناك احزاب انتهزية في السابق ولصوصية ولكن كانت كما يقول المثل(كتاكل وتوكل)اما هدا الحزب فقد اجهش على الاخضر واليابس كانه جراد في وقت الجفاف لم يترك لنا الا الدمار والخراب تحية نضالية وما ضاع حق وراءه طالب
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27
2 - مواطنة 1 الأحد 24 فبراير 2019 - 18:20
يا ودي ساهل باش يخرجو سبعة ملايين لواحد ما عرق فيها لكن صعيب يعطيوا ستمائة درهم لموظف طحنته سنين العمل ، موظف كيدوز من حدى الفواكه وما قادر يشريها لولاده ، بينما برلمانيين ينعمون بالخيرات ويأخذون صورا تذكارية أمام مولان روج . الله يكون مع الموظف المغربي.
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24
3 - فانفار الأحد 24 فبراير 2019 - 18:22
هذه سياسة لأن الاحتجاجات منظمة وسليمة وميلود رئيس النقابات صديق الأحزاب فهي مادة لهوية لمساندة الشعب الجزائري ويقولون العدوى سارية والكل في الهوا سوا
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3
4 - مواطن مغربي الأحد 24 فبراير 2019 - 18:23
إضراب مفتوح وبجميع تمثيلياته نقابات وتنسيقيات وفي جميع القطاعات العامة والخاصة مع الدعوة الى ل الحكومة واعادة النظر فيها فهي لا تمثل الشعب كله ولم ولن نصوت على أمثالهم مهما حيينا.
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9
5 - bonjour الأحد 24 فبراير 2019 - 18:27
حذاري من سودان ثانية اتقوا الله في العباد والبلاد
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-23
6 - أيمن الرباطي الأحد 24 فبراير 2019 - 18:28
السلام عليكم
ما تفرحوش وماتساينو حتا شي خير من العثماني ولا بنكيران حزب العدالة والتنمية جاء ليفقر الشعب لن يعطوكم أي سنتيم .العثماني يعمل بالتعايمات وينتضر بدوره تقاعد سمين كما فرح به بنكيران . المهم الله ياخد فيهم الحق.
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17
7 - متقاعد الأحد 24 فبراير 2019 - 18:30
نطالب الحكومة بادماج المتقاعدين في الزيادات المقبلة بعد ان طالهم الظلم لعقدين ولم يستفيدوا من اي زيادة تذكر..نطالب النقابات بالدفاع عن هذه الفءة المظلومة والفقيرة من الشعب المغربي والمطالبة بالزيادة في اجور المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 4 الاف درهم
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11
8 - الهواري الأحد 24 فبراير 2019 - 18:32
احتجاجات في مدن مغربية تتشبث بزيادة 600 درهم والحرية النقابية
وما رأي النقابات والمسؤولين في المتقاعدين منذ أكثر من خمسة عشر سنة ولم يحصلوا على أية زيادة؟ واش ماشي هذي هي سياسة تفقير الفقير؟ ما دور الصندوق المغربي للتقاعد في المسألة؟ و هل غلاء المعيشة لا ينقض إلا ظهر العامل دون المتقاعد؟
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11
9 - عثمان الأحد 24 فبراير 2019 - 18:36
حكومة فاشلة
حسبنا الله و نعم الوكيل
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11
10 - صابرعبدالصبور الأحد 24 فبراير 2019 - 18:40
إلى والي بنك المغرب الذي صرح بأن نسبة المنخرطين في النقابات المغربية لا تتجاوز 4٪ متناسيا ذكر اسباب هذا الانحسار والمتمثل في طرد الباتروناكل عامل سولت له نفسه الانتظام في النقابة .وعدم تحمل مفتشيات الشغل مسؤوليتها في تطبيق مدونة الشغل وتحالف السلطة مع الباترونا وووووو فلترفعوا حجركم عن الطبقة العاملة الانتقال الى دولة الحق والقانون.
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