نشطاء يستنكرون "حملة عنصرية" تستهدف "أطفالا نوابغ" بالمغرب‎

هسبريس - مصطفى شاكري

أطلق عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة الانتشار مع إيدر مطيع، أصغر مبرمج مغربي، نتيجة الانتقادات التي وجهت إليه من قبل بعض "الكتائب الإلكترونية"، بعد استضافته في أحد البرامج التلفزيونية على القناة الثانية.

وتعالت عشرات الأصوات الجمعوية والحقوقية المنددة بالتعاليق العنصرية التي تفاعلت مع المرور التلفزيوني لابن مدينة تزنيت، إذ ركزت فقط على طريقة حديثه بالدارجة، في وقت أغفلت النبوغ الذي يتمتع به الطفل الذي لا يتعدى عمره 11 سنة.

واستغربت الهيئات ذاتها حجم التجاوب السلبي في مواقع التواصل الاجتماعي مع الموهبة الاستثنائية التي يتمتع بها الطفل العبقري، الذي أشادت به كبريات الصحف العالمية، مؤكدة أن لغته الأم هي الأمازيغية؛ كما يتحدث اللغات الأجنبية بطلاقة، ومعتبرة أن "الأشخاص المبدعين يتم التفاعل معهم بطريقة قدحية، بينما تحتفي هذه الكتائب بالعديد من الشخصيات التي تجلب البُوز".

وفي هذا الصدد، قال منتصر إثري، وهو ناشط أمازيغي: "أن تستهزئ الكائنات التي تتابع "نيبا" و"إكشوان" و"سارة كول" وغيرهم بالطفل الأمازيغي، المبرمج إيدير، بسبب لسانه الأمازيغي وعدم تمكنه من إتقان الدارجة؛ فالأمر تحصيل حاصل لمستوى "الحصلة" التي وصل إليها هؤلاء الكشوانيون"، وزاد: "كما لا ينتظر منهم أصلا غير الاستهزاء والسخرية من طفل حافظ على هويته وثقافته ولكنته الأمازيغية، طفل مجتهد، خجول ومبدع، أتى من الهامش المنسي؛ وتفوق على من ولد وفي فمه ملعقة من ذهب السلطة والثروة؛ واستطاع التفوق عليهم جميعاً".

أما الدكتور محمد المدلاوي، أستاذ التعليم العالي المتخصص في اللسانيات، فأكد أن "التعامل مع أمثال الطفلة مريم أمجون وإيدّر مطيع وكثير من المتميزين في ميادين مختلفة ينتمي إلى مستوى آخر، مستوى مسؤولية الأولياء"، وزاد: "النوابغ ينبغون في حقل محدود (رياضيات، لغات، إنشاء أدبي، فنون، رياضة)، وليسوا بالضرورة متوفرين على ذكاء اجتماعي يمكنهم من تدبير شؤون التعامل مع سواد الجمهور ومع أضواء الإعلام المعاصر الذي يُـلبِسهم شخصية أخرى غير شخصيتهم..شخصية يتماهى معها الجمهور فيتعين عليهم إرضاؤه بتناقضاته".

واستطرد المدلاوي: "إن رمي الأولياء بمثل تلك النماذج لقمة سائغة في فوهة الجمهور والإعلام مجازفة كبرى بحظوظ استمرارية نبوغهم".

في سياق متصل، أورد ناشط آخر: "كبريات الشركات والمعاهد الدولية تتهافت على الاستفادة من هذه الموهبة الاستثنائية، لكن الذين يسخرون من عربيته الممزوجة بالأمازيغية لا يفقهون حتى أبجديات اللغة العربية. إنها بكل بساطة علامة من علامات التخلف".