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الرئيسية | مجتمع | موخاريق يتهم الحكومة بمعاداة "الطبقة العمالية"‬

موخاريق يتهم الحكومة بمعاداة "الطبقة العمالية"‬

موخاريق يتهم الحكومة بمعاداة "الطبقة العمالية"‬
هسبريس – مصطفى شاكري
الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:13

قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "من بين سماتِ الوضع الحالي الذي تعيشه الطبقة العاملة نجد تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة القديمة- الجديدة، التي لا توجد لديها إرادة سياسية من أجل العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العمّالية".

وأضاف موخاريق، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد الجهوي لنقابات فاس، نهاية الأسبوع الماضي، أن "الإرادة السياسية لنهج حوار اجتماعي حقيقي، بغية تحسين أوضاع العمال والعاملات والموظفين والموظفات بكل فئاتهم، غائبة؛ فحينما دعتنا الحكومة إلى جلسة سمتها جلسة عمل برئاسة رئيس الحكومة، ذهب الاتحاد صادقا لبناء علاقات مهنية مبنية على الحوار والتفاوض".

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال الكلمة التي بُثت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الاتحاد شارك في عدة جلسات ماراطونية، نقل فيها مطالب الشغيلة المشروعة التي تتميز بالزيادة في الأجور لكل الفئات بالقياس مع غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية".

ولم يفوّت الفاعل النقابي الفرصة لتوجيه سهام الانتقاد إلى النظام الجبائي المغربي، موردا أن "الاتحاد طالب بالتخفيض الضريبي على الأجور والدخل؛ لأن الطبقة العاملة هي الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة عن الأجور بانتظام، بدون تملص أو تهرب جبائي، وكذلك بنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر؛ بينما توجد فئات أخرى لا تؤدي الضريبة، من قبيل كبار الملاكين والفلاحين والميسورين، بل يمارسون التهرب الجبائي، في حين نتحمل العبء الضريبي".

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة "الزيادة في التعويضات عن الأطفال حتى تصل إلى 400 درهم عن كل طفل، ثم رفع الحيف عن الأطفال الذين ينتمون إلى الأسرة نفسها، وكذلك فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى تعاقدات وتحسين أوضاع الشغيلة"، مبرزا أن "العرض الحكومي الهزيل والتمييزي يعبر عن موقف معادي للطبقة العمالية".

وبخصوص الخطوات النضالية المقبلة، أشار موخاريق إلى أن النقابة "تفضل الحوار على لغة المواجهة لأنها منظمة مسؤولة، إلا إذا اضطررنا على القيام بالنضالات"، معتبرا أن "الوضع الحالي موسوم بضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجور وضرب الحريات النقابية، التي هي حق دستوري طبيعي؛ حتى أصبحنا نلاحظ في مغرب حقوق الإنسان والديمقراطية أن الحريات النقابية التي تضمنها المعاهدات الدولية، يتم انتهاكها والدوس عليها على مرأى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - اوتمازيرت الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:22
ماكين لي كيعادي الشغيلة قد هاد موخاريق وأمثال موخاريق
مشاو حكومات وجاو حكومات وهاد النقابيين شادين فكراسيهم
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21
2 - سعيد الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:28
لو أخليت الساحة لتركتنا نفاوضها وننجح أما أمثالك يأكل معهم في الحفاء ويمقتهم في المساء
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15
3 - نورالدين بنعربية الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:29
حكومة جائرة مستبدة شرائحها موظفون وانقلبوا على الطبقة الموظفة والعاملين.
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5
4 - البوعزاوي الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:29
أكبر معادي للطبقة العاملة هو انت لتواطئك معهم لتمرير مجموعة من القرارات....
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25
5 - زهير الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:31
بصراحة نريد تعديل قانون الصفقات العمومية كي تحترم مدونة الشغل. عمال القطاع الخاص بالمؤسسات التعليمية يتقاضون 1900درهم للشهر مقابل 12 ساعة يوميا بلا تغطية صحية تصريح ب20يوم. اين هي دولة الحق و القانون ؟ اين هو الضمير الحي ؟ اين المواطنة الصالحة ؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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6
6 - حسن الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:40
الحكومة تعادي الطبقة العمالية و النقابات تستغل الطبقة العمالية لتصفية الحسابات السياسية او مصالح شخصية و العمال هم الضحبة الكل يضحك على هدا الشعب الحكومة من صنع الدولة و النقابات من صنع الدولة العميقة المغربيسيير الى الهاوية لاننا ننتخب اناس غشاشيين يقدمون لنا الاموال حتى نصوت عليهم
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7
7 - محمد بنحدة الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:40
لا خير يرجى من حكومة الغت صندوق المقاصة وهي تعرف أن الناس سيكتوون بالغلاءوارتفاع الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للطبقتين الصغرى والمتوسطة وتابعت ذلك باقتطاعات من الأجور بدعوى إصلاح التقاعد لبنكيران كي تصب كل تلك الاقتطاعات في جيبه وتلتزم بالاستمرار في نفس سياساتها اللاشعبية لأنها تريد أن تتبث لنفسها أنها احسن حكومة عرفتها البلاد والمسؤول على هذا الوضع نحن الذين تركنا الأميين يصوتون يوم الانتخابات وجلسنا نحن في منازلنا بوتينا أمثال هؤلاء
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3
8 - omar الاثنين 25 فبراير 2019 - 18:48
نعم
هي كذلك وأكثر
هذه الحكومة وبن زيدان يعادون كل ما يتعلق بعيش المواطن المسكين الذي يتلظى بنار الغلاء ويكتوي بويلات العطالة والبطالة
هؤلاء الناس لا يعيرون الاهتمام لأوضاع الناس الذين ضاقوا ضرعا بهذه الحكومة ويرجون الله أن تزول عنهم وتأتي حكومة تكنوقراط وفي هذه الحالة على الأقل لن نلوم أي حزب وبالتالي نرتاح من جميع الأحزاب
لندرك لهم البرلمان يتناطحون فيه كما يحلو لهم ولكن لن نصدق بعد اليوم لا نظافة اليد ولا نقاء الضمير ولا أي شيء من هذه الشعارات البراقة التي سلبت بها إرادتنا
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