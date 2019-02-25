24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية (5.00)

  2. تصويت سنغاليين بالصحراء يُغضب جبهة البوليساريو (5.00)

  3. معاش النخب السياسية بالمغرب .. معايير المهنة وخصوصيات المهمة (5.00)

  4. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  5. نشطاء يستنكرون "حملة عنصرية" تستهدف "أطفالا نوابغ" بالمغرب‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | دفاع المشتكيات ببوعشرين يتهم "فريق الأمم المتحدة" بفقدان الأهلية

دفاع المشتكيات ببوعشرين يتهم "فريق الأمم المتحدة" بفقدان الأهلية

دفاع المشتكيات ببوعشرين يتهم "فريق الأمم المتحدة" بفقدان الأهلية
هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)
الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:00

قال محمد كروط، عضو هيئة دفاع المشتكيات بالصحافي توفيق بوعشرين، إن "الرأي الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص اعتقال بوعشرين تعسفي، وأضر كثيرا بالضحايا"، مشيرا إلى أن "الفريق الذي أعد الرأي يفتقد لشروط الأهلية ولا يفرق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، إذ كيف يُطالب الحكومة بإطلاق سراح المتهم توفيق بوعشرين، والقضاء المغربي هو من يتابعه".

وأضاف كروط، في ندوة نظمها الدفاع، ردا على الرأي الاستشاري، أن "ما أورده الفريق يبقى رأيا لا غير، ولا حق له في مراقبة الإجراءات ومدى احترامها"، مشددا على أن "الأمر تدخل صريح في شؤون القضاء"، وزاد: "مناصرو بوعشرين يستقون بالخارج، من أجل التأثير على القضاء المغربي".

وأوضح المحامي أن "أعضاء فريق العمل حول الاعتقال التعسفي لا صلة لهم بالمسائل الجنائية؛ فالرئيس يتحدر من دولة أوكرانيا وهو أستاذ جامعي، وجميع الأعضاء الآخرين أساتذة لمواد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا أحد منهم متخصص في القانون الجنائي، بل هم بعيدون عن طبيعة المنابع التي ينهل منها القانون المغربي، وهي فرنكوفونية بالأساس؛ في حين أن أعضاء اللجنة من دول أونجلوساكسونية أو آسيوية".

وأردف كروط: "العديد من الدول العريقة في الديمقراطية رفضت آراء الفريق، ومنها السويد وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا، حيث تراوحت أوصاف التقارير التي أصدرها الفريق بين الخطأ والتسرع وتهييج الرأي العام والإساءة إلى القضاء"، مشددا على أن "المغرب تعرض لمثل هذه الأحكام من طرف نفس اللجنة لعشرين مرة، منذ سنة 2011".

وسجل المتحدث أن "خطة بوعشرين واضحة، وتعتمد على التشكيك في كل شيء"، لافتا إلى أن "الرأي الأممي تناسى الموضوع الرئيسي واتجه نحو شكليات متجاوزة، حيث لا أثر للجرائم البشعة وللاتجار بالبشر التي ارتكبها الرجل"، وزاد بأن "مسألة الاعتقال الاحتياطي واضحة في القانون المغربي، والمادة 608 من القانون الجنائي، لم يجد فيها أحد مشكلا إلى أن جاء بوعشرين ليشتكي منها".

من جهته، استغرب المحامي عبد الفتاح زهراش من "عدم إصدار الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان أي تصريح بخصوص الموضوع"، مشيرا إلى أنه "كان ينبغي التفاعل مع الأمر والتوضيح بخصوصه"، وزاد: "الضحايا تعرضن لاستغلال جنسي بشع، وحاليا يبدو سبب عدم شكواهن في بدايات الاغتصاب واضحا، فالرجل له نفوذ كبير".

وأردف زهراش، خلال الندوة ذاتها، بالقول إن "المتهم توفيق بوعشرين يتمتع بجميع حقوقه"، مشددا على أن رأي الفريق الأممي غير ملزم، بل لا يراعي أبسط الأبجديات القانونية، حيث لا يفرق بين السلطتين التنفيذية والقضائية"، وزاد: "التخلي عن ضحايا الرجل أمر مرفوض، والحل أمام كل ما يجري هو اللجوء أيضا إلى المنتظم الدولي، خصوصا المنظمات النسائية، على اعتبار أن المعنيات الرئيسيات بالموضوع هن النساء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ملاحظ مغربي الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:21
وما دخل الامم المتحدة في شؤون القضاء المغربي؟!
كان على الامم المتحدة ان تدين السياسة الصهيونية التي ترتكب يوميا جراءم القتل في حق الفلسطينيين..
الامم المتحدة انهت كل مشاكل العالم ولم يتبقى لها سوى الاشخاص المتهمين في قضايا الاغتصاب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
2 - jamal الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:21
هم يطلبون من الحكومة بإطلاق سراح السيد بو عشرين لأنهم يعرفون انها محاكمة سياسية. ويعلمون أيضا ان جل القضاة المغاربة يسيرون بالهواتف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - رشيد الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:29
لفقت له التهم فقط خكم مظلوم لان هناك تناقض في اقوال مدفوعات من قبل لوبي وعدهم بامتيازات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - مهبول الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:29
دفاع بوعشرين كيكدب وفريق الأمم المتحدة فاقد الأهلية ايوا غير انتوما لعندكم الحق لقد صدق الله العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - المعقول الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:42
مشيرا إلى أن "الفريق الذي أعد الرأي يفتقد لشروط الأهلية ولا يفرق بين السلطتين القضائية والتنفيذية،
العالم يعرف أن هناك سلطة واحدة مطلقة.أنا لايهمني بوعشرين لكن يجب على المخزن أن يطور من أساليبه البدائية لإقناع الرأي العام عندما يريد طبخ قصص أخرى ...فقصص المهداوي والكرطومي ..الزفزافي والعشرات غيرهم لم تقنع صبيا فكيف تريدون إقناع العالم ..القضاء بالمغرب يشتغل فقط بالهواتف كل إدارات الدولة بدون إسثتناء ينخرها الفساد ..فكفاكم من البكاء وأنتم أصل البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - جواد الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:49
سوف ابقى دائما اعيدها
القضاء المغربي للقضاء على المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - Hamido الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:56
موضفوا الأمم المتحدة جهابذة في القانون على الخصوص.خريجي أرقى الجامعات.هارفرد،أوكسفورد،كامبردج وكولومبيا. ..وليس حسب توقيت الرباط سلا وماجاورهما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - متابع الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:59
وهاد الكلام ماخاصوش يتقال غير بيناتنا داخل المغرب كايخص الحقوقيين يوصلوه للامم المتحدة كيفما وصلوه اصحاب بو20 للامم المتحدة . باز على هاد الناس اللي كيدافعو على هاد المريض بااجنس والذي يتعاطف معه الاسلاميون لانه كان بوقا لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
9 - ولد حميدو الاثنين 25 فبراير 2019 - 22:01
لا يهمني تعسفي ام لا و لكن تركيا سجنت تقريبا 200 من الصحفيين و الآلاف من الجنود و سرحت الموظفين و لم تقم عليها هده الضجة من أجل واحد أو حتى أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - ALHAK الاثنين 25 فبراير 2019 - 22:01
الرأي الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص اعتقال بوعشرين صحيح جدا

لان المحاكمة سياسية هدفها اسكات القلم الحر لهذا الصحفي

ولو عبرالمواطنون عن رايهم على هذه المحاكمة بواسطة استطلاع هسبريس لو

وجدنا اغلبية ساحقة منهم لاتصدق هذه المحاكمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ابو وليد الاثنين 25 فبراير 2019 - 22:02
يقول مثل مغربي دارجي. لغنم لي سايقها عتروس يجرها لازرب
أين هو وزير العدل من كل هذا لم يبقى في هذا البلد من يدافع عن كرامته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.