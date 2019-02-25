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الرئيسية | مجتمع | "لارام" تعزو تأخر رحلة الأمير هاري إلى الضباب

"لارام" تعزو تأخر رحلة الأمير هاري إلى الضباب

"لارام" تعزو تأخر رحلة الأمير هاري إلى الضباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:25

قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إن مجموعة من وسائل الإعلام نشرت أخبارا تشير إلى "تأخر" رحلة الأمير البريطاني هاري وزوجته و"ضياع" أمتعة ثلاثة مسافرين" ضمن الوفد المرافق لهما في رحلة أخرى.

وفي تفاعلها مع تلك الأخبار، أوضحت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أنه "بسبب الضباب الكثيف فوق لندن، طالبت السلطات في مطارات العاصمة البريطانية وGatwick وHeathrow عدة شركات للطيران، ومن ضمنها الخطوط الملكية المغربية، بتعليق لرحلات الجوية إلى لندن يوم السبت الماضي".

وأضاف البلاغ أن القرار الصادر عن السلطات البريطانية أثّر على الرحلة الجوية AT803، التي كانت ستنقل الأمير هاري وزوجته والوفد المرافق لهما؛ وهو ما فرض تأجيل الرحلة لمدة ساعة واحدة.

وعن "الأمتعة غير المسلّمة"، أكّد البلاغ أن ثلاثة ركاب نُقلوا، يوم الجمعة الماضي، من لندن إلى الدار البيضاء عبر الرحلة الجوية AT801؛ لكنهم لم يسجّلوا أمتعتهم في الطائرة التي أقلتهم، فيما تمّ إخبار الشركة في وقت لاحق بأنه لأسباب تنظيمية لفائدة الركاب الثلاثة، تم إرسال أمتعتهم في رحلة أخرى عبر توقّف في مطار مدريد.

وأفاد البلاغ بأن نقل أمتعة الركاب الثلاثة جرى على متن طائرة تابعة لشركة طيران أخرى؛ وهو قرار لا علاقة للخطوط الملكية المغربية به، وبالتالي فهي غير مسؤولة بأي حال من الأحوال على عدم تسلّم المعنيين بالأمر أمتعتهم التي لم تنقل عبر خطوط الشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبدالله الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:37
هاك المشكل تيوقع حتى للمشاهير
أو سكتونا
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5
2 - مصلح الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:48
الخطوط الملكية المغربية فقدت مصداقيتها عند المغاربة المقيمين بالخارج. وخاصة ما يتعلق بالمتعة. لا يبالون رغم ثمن التذاكر الباهظة. منذ عام وانا اراسل المسؤولين عن الأمتعة ولدي من الأدلة ما يكفي. لم التوصل حثى بحواب بسيط يستحقه زبون لما يناهز 25 سنة مع الخطوط لك الله يا وطني
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2
3 - khalid الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:50
لم افهم المشكل عند لرام مع الأمتعة!!!! عدم الاهتمام و الإحساس بالمسؤولية ،،، شوهة
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4 - عبد المجيد الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:55
كيف يعقل أن تأخذو أمتعة مسافرين بدون تسجيلها ؟هل تستهزؤون بالمغاربة لأن أول شيء يقوم به جميع الركاب هو تسجيل الأمتعة ووزنها
شاء الله أن يفضحكم ؛ هادشي اللي كاتديروه للمغاربة ؛ تستهترون بوقتهم وحياتهم وبضائعهم
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3
5 - مؤسسات الاهمال الاثنين 25 فبراير 2019 - 21:59
بلد يحضى بالتهميش والعشواءية في كل مؤسساته كانت حكومية او غير حكومية. حرزنا استقلالنا في 1956 ولكن مؤسساتنا لا زالت تتخبط في عدم قبول المسؤولية اذا وقع هناك خطء فلا بد من المسؤؤولين ان يبرءو انفسهم من خطءهم بتوجيه اللوم لجهة بريئة كبراءة الذءب من دم يوسف
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0
6 - fouad الاثنين 25 فبراير 2019 - 22:01
الشوهة لا غير اننا بعيدون جدآ، يلزمنا عقود للوصول، هذا إن اجتهدنا
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