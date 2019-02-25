"لارام" تعزو تأخر رحلة الأمير هاري إلى الضباب

هسبريس من الرباط

قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إن مجموعة من وسائل الإعلام نشرت أخبارا تشير إلى "تأخر" رحلة الأمير البريطاني هاري وزوجته و"ضياع" أمتعة ثلاثة مسافرين" ضمن الوفد المرافق لهما في رحلة أخرى.

وفي تفاعلها مع تلك الأخبار، أوضحت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أنه "بسبب الضباب الكثيف فوق لندن، طالبت السلطات في مطارات العاصمة البريطانية وGatwick وHeathrow عدة شركات للطيران، ومن ضمنها الخطوط الملكية المغربية، بتعليق لرحلات الجوية إلى لندن يوم السبت الماضي".

وأضاف البلاغ أن القرار الصادر عن السلطات البريطانية أثّر على الرحلة الجوية AT803، التي كانت ستنقل الأمير هاري وزوجته والوفد المرافق لهما؛ وهو ما فرض تأجيل الرحلة لمدة ساعة واحدة.

وعن "الأمتعة غير المسلّمة"، أكّد البلاغ أن ثلاثة ركاب نُقلوا، يوم الجمعة الماضي، من لندن إلى الدار البيضاء عبر الرحلة الجوية AT801؛ لكنهم لم يسجّلوا أمتعتهم في الطائرة التي أقلتهم، فيما تمّ إخبار الشركة في وقت لاحق بأنه لأسباب تنظيمية لفائدة الركاب الثلاثة، تم إرسال أمتعتهم في رحلة أخرى عبر توقّف في مطار مدريد.

وأفاد البلاغ بأن نقل أمتعة الركاب الثلاثة جرى على متن طائرة تابعة لشركة طيران أخرى؛ وهو قرار لا علاقة للخطوط الملكية المغربية به، وبالتالي فهي غير مسؤولة بأي حال من الأحوال على عدم تسلّم المعنيين بالأمر أمتعتهم التي لم تنقل عبر خطوط الشركة.