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الرئيسية | مجتمع | اجتماع أمزازي مع النقابات يُبرق انفراجا في ملف حاملي الشهادات

اجتماع أمزازي مع النقابات يُبرق انفراجا في ملف حاملي الشهادات

اجتماع أمزازي مع النقابات يُبرق انفراجا في ملف حاملي الشهادات
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 25 فبراير 2019 - 23:55

تمخض الاجتماع الذي جرى بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن انفراج في ملف الأساتذة حاملي الشهادات، الذين يسود التوتر علاقتهم بالوزارة منذ حوالي ثلاث سنوات، وخاضوا أشكالا احتجاجية كثيرة للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار.

وفي بلاغ صادر عنها بعد انتهاء اجتماع الوزير الوصي على القطاع مع النقابات التعليمية، عبرت وزارة التربية الوطنية عن استعدادها لإيجاد تسوية لعدد من المطالب التي لم يحصل بشأنها اتفاق مع النقابات، ومنها ترقية الأساتذة الحاصلين على الشهادات، مقدمة اقترحا لتسوية مشكل هذه الفئة دون أن يرقى إلى الحل الذي يطالبون به المتمثل في الترقية وتغيير الإطار.

لجنة التحكيم العليا التي تُدبر الملفات المعروضة على وزارة التربية الوطنية اقترحت الترقي إلى الدرجة الموالية داخل السّلك نفسه أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.

ويبدو أن موظفي التعليم الحاملين للشهادات، الذين يستعدون لخوض إضراب عن العمل من رابع إلى سابع مارس القادم، لم يُرضهم اقتراح وزارة التربية الوطنية، بالرغم من كونهم اعتبروه تقدما مهما في مسار حلحلة ملفهم، كما عبر عن ذلك عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد.

السحيمي عقّب على عرض وزارة التربية الوطنية بأنه "تقدم مهم بعد ثلاث سنوات من النضال"، لكنه استدرك أن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات "لن يقبلوا إلا بالترقية وتغيير الإطار بالنسبة لجميع المعنيين"، معتبرا أن "هذا العرض في صالح التنسيقية ويؤكد أن الترقية وتغيير الإطار في طريقهما إلى جميع المتضررين والمتضررات، ويشجع أكثر على النضال".

وبالنسبة لأساتذة السُّلم التاسع، أو "الزنزانة 9"، كما يصفونه، اقترحت اللجنة العليا تمتيع المتوفرين منهم على شرط الأقدمية من عشر سنوات إلى ثلاث عشرة سنة بالترقية عن طريق الاختيار على قسطين متساويين، ابتداء من فاتح يناير 2019، وفاتح يناير 2020.

أما باقي "أساتذة الزنزانة 9"، الذين يطالبون بحذف السلّم المرتبين فيه وترقيتهم إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط وبأثر مالي وإداري رجعي من الموسم الدراسية 2012-2013، فقد اقترحت اللجنة العليا ترقيتهم بعد التوفر على شرط عشر سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي، على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدل سنة 2026.

واتفقت وزارة التربية الوطنية مع النقابات على تسوية عدد من الملفات، منها ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين المحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011؛ إذ تم الاتفاق على منحهم أقدمية اعتبارية تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، وترقية المعنيين بالأمر برسم السنوات من 2006 إلى 2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

ملف آخر جرى الاتفاق على تسويته يهم الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، حيث سيستفيدون من الترقية شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابقا لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.

واتفقت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية كذلك على ترقية الحاصلين على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والذين لم يكن يخول لهم دبلوم مهندس دولة الذي يحملونه الولوج إلى الإطار المذكور، لكونه غير مدرج ضمن الديبلومات التي تسمح بالتوظيف في التعليم الثانوي التأهيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ملاحظة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:04
اللقاء الخاوي لا يشفي الغليل.اين الزيادة في الاجور.اين ملف الحركة.اين ملف التقاعد
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16
2 - برق ما تقشع الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:10
رسالة إلى من شارك في الإضراب الأخير،لا تنتظروا شيئا من هده النفايات لقد باعوكم مند تمرير قانون التقاعد ولاخير يرجى منهم...الانسحاب وتشكيل نقابات مستقلة هو الحل
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17
3 - سمير الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:11
اليس ظلما قرار عشر سنوات بالنسبة لاساتذة الزنزانة 9???? النضال النضال النضال
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14
4 - مواطن الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:16
مسرحية هزلية استهزائية برجال ونساء التعليم تقودها النقابات المنافقة مع الحكومة المنافقة : لكن حتما سينقلب السحر على الساحر !!!
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9
5 - صحراوي وحدوي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:17
أليس من الغبن أن يتم نسيان ملف الدكاترة ؟أليسوا من أصحاب الشهادات الجامعية؟عفوا أليست الدكتوراه أعلى شهادة جامعية؟لقد عمر ملف هذه الفئة طويلا دون أن يجد طريقه إلى الحل.يتم الحديث عن الشهادات الجامعية وكأن الدكتوراه شهادة غير جامعية.إنه قمة الغبن.
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3
6 - متتبعة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:20
مجرد اقتراحات كل هذا مجرد حلول ترقيعية والنقابات في غيبوبة واضحة..لم تسو كل الملفات كما يجب..تجاهل واقصاء واجحاف في حق الشغيلة التعليمية.. مثلا..ماذا عن حاملي الشهادات من مساعدين اداريين؟ الذين افنووا اعمارهم في هذا الاطار واجتازوا امتحانات مهنية عدة سنين وظلوا مقصيين ومهمشين بالرغم من حصولهم على الاجازة والماستر ..والان يقترحون ان يرتقوا بهذه الفءة مع المساعدين التقنيين بادماجهم في مشروع النظام الاساسي لمهن التربية والتكوين مساواة معهم علما ان المساعدين الاداريين كانوا يفوقونهم والان استوى الجميع في سلة واحدة....يعني دراستنا وشواهدنا في مهب الريح..لله الامر وله الحمد من قبل ومن بعد
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8
7 - استاذ الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:21
كاستاذ احتج على قرار تغيير الاطار لانه يعطي قيمة لاستاذ التعليم الثانوي على حساب اساتذة التعليم الاعدادي والابتداءي علما ان الكل حاصل على الاجازة الا اذا تم الخروج بقرار تغيير الاطار من الثانوي الى الاعدادي والابتداءي. كما ان هذه الشهادات لا قيمة لها لانها لا تنتمي لعلوم التربية بل وكيف تم الحصول عليها ...
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0
8 - Aadil الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:22
لماذا هذا الفئوية في التعليم قوموا بالمساواة بين رجال التعليم عبر منج الجميع الحق في الدرجة الممتازة ولن يبقى مشكل تغيير الاطار
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3
9 - khal الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:32
سأضطرّ للغياب عن عملي والعمل في المدارس الخصوصية والساعات الاضافية لانٌ 4000dh لا تكفي لاسرتي...حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
10 - عادل الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:32
أرأيتم الأن لماذا الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد يحتجون .أنظروا الوزارة الوصية تفاوض ممثلي جميع أنواع الأساتذة الا المتعاقدون هنا مربط الفرس فالاساتذة المتعاقدون يحسون بالظلم وبالتمييز و الدونية والامبالات من طرف الوزارة. لماذا الوزارة لم تستدعي تنسيقيتهم للتفاوض معهم أليسوا مغاربة أو هم من درجة ثانية لاقيمة لها. فجميع الأبواب تسد أمامهم ثم يقال لهم لما الاحتجاج لاترقية لاتسوية وضعية لاتعامل منصف يليق بهم لاتشجيع لااحترام .اذن لكل هذه الاسباب وغيرها فالاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يجدون أنفسهم مضطرين للنضال ولاشيء غير النضال .
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2
11 - rachid الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:32
انا موظف عندي 20 سنة خدمة ماشي في التعليم في قطاع آخر ومازلت في السلم 6 أين الترقية باﻻقدمية
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5
12 - Nocer kamal الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:34
حلول على المقاس، لم أجد فيه أي تقدم او انفراج، خصوصا أن فئات عدة تناضل منذ سنوات خلت ولم تسعف الوزارة نفسها حتى مجاملة هذه الفئات بجملة او كلمة، نحن أطر التوجيه والتخطيط نناضل من أجل الحق في تغيير الإطار إسوة بزملائنا قبل 2003، وزيادة التعويضات الهزيلة (185 درهم لم يتم تحسينها منذ انطلاق وزارة التربية الوطنية بعد الاستقلال).
وأساند بقوة زملائي الذين فرض عليهم التعاقد وكذلك سجناء الزنزانة 9...
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3
13 - Samson الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:36
Si vois êtes compétents pourquoi pas vous cherchez à l'extérieur des maroc comme.nos
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-4
14 - رجل تعليم الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:48
لم يتم الحديث عن الإداريين ولم يتم الاستجابة لمطلبهم في تغيير الإطار رغم المهام الصعبة التي يقومون بها وفي ظل الخصاص في الموارد البشرية ورغم الخبرة التي راكموها وأفادوا بها خريج المركز من الإداريين والمتصرفين ورغم التكوينات التي تلقوها والتي لا تختلف عن تلك التي تلقاها المتخرجون الجدد من المركز في المجزوءات النظرية ورغم التكوينات الميدانية عبر السنوات ورغم شهادات الإقرار المتتالية ورغم الخبرة الميدانية التي راكموها وأطروا بها هؤلاء المتخرجين فإن السيد الوزير يرى بأن تكوينهم لا يرقى إلى مستوى من تدربوا على أيديهم واستفادوا من تأطيرهم.إنه العبث بعينه
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