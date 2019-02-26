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الرئيسية | مجتمع | نقابات تعليمية ترفض مقترحات أمزازي وتدعو إلى "نضال وحدوي"

نقابات تعليمية ترفض مقترحات أمزازي وتدعو إلى "نضال وحدوي"

نقابات تعليمية ترفض مقترحات أمزازي وتدعو إلى "نضال وحدوي"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:00

رفضٌ قاطعٌ سجّلته المركزيات النقابية التعليمية لعرض وزارة التربية الوطنية المقدم من أجل حل العديد من الملفات العالقة في القطاع، حيث وصفته بـ"الأحادي، وبكونه لا يرقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، محذرة من واقع الاحتقان، الذي يستوجب مزيدا من التعبئة والنضال الوحدوي، خصوصا بعد القمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية بالرباط يوم 20 فبراير".

واعتبرت النقابات الخمس أنه "المنهجية المعتمدة ما زالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، مع ضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة".

وأوضحت النقابات، في بيان لها، أن"ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية".

وزادت: "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدوره يجسد من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية".

وأردف المصدر ذاته أن "الوزارة عليها أن تجد حلا أيضا لملفات التوجيه والتخطيط، المبرزين والمستبرزين، المفتشين، الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين"، مشيرا إلى "ضرورة ترقية أساتذة الزنزانة 9 بشكل استثنائي، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس بتغيير الإطار، فضلا عن ترقية الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية ملفات الأساتذة الحاصلين على شواهد الدكتوراه، ووضعية ضحايا النظامين".

وشددت النقابات على "التزام الوزير بتعيين أساتذة اللغة الأمازيغية الحاصلين على شهادة الماستر بالأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما سيُحضر مسودة مشروع تخص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، وستبدأ مناقشتها في 25 من مارس المقبل، فضلا عن ضرورة عقد لقاء مع المركزيات بشكل شهري".

فيما بُرمجت "ملفات الذين فُرِض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والإدارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية"، من أجل التداول في الجلسة المقبلة بين الوزارة والنقابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Aziz الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:20
San une grande pression, une réelle solidarité, on aura que dalle. Chaque ministre essaye de gagner du temps pour passer son mandat bisalam. Ca fait des années que ces dossiers traînent mais c'est la faute à nous et aux syndicats. On espère qu'on ne sera pas déçu cette fois. Les dirigeants du gouvernement gagnent bien leurs vie et se foutent carrément de nos dossier alors c'est à nous de faire entendre notre voix
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11
2 - حسن الغنيمي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:20
لا ثقة و لا مصداقية للنقابات لا سيما التعليمية اذ لا تقوم باية خطوة الا بالتنسيق مع الوزارة و هذه امور معروفة لكل المنخرطين...هناك مشاكل كثيرة بالتعليم و فئات كثيرة غير عادية اي غير معقولة و كان سبب خلقها هو خلق ازمات و صراعات في التعليم من اجل التحكم فيه و تحييده - كيف يعقل وجود كل هذه الفئات؟ في فرنسا لهم قانون سهل و واضح و كل الامور معقلنة و مقننة و لا وجود لاصحاب الشهادات و الزنزانات وووووو - عندهم فقط 3 اطارات كل اطار ما بين 10 و 12 سنة بالاضافة الى 3 سنوات اقدمية....و لا وجود لهذه الترقيات العجيبة بل فقط الاقدمية هي القانون...12ْ/3=36 +3 = 39 عام عمل لا اقل و لا اكثر - لا وجود لا لحاملي الدكتورات و الماسترات و لا الهندسة لا شيئ - ثمة مبارة ثم شروط ثم تكوين ثم 3 اطارات للترقية بالاقدمية مدة كل اطار ما بين 10/11/12 سنة....الباقي هو زيادة الاجر كما على عموم الشغيلة و هناك تغيير للاطار (تعليم/توجيه/تخطيط) لكن ضمن المنظومة...و هناك مراقبة و ناس التعليم يكونون انفسهم لذواتهم و ليس للترقية و قد نجد منهم من يكتب و مفكريم مشهورين و هم اساتذة عاديين في اسلاك معينة الخ الخ
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10
3 - نور الدين الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:20
كشعب لا نتضامن مع أساتذة انتهازيين وعلى الدولة أن تتدخل بحسم وتطبق القانون بغاوا يلقاو السبب للغياب
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-68
4 - وسام الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:21
واغير غسلو يديكم على النقابات،نقابات ضعيييييييفة هادي قرن وزمارة مافازو بشي مطلب،صلاة الجنازة يرحمكم اللّٰه.
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19
5 - البام بين الحمامة والميزان الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:22
النقابات فشلت وستفشل وهذا أمر مؤكد لأنها استنفدت مدة صلاحيتها و وجودها اصبح فقط صوريا لإعطاء انطباع على سيادة الديموقراطية التشاركية....المهم متى سيخرج علينا زبانية تجار الدين ليقدموا لنا ندمهم واعتدارهم على رهاناتهم الفاشلة.هل سيحوروا الحقائق كما هو معهود أم سيغنون نفس الأسطوانات المشروخة التي تقول مقدماتها"مخلوناش نخدمو".... المستقبل للجرار والحمامة والميزان والأيام بيننا.
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6
6 - المحال الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:26
هل هذا التضامن بين النقابات سيبقى مستمرا أم أن المساومات الرخيصة ستعصف به كما عهدنا ذلك من قبل ....
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7
7 - باغي زيادة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:27
واصلوا النضال فالحق ينتزع ولا يعطى ....
نريد عيشا كريما للجميع وليس لفئة قليلة ....
الله يهديهوم احشمو شويا
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14
8 - فرحات الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:33
أولى الأولويات العناية بالتعليم اللائق لانه هو اساس التقدم
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1
9 - حكومةعاجزةونقابات فاسدة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:34
دكاكين نقابوية و سياسية ريعية فاسدة و حكومة مشلولة عاجزة وفاشلة و سلطة مخزنية مستبدة...و تفقير و وتيئيس و قهر و تراجعات و ابتزاز و ريع و فساد..... هي معالم المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي المغربي الغارق في مستنقع البؤس السياسوي.......
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4
10 - أشرف العوني الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:37
الحقوق لا تُعطى وإنما تنتزع انتزاعا النضال هو السبيل لتحقيق جميع المطالب المشروعة
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6
11 - Elhammoumy khalid الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:40
خرجوا على عباد الله،هذه نتائج السياسة الفاشلة في قيادات العدالة والتنمية،واولهم بن كيران لي عذب ولاد الشعب وشبابه، باش اخدموا مرتاحين لا ،غرقوا البلاد في الديون وإخدموا ولاد الشعب بالكونطرا،هذا هو اكبر ظلم في حق ابناء الوطن،بحال الا خدامين فشي دولة أخرى مشي المغرب
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5
12 - زنزانة 9 الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:43
إلى صاحب تعليق كشعب هل تتكلم بسم الشعب شكون لي عطاك هاذ الحق بانو ليك غير معلمين لي أقلهم كيشد 4000 درهم أ خدام في جبال و القري لي بعيد على دار ب 700 كيلو متر و لي حاصل على الإجازة
حضيين بعضيتنا نحن موظفين أصبحنا على عتبة الفقر ناس كيقراو باش يحسن وضعيتهم المادية أولا
نكون مضامنين بينتنا أنحضو مع البرلماني لي كيشد 50000 درهم أمن بعد 5 سنوات كيخرج تقاعد بي 10000 درهم أ الوزراء بحال بن كيران و القائمة تطول
ألبرت أينشتاين: يستمر الغضب فقط مع الجهلة.
#أنصفو-أساتذة-الزنزانة
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7
13 - مدوخ الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:54
مسرحية جديدة تطلع علينا من مركز النفايات والمخزن اللذان هما وجهان لعملة واحدة اليوم تغيب الحكومة وتغيب وتحضر النفايات وغدا العكس تغيب النفايات ويحضر المخزن والهدف إطالة لأمد المفاوضات وربح الوقت على حساب الموظفين واليوم لهذه النفاية في حين تعارض مركزية أخرى وتختار موعد مغاير وهاهم يطلعون علينا بمطالب كخارج السلاليم وهذا طبعا لصالح كوادرهم في حين يهمل ملف شيوخ التعليم أو ضحايا المضامين واصحاب الزنزانة9 ويلتفون حول ملفاتهم باقتراحات أقل ما يقال عنها أنها سكاكين أو عقاقير لا تسمن ولا تغني من جوع ناهيك عن التملص من وعودهم بتحمل اخر اقتطاع للتقاعد كانت من قبل وعدت بتحمله فغبي من لازال يعتقد أن دكاكين الانتخابات أو مركزيات النفايات تهتم بهم أو تنشغل بمطالبهم
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1
14 - محلل فوق العادة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:55
حكومة التعنت واجتماعات وحوارات فارغة من المضمون لربح الوقت هذه هي سياسة حكومة البيديجي التي التزمت مع صندوق النقد الدولي بان تنهج اشد اشكال التقشف على مدى دورتين لحكومة البيديجي......اما بالنسبة لاي اصلاح او زيادة في الاجور فلن تكون الا في ظل حكومة يراسها الاحرار والايام بيننا اما غير ذلك فهي اوهام اليقظة.....
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2
15 - omar الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:56
اعتقد ان اللحظة مناسبة جدا لاعادة البناء الوحدوي والرجوع للهيئات المقررة لتسطير برنامج نضالي كفيل بإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية والرد بقوة على العبث الحكومي
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-1
16 - Moad الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:57
اضعف وزير واك واك أعباد الله زولو هاد المصيبة قبل فوات الاوان رآه قضى على التعليم الوزير ديال الفايسبوك
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4
17 - باحث تربوي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 22:01
ملف دكاترة قطاع التربية هو ملف الذي يبقى عار على جبين الوزارة والحكومة نفسها، هذه الزوار لا تريد أن تحل هذا الملف ومعه باقي الملفات انها تتفرج على احتقان الموجود حتابا في قطاع التربية والقادم أسوء
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-2
18 - المقاطع بوربعين الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 22:04
النقابات المغربية عبارة عن النفايات
لامصداقية لهاتشتغل مع المخزن
ولاتؤدي واجبهامع الشعب وخاصة
نقابات تعليمية يجب عليهاأن تبلغ
النظال إلى شرائح شعبية
وبالله التوفيق
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0
19 - Nocer kamal الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 22:11
حنق واختناق شديد أحست به فئات لم يتم ذكرها حتى للمجاملة في بلاغ الوزارة أمس، حيث أنها انتظرت سنوات طويلة لتنصف، وفي الأخير تمخض اللقاء عن هراء وخواء.
الوزارة تهتم بملف يشكل عصب الدولة، ولا مجال للقول أن التعليم هو ثاني قضية وراء قضية صحرائنا العزيزة، التعليم أساس كل شيء وضامن مستقبل كل شيء، ومن لا تعليم له لا مستقبل له، هذا الكلام نقوله للجميع حكومة ووزارة ونقابات، عليكم بتفحص كل ملف بنفس الأهمية وحلحلته بما يضمن استنهاض الهمم من جديد.
اتضامن خصوصا مع أطر التوجيه والتخطيط، وأصحاب الزنزانة التاسعة لأنني أعرف قضيتهم منذ زمن، كما أتضامن مع الجميع.
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0
20 - قم للمعلم الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 22:17
قبل أن تكتب ما يسيء للمعلم..تذكر أنه من علمك التمييز بين الحروف التي تكتب بها..تذكر انحناءته وهو يعلمك كيف تمسك القلم..تذكر صوته وهو ينير عقلك ويشرح لك المعاني..تذكر أنه من وضع على السكة الطبيب الذي يداويك والمحامي الذي يدافع عنك والقاضي واﻹعلامي...ولولاه ما كنت ما أنت ولا كانوا...
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