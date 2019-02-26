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كُتّاب وآراء
نقابات تعليمية ترفض مقترحات أمزازي وتدعو إلى "نضال وحدوي"
رفضٌ قاطعٌ سجّلته المركزيات النقابية التعليمية لعرض وزارة التربية الوطنية المقدم من أجل حل العديد من الملفات العالقة في القطاع، حيث وصفته بـ"الأحادي، وبكونه لا يرقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، محذرة من واقع الاحتقان، الذي يستوجب مزيدا من التعبئة والنضال الوحدوي، خصوصا بعد القمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية بالرباط يوم 20 فبراير".
واعتبرت النقابات الخمس أنه "المنهجية المعتمدة ما زالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، مع ضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة".
وأوضحت النقابات، في بيان لها، أن"ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية".
وزادت: "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدوره يجسد من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية".
وأردف المصدر ذاته أن "الوزارة عليها أن تجد حلا أيضا لملفات التوجيه والتخطيط، المبرزين والمستبرزين، المفتشين، الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين"، مشيرا إلى "ضرورة ترقية أساتذة الزنزانة 9 بشكل استثنائي، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس بتغيير الإطار، فضلا عن ترقية الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية ملفات الأساتذة الحاصلين على شواهد الدكتوراه، ووضعية ضحايا النظامين".
وشددت النقابات على "التزام الوزير بتعيين أساتذة اللغة الأمازيغية الحاصلين على شهادة الماستر بالأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما سيُحضر مسودة مشروع تخص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، وستبدأ مناقشتها في 25 من مارس المقبل، فضلا عن ضرورة عقد لقاء مع المركزيات بشكل شهري".
فيما بُرمجت "ملفات الذين فُرِض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والإدارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية"، من أجل التداول في الجلسة المقبلة بين الوزارة والنقابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
نريد عيشا كريما للجميع وليس لفئة قليلة ....
الله يهديهوم احشمو شويا
حضيين بعضيتنا نحن موظفين أصبحنا على عتبة الفقر ناس كيقراو باش يحسن وضعيتهم المادية أولا
نكون مضامنين بينتنا أنحضو مع البرلماني لي كيشد 50000 درهم أمن بعد 5 سنوات كيخرج تقاعد بي 10000 درهم أ الوزراء بحال بن كيران و القائمة تطول
ألبرت أينشتاين: يستمر الغضب فقط مع الجهلة.
#أنصفو-أساتذة-الزنزانة
لامصداقية لهاتشتغل مع المخزن
ولاتؤدي واجبهامع الشعب وخاصة
نقابات تعليمية يجب عليهاأن تبلغ
النظال إلى شرائح شعبية
وبالله التوفيق
الوزارة تهتم بملف يشكل عصب الدولة، ولا مجال للقول أن التعليم هو ثاني قضية وراء قضية صحرائنا العزيزة، التعليم أساس كل شيء وضامن مستقبل كل شيء، ومن لا تعليم له لا مستقبل له، هذا الكلام نقوله للجميع حكومة ووزارة ونقابات، عليكم بتفحص كل ملف بنفس الأهمية وحلحلته بما يضمن استنهاض الهمم من جديد.
اتضامن خصوصا مع أطر التوجيه والتخطيط، وأصحاب الزنزانة التاسعة لأنني أعرف قضيتهم منذ زمن، كما أتضامن مع الجميع.