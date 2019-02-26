24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان‎ (5.00)

  2. الأكاديمي عمر إحرشان يوضح بشأن "سرقة علمية" (5.00)

  3. استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف (5.00)

  4. الكنيسة والبيدوفيليا (5.00)

  5. اجتماع أمزازي مع النقابات يُبرق انفراجا في ملف حاملي الشهادات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "تبخر الوعود" يدفع مكفوفين معطلين إلى التلويح بانتحار جماعي

"تبخر الوعود" يدفع مكفوفين معطلين إلى التلويح بانتحار جماعي

"تبخر الوعود" يدفع مكفوفين معطلين إلى التلويح بانتحار جماعي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:00

في خطوة نضالية خطيرة، أعلنت "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب"، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ "انتحار جماعي" خلال الأيام المقبلة، بسبب "عدم وفاء الحكومة الحالية بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة منذ انتخابها وتوليها مهامها".

وأكد المعطلون المكفوفون، في رسالة إلى الحكومة والمسؤولين والبرلمانيين والسياسيين، أن الحكومة عبّرت عن "عدم نيتها في إيجاد حلول جادة لنا، من خلال ما عبرت عنه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في حوارها معنا يوم 19 فبراير، والذي أكدت فيه أنها قامت بما يجب عليها من قوانين؛ لكن بقية القطاعات الوزارية أظهرت عدم رغبتها في التعاون معها، وأن الحكومة لن تقوم بأكثر من هذا".

وجاء في رسالة التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، توصلت هسبريس بنسخة منها: "قررنا وبكل إرادتنا أن نجعل من أرواحنا قرابين لقضية المكفوفين بالمغرب في تضحية جماعية خلال الأيام المقبلة، علها تكون سببا للأجيال الصاعدة من هذه الفئة وسببا لتحسين ظروفهم المعيشية في هذه البلاد".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوات تأتي "نظرا للظروف القاسية والتهميش والإقصاء وفقدان العزة والكرامة التي نعيشها منذ سنة 2011 والمستمرة إلى يومنا هذا، ونحن نطالب بأبسط حقوقنا والمتمثلة أساسا في الحصول على العمل والإدماج في الوظيفة العمومية لضمان العيش الكريم".

واستعرض المحتجون، في الرسالة ذاتها، عددا من المحاولات الدبلوماسية والنضالية التي قاموا بها منذ سنتين لاطلاع المسؤولين على ملفهم، آخرها وفاة مكفوف معطل إثر سقوطه من مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرباط.

وكانت الحكومة نظمت، قبل أسابيع، مباراة موحدة خاصة بالأشخاص المعطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة؛ لكن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين رفضت هذه المباراة، بداعي أن تخصيص 50 منصبا لا يكفي لتوظيف العدد الكبير من المكفوفين المعطلين الذي يفوق 450 شخصا، مطالبة الحكومة بـ"التوظيف المباشر".

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد أن "هذه المباراة المزعومة تأتي فقط لتضليل الرأي العام، وإعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج، خاصة أمام المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم".

وتعتبر الحكومة أن المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تهدف إلى "فتح الفرص من أجل التوظيف بالوظيفة العمومية لفائدة هذه الفئة من المجتمع، في كافة أنواع الإعاقة".

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تصريح سابق، إن هذه المباراة "تروم فتح الفرص أمام هذه الفئة من المجتمع، في كافة أنواع الإعاقة، من أجل التوظيف بأسلاك الوظيفة العمومية، مسجلا أن الأمر يتعلق بـ"تمييز إيجابي" لفائدة هذه الفئة".

وخصّصت الحكومة 200 منصب مالي لهذه المباراة برسم قانون المالية لـ2019، الذي صادق عليه البرلمان، لتوظيف أشخاص في وضعية صعبة. كما أعلنت أنه سيتم الحفاظ على نظام الحصص (الكوطا)، المحدد في 7 في المائة، لهذه الفئة ضمن مباريات القطاع العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Marocain الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:19
كلشي في المغرب باغي التوظيف المباشر، غير يجي وي يذخل يشد بلاصتو وي بقا ناعس نهار كامل و مكينش لي يقول ليه علاش، حيت خدام في الدولة، و في لخر ديال يلقا صالير دايز ليه زيادة على بعض الإمتيازات الجانبية. بغيتو تخدمو الدولة دارت ليكم مباراة دوزوها إيوا سيرو دوزوها، أو بغيتةها تخدم 450 مكفوف كاملين و أصحاب الإعاقات الأخرى يموتو!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - soufiane الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:27
لا حول ولا قوة الا بالله.اللهم اصلح حالنا وحال المسلمين يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - مغربي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:32
واك واك أعباد الله
ديرو ليا خاطري ولا لوح راسي
حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - الروح والجسد الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:38
الروح من الله والجسد أمانة إلى يوم الدين. المسلمون محرم عليهم الانتحار ومن فعل ذالك فهو لن يكون مصيره الا النار خالدا فيها وباس المهاد. القانون الرباني واضح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - بوشتة ايت عراب الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:38
الحكومة لا تبدع الحلول و لا خيال لها و ثمة الكثير من الحلول لكل الفئات لكن وجب استعمال الذكاء و العقل و التضامن و الحس الوطني و الحلول ليس فقط الوظيفة بل الحياة الكريمة اي توفير سكن قار، شغل ما، صحة مجانية، خلق جمعيات، اي ضمان الحد الذنى حتى لا يقبل الناس على الاحتجاج الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - مختار الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:40
سبحان الله اصبحنا كلنا معاقين في ضل هده الحكومة أو بالأصح في هادا البلد اخوكم المختار اب لثلاثة أطفال معاق من العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Simmo الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:41
فعلى المكفوفين أن يعلمو أن البرلمانيين لا يهمهم الأمر ولا يهمم لا انتحار فردي ولا جماعي ولن يوفو بوعدهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - ولد حميدو الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:48
لن اتكلم عن مطالبهم و لكن هل ممكن ان نعتبر ضعاف البصر من المكفوفين و على هدا الأساس فالدين عندهم نظارات البصر من حقهم الإدماج المباشر في الوظيفة
هل الدي لا يرى تماما سيكسر الأبواب الحديدية للصعود للسطح
انتظروا سيقرؤون التعليقات و سيردون عليها
طبعا لا اقصد فاقدي البصر الدين يستحقون الدعم بدون عمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - مصطفى ميكة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:52
ما يحز ببالي ان العاني والجائع والمريض في بلادنا تهضم حقوقه والأدهى من كل هذا أن هاته الشريحة أكثر تهكما عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - لا للتوضيف المباشر الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:52
سابقة خطيرة فالمغرب، الله يحد الباس
الحكومة مطالبة بعد الامثتال لمثل هذه الظغوطات لأنها ستفتح ابواب الجحيم عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - مغربي ببرشلونة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 18:53
انا مغربي عندي اعاقة على رجلي كنعبش فبرشلونة سنة 2012 توقفت عن العمل كتلونيا الله يكثر خيرها خرجتلي خلصة مدى الحياة مبلغ 874 اورو وخا مريض مقادش ندير شي حوايج كيحسوك حتى انت انسان معفيني اصحاب الاعاقة ميخلصوش دواء ولكرا كينقصولك ويعاونوك فالما والضو قريت هاد المقال وعيني كيتغرغرو بدموع علاش ولاد بلادي متكونش عندهم هاد الحقوق فحال لي عندي وكنتمنى من الحكومة تقرا تعليقي و تشوف في امرهم وتعطيهم ولو مبلغ قليل يتمعشو بيه الله يجازيكم يا هسبرس جريدتنا المحترمة وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.