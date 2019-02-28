مركز براءة .. فضاء اجتماعي يرعى أطفالا متخلى عنهم في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

بعد سنوات من تخصيص جناح داخل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة لإيواء الرضّع والأطفال المتخلى عنهم، شهدت "عاصمة الفوسفاط"، بداية الأسبوع الجاري، الافتتاح الرسمي لـ"مركز براءة للأطفال"، من أجل استقبال ورعاية فئة مجتمعية من المفروض أن توجد في فضاء اجتماعي، عوض أن تقضي السنوات الأولى من حيواتها داخل مرفق صحي.

افتتاح "براءة" واستقبال رضيعة

"مركز براءة للأطفال"، أو "المركز الاجتماعي لاستقبال ورعاية الأطفال المتخلى عنهم"، مؤسسة ممولة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتشرف على تسييرها "جمعية براءة"، فيما أخذت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على عاتقها مهمة التأطير الإداري، من أجل التصدي للمشاكل المرتبطة بظاهرة التخلي عن الأطفال، عبر إحداث مؤسسة اجتماعية خاصة لرعايتهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم.

وافتتح المركز أبوابه باستقبال أول رضيعة تبلغ من العمر 13 شهرا، كانت تستفيد من خدمات اجتماعية داخل مرفق مخصص لتقديم الخدمات الصحية للساكنة، وتم نقلها إلى المركز الجديد بعد إتمام الإجراءات القانونية تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، في إطار لجنة مشتركة وموسعة وبناء على محاضر رسمية.

تسيير وتجهيز واتفاقيات شراكة

رئيس "جمعية براءة"، المسؤولة عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمركز، قال إن "مركز براءة للأطفال، الذي فتح أبوابه رسميا يوم 25 فبراير الجاري، برخصة تحمل العدد 1133/19، تبلغ طاقته الاستيعابية 32 مستفيدا. ويضمّ المركز جناحَيْن؛ أحدهما مخصص لرعاية المواليد والأطفال دون سن الرابعة، والآخر مهيأ لإيواء الأطفال المتراوحة أعمارهم بين الرابعة والسادسة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المكتب الشريف للفوسفاط قدّم الدعم لتجهيز المركز بالكامل؛ فيما عمل المكلفون بتدبير شؤون المرفق على توقيع اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة، في أفق توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي المجالس المنتخبة، من أجل التعاون على توفير المتطلبات الضرورية لحسن سير المركز".

تقديم خدمات وتدريب مربيات

أكّد رئيس جمعية براءة أن "المكلفين بتدبير شؤون المركز واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه فئة مجتمعية في أمس الحاجة إلى مجموعة من المتطلبات، وعلى رأسها الحنان والتطبيب والتغذية واللباس"، مشدّدا على أن "المركز يوفر للمستفيدين الخدمات الكفيلة بتربيتهم في ظروف جيدة من شأنها أن تحفظ كرامتهم".

وعن كفاءة العاملين بالمركز، أشار رئيس الجمعية إلى أن " المربيات والموظفات استفدن من تدريب بجناح طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وصارت لهن دراية كافية بمبادئ تربية الرضع والأطفال؛ فيما حرصت الجمعية المسؤولة عن التدبير الإداري والمالي على تشكيل مكتبها من أطر وفعاليات قادرة على تسيير المركز بالشكل الصحيح".

ترشيد النفقات وتحسين الخدمات

وأوضح رئيس الجمعية أنه "تم فتح المركز بعدد متوسط من المربيات والموظفين والموظفات، وسيتم مستقبلا الرفع من عددهم كلما ازداد عدد الرضع والأطفال المستفيدين من خدمات المؤسسة؛ من أجل تحسين الخدمات وترشيد النفقات من جهة، وضمان التوازن المطلوب بين العاملين والمستفيدين من جهة ثانية".

وقال المتحدث ذاته إن "عامل الإقليم ساهم بفعالية في تسريع عملية فتح المركز، من خلال اتصاله الدائم بالإدارة المركزية؛ فيما عمل المندوب الإقليمي للتعاون الوطني على تقديم الدعم والتوجيه والخبرة لإيصال المشروع إلى بر الأمان"، مضيفا أن "الكل تجند، سواء السلطات الإقليمية أو المحلية أو المنتخبة، لفتح أول مركز من هذا النوع على صعيد الإقليم".

المؤسسة الاجتماعية والتنمية البشرية

من جهته، قال حمان حطبي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة، إن "مركز براءة يندرج ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبق القانون 1405، ويعتبر المؤسسة الوحيدة من نوعها على صعيد الإقليم والجهة التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم"، مشيرا إلى أن "المشروع جاء ثمرة لمكرمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المؤسسة خرجت إلى الوجود في إطار الرؤية الشمولية للتكفل الاجتماعي بالفئات الهشة والفقيرة وفي وضعية صعبة، وتعتبر حلقة ضمن سلسلة متعددة للبنيات الاجتماعية التي تنطلق من الرضع إلى باقي المستفيدين من خدمات مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم خريبكة".

التوجيهات الملكية والأجيال الصاعدة

وأكّد حطبي أن "الغاية من هذا النوع من المؤسسات يتمثل أساسا في وضع تصور مستقبلي للتكفل الذي يحفظ التموقع الاجتماعي للأفراد، وهو تكفل يدخل في إطار سلسلة عقلانية ومتدرجة تجد فيها جميع الفئات الهشة والفقيرة وفي وضعية صعبة تواجدها وعيشها الكريم، طبقا لما تسعى إليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وربط المندوب الإقليمي للتعاون الوطني الغاية من إحداث المركز بتوجيهات ملك البلاد، حيث شدّد على أن "المشروع يندرج في إطار التوجهات الملكية، من خلال إعلان الملك وإعطائه انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مضيفا أن "هذه المرحلة أعطت للأجيال الصاعدة مكانة مهمة".

وأورد حطبي، ضمن تصريحه، أن "المركز يتموقع بحق في صلب الانشغالات الأساسية التي تنطلق من المواليد الجدد إلى جميع الفئات الفقيرة والهشة وفي وضعية صعبة، من أجل تمكينهم من العيش الكريم، وتوفير فرص الاندماج والرعاية الإيجابية والسليمة، وخلق فضاء أشمل يتسع لجميع أفراد المجتمع".