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الرئيسية | مجتمع | الحموشي يساعد أسرة شرطية حامل توفيت بتاونات

الحموشي يساعد أسرة شرطية حامل توفيت بتاونات

الحموشي يساعد أسرة شرطية حامل توفيت بتاونات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:20

نعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة مفتشة شرطة، تبلغ من العمر 36 سنة، في حادثة سير وقعت زوال اليوم بمدينة تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولمسؤولي الأمن بمدينة تاونات من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، وتمكينها من كل المساعدات المالية والمعنوية اللازمة، وتوفير الدعم الضروري في هذا المصاب الجلل.

وكانت الفقيدة تعمل بمصالح الأمن العمومي بمدينة تاونات، وهي حامل في شهرها السادس، وكانت في طريقها من المستشفى إلى منزلها عندما صدمتها سيارة نتيجة عدم تبصر السائقة عند رجوعها إلى الخلف، مما تسبب في وفاتها ووفاة الجنين.

وتم الاحتفاظ بالمتسببة في الحادثة رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - sami الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:27
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
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2 - هشام الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:29
رحمها الله و غفر لها و تقبلها و جنينها بقبول حسن برحاب الملكوت
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58
3 - عدنان الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:35
ان لله و ان اليه راجعون خبر مؤلم رحم الله الفقيدة و ادخلها فسيح جناته على ما اضن ان خبر فاتها نزل كالصاعقة على الزوج و الاهل و الاحباب رزقهم الله الصبر و السلوان . متل هده الحوادت تكون في غالب الاحيان عن غفلت السائق او عدم انتباهه جيدا او لحضة ارتباك خصوصا عند الرجوع الى الوراء بالنسبة للنساء و المبتدئيين
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4 - التاوناتي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:40
إنا لله وإن إليه راجعون .اللهم ارحمها.مسكيينة بقات فينا والله
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5 - ماجد واويزغت الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:42
إن لله وإن إليه راجعون شهيدة إن شاء الله
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6 - زكرياء الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:45
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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7 - jamal الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:49
اللهم ارحمهما برحمتك الواسعة واجعل مثواهما الجنة
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8 - reanime الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 21:53
je sais qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit qui puisse sauver cette dame et préserver sa famille et ses enfants du malheur de perdre un etre cher précieux et irremplaçable sa maman. Il est temps de cesser de dire c'est la volonté d'Allah
soyons vigilants quant nous conduisons nous avons tous entre les mains un véhicule qui peut nous tuer ou tuer des innocents autour. les examinateurs d'auto école sachez qu'à chaque fois que vous délivrez un permis de conduire à quelqu'un qui ne le mérite pas car il ne sait pas conduire ou ne connaît pas le code de route sachez que cette personne peut tuer un innocent et que vous êtes responsable et complice des ces meurtres. allah yirahmek bkat fiya bezzaf meskina elle a du souffrir la pauvre écrasée par une voiture. allah protège tes enfants et fassent qu'ils soient bien élevés par ta famille inchallah et merci à monsieur Hammouchi de faire le nécessaire pour cette famille dans ce terrible drame qu'elle traverse.
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9 - أحمد الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 22:00
رحمها الله .على الدولة أن تفرض توفر السيارات على الرادار.
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10 - hassan الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 22:04
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
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