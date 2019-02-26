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كُتّاب وآراء
الحموشي يساعد أسرة شرطية حامل توفيت بتاونات
نعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة مفتشة شرطة، تبلغ من العمر 36 سنة، في حادثة سير وقعت زوال اليوم بمدينة تاونات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولمسؤولي الأمن بمدينة تاونات من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، وتمكينها من كل المساعدات المالية والمعنوية اللازمة، وتوفير الدعم الضروري في هذا المصاب الجلل.
وكانت الفقيدة تعمل بمصالح الأمن العمومي بمدينة تاونات، وهي حامل في شهرها السادس، وكانت في طريقها من المستشفى إلى منزلها عندما صدمتها سيارة نتيجة عدم تبصر السائقة عند رجوعها إلى الخلف، مما تسبب في وفاتها ووفاة الجنين.
وتم الاحتفاظ بالمتسببة في الحادثة رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
soyons vigilants quant nous conduisons nous avons tous entre les mains un véhicule qui peut nous tuer ou tuer des innocents autour. les examinateurs d'auto école sachez qu'à chaque fois que vous délivrez un permis de conduire à quelqu'un qui ne le mérite pas car il ne sait pas conduire ou ne connaît pas le code de route sachez que cette personne peut tuer un innocent et que vous êtes responsable et complice des ces meurtres. allah yirahmek bkat fiya bezzaf meskina elle a du souffrir la pauvre écrasée par une voiture. allah protège tes enfants et fassent qu'ils soient bien élevés par ta famille inchallah et merci à monsieur Hammouchi de faire le nécessaire pour cette famille dans ce terrible drame qu'elle traverse.