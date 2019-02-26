الحموشي يساعد أسرة شرطية حامل توفيت بتاونات

هسبريس من الرباط

نعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة مفتشة شرطة، تبلغ من العمر 36 سنة، في حادثة سير وقعت زوال اليوم بمدينة تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولمسؤولي الأمن بمدينة تاونات من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، وتمكينها من كل المساعدات المالية والمعنوية اللازمة، وتوفير الدعم الضروري في هذا المصاب الجلل.

وكانت الفقيدة تعمل بمصالح الأمن العمومي بمدينة تاونات، وهي حامل في شهرها السادس، وكانت في طريقها من المستشفى إلى منزلها عندما صدمتها سيارة نتيجة عدم تبصر السائقة عند رجوعها إلى الخلف، مما تسبب في وفاتها ووفاة الجنين.

وتم الاحتفاظ بالمتسببة في الحادثة رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.