"إيشاد" يقرّر آلاف قطع الكيلومترات خدمةً للمستقبل

هسبريس من الرباط

أعلن المعهد العالي للدراسات العليا في التنمية المستدامة (ايشاد) عن تحديد اليوم التاسع من مارس القادم من أجل إطلاق قافلة توعوية وتأهيلية في عدد من المدن المغربية والإفريقية، وذلك تحت شعار "نسافر آلاف الكيلومترات من أجل المستقبل".

وأوضح بيان صحافي توصلت به هسبريس أن "القافلة تهدف إلى تلبية احتياجات تلاميذ المدارس الثانوية، وتزويدهم بآليات لتقييم المؤهلات والطاقات الفردية وأساليب وتقنيات التأطير الذاتي المستمر، من أجل مواجهة الالتزامات اليومية والفصلية، خاصة خلال الامتحانات، ومساعدتهم لاتخاذ القرارات الصائبة التي تتناسب مع قدراتهم، واختيار التوجهات العلمية والمهنية الملائمة".

وورد ضمن البيان ذاته أن "ايشاد" تقدّم عبر هذه القافلة لكل التلاميذ الراغبين في الاستفادة، بالمجان، "تدريباً مثمراً ومفيداً ومتنوعاً وغنياً بأدوات استثنائية هي نتاج عدة سنوات من الخبرات الكندية، لتساهم في إعطاء فرصة لكل تلميذ لتحقيق أهدافه، وترافق هؤلاء الشباب اليافعين في أول خطوات النجاح الفعلي في الدراسة، الذي ينبني في الأساس على الثقة بالنفس والكفاءات والمؤهلات الذاتية".

وتنظم هذه القافلة، يضيف البيان، "تجسيداً لقرارات واقتراحات نوقشت في اليوم الكندي المغربي الإفريقي الذي كان قد نظم في 15 يناير الماضي بالرباط".