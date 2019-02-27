سيدة تنتظر مأذونية استغلال سيارة أجرة منذ 11 سنة

هسبريس من الرباط

ما زالت السيدة فطومة أيت بلا تنتظر الحصول على مأذونية استغلال سيارة أجرة؛ إذ منذ سنة 2008 وهي تتردد على مصالح وزارة الداخلية بالرباط لتسأل عن ملفها المرسل من طرف مصالح ولاية أكادير تحت رقم: 2008/07/496421، لكن دون أي جواب، اللهم بعض الوعود الشفهية المقدمة لها في ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بأن الملف ما زال في طور الدراسة.

وتعود قصة السيدة فطومة إلى سنة 2008، حيث كانت تقطن بقيادة أيت أورير قرب مدينة أكادير، والتقت رفقة بعض المواطنين الملك محمدا السادس أثناء تدشينه لبعض المشاريع بمنطقة "تاغزوت"، وقدموا له نسخا من بطائقهم الوطنية قصد الاستفادة من مأذونيات سيارة الأجرة، فاستجاب لهم الملك في الحال.

وتقول هذه السيدة إنها طرقت كل الأبواب الممكنة منذ أزيد من إحدى عشرة سنة، لكن دون جواب، في حين إن من كان معها أثناء لقائهم الملك استفادوا من مأذونيات.

وتناشد السيدة فطومة، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم AB 210501، وزير الداخلية بتسريع البت في طلبها، نظرا لوضعها الاجتماعي الهش وعوزها الشديد، من أجل فك ضائقتها المالية، بعد أن أتعبتها تكاليف وأعباء السفر إلى العاصمة الإدارية الرباط دون فائدة.