24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تحسم اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي
- الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية
- الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان
- دركي الاتصال يشرف على تعميم النت فائق السرعة
- معاناة عائلة مع رضيعها
النقابات تشتكي "صمت الداخلية" وترفض التراجع عن زيادة 600 درهم (5.00)
كيف شرح العلامة بنحمزة حديث "أمرت أن أقاتل الناس..."؟ (5.00)
- مقربون من الزفزافي ينقلون "وصاياه الحراكيّة" إلى الشعب الجزائري - (112)
- القس آدم: اجتماعات المسيحيين المغاربة تتزايد في الكنائس البيتية - (90)
- لغات التدريس تُوسع خلافات الحكومة .. ودعوات للنأي عن المُزايدات - (74)
- النقابات تشتكي "صمت الداخلية" وترفض التراجع عن زيادة 600 درهم - (72)
- قصة زواج أستاذة بتلميذها - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيدة تنتظر مأذونية استغلال سيارة أجرة منذ 11 سنة
ما زالت السيدة فطومة أيت بلا تنتظر الحصول على مأذونية استغلال سيارة أجرة؛ إذ منذ سنة 2008 وهي تتردد على مصالح وزارة الداخلية بالرباط لتسأل عن ملفها المرسل من طرف مصالح ولاية أكادير تحت رقم: 2008/07/496421، لكن دون أي جواب، اللهم بعض الوعود الشفهية المقدمة لها في ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بأن الملف ما زال في طور الدراسة.
وتعود قصة السيدة فطومة إلى سنة 2008، حيث كانت تقطن بقيادة أيت أورير قرب مدينة أكادير، والتقت رفقة بعض المواطنين الملك محمدا السادس أثناء تدشينه لبعض المشاريع بمنطقة "تاغزوت"، وقدموا له نسخا من بطائقهم الوطنية قصد الاستفادة من مأذونيات سيارة الأجرة، فاستجاب لهم الملك في الحال.
وتقول هذه السيدة إنها طرقت كل الأبواب الممكنة منذ أزيد من إحدى عشرة سنة، لكن دون جواب، في حين إن من كان معها أثناء لقائهم الملك استفادوا من مأذونيات.
وتناشد السيدة فطومة، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم AB 210501، وزير الداخلية بتسريع البت في طلبها، نظرا لوضعها الاجتماعي الهش وعوزها الشديد، من أجل فك ضائقتها المالية، بعد أن أتعبتها تكاليف وأعباء السفر إلى العاصمة الإدارية الرباط دون فائدة.