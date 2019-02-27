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التعاون القضائي يقود الوزير أوجار إلى مملكة بلجيكا

التعاون القضائي يقود الوزير أوجار إلى مملكة بلجيكا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 08:38

التقى محمد أوجار، وزير العدل، نظيرَه البلجيكي كون غينز، في سياق زيارة عمل إلى المملكة البلجيكية، وتباحث معه في القضايا الراهنة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وإصلاح العدالة.

اللقاء الذي تمّ في اليوم الأوّل من زيارة أوجار إلى بلجيكا التي تدوم ثلاثة أيام، من 25 إلى 27 من شهر فبراير الجاري، استعرض خلاله الوزيران أوجه التعاون بين وزارتي العدل في المملكتين وآفاق تطويرها، وتوّج بتوقيع مشترك على "إعلان تفاهم كإطار مرجعي يسمح بتوسيع مجالات العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات"، وذلك بحضور المسؤولين في الوزارتين.

وفي اليوم نفسه، التقى أوجار بفول فان إيزيخم، رئيس هيئة رؤساء المحاكم، واطلع على تجربة هيئته وجهودها، ثم التقى بعد ذلك بغاف فان غانسبيك، مدير معهد التكوين القضائي، وتباحثا في "أوجه الشراكة القائمة وآفاقها".

وأقام وزير العدل البلجيكي مأدبة عشاء على شرف نظيره المغربي والوفد المرافق له، حضرها عدد من المسؤولين القضائيين والبرلمانيين ببلجيكا، وتبادل خلالها الوزيران "كلمات الصداقة والود".

وفي كلمته، أشاد الوزير البلجيكي بـ"الجهود الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة المغربية وكافة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس"، وثمّن "العلاقات الثنائية القوية بين الوزارَتين وبين المملكَتين"، ونوّه بـ"النجاح الكبير الذي عرفته فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمراكش في شهر أبريل من عام 2017".

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