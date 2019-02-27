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إغلاق مبانٍ ومساكن لجماعة "العدل والإحسان‎"

إغلاق مبانٍ ومساكن لجماعة "العدل والإحسان‎"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 16:25

تم، اليوم الأربعاء، إغلاق مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين إلى جماعة العدل والإحسان بكل من طنجة والجديدة وفاس، ووضع الأختام عليها.

مصادر هسبريس أوردت أن أفراد الجماعة قاموا بتغيير معالم البيوت وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية.

واعتبرت المصادر ذاتها أن في ذلك خرقا تاما للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.

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