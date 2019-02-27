24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية
- الصراعات بين الأحزاب تذبل حيوية "مدينة الزهور"
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟
- مرور غير مرغوب فيه!
- لعنة الذهب القادمة من الفضاء الخارجي
الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية (5.00)
الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)
كيف شرح العلامة بنحمزة حديث "أمرت أن أقاتل الناس..."؟ (5.00)
أنور الجندي يستظل بـ"سيف ذي يزن" ويتذكر عنترية "ابن شداد" (5.00)
- منيب تؤيد تقوية العربية والأمازيغية وترصد صعوبة التدريس بالفرنسية - (82)
- قصة زواج أستاذة بتلميذها - (82)
- الجيش يكشف تفاصيل جديدة حول الخدمة العسكرية وكفاءات المجندين - (66)
- بوتفليقة: الجزائر تدعم البوليساريو وليست طرفاً في نزاع الصحراء - (65)
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟ - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمد تقادم دعاوى تعويض ضحايا ألغام الصحراء يصل إلى 15 سنة
أصبح بإمكان ضحايا انفجار الألغام الموجودة في الصحراء الاستفادة من أمد تقادم يصل إلى 15 سنة من أجل طلب التعويض عن الأضرار، إثر دخول القانون رقم 04.19 حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويُعدل هذا القانون الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وينص على أن دعوى التعويض من "جراء جريمة أو شبه جريمة يتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام".
وبموجب هذا القانون، يُصبح أمد تقادم ملفات تعويض ضحايا الألغام هو 15 سنة عوض 5 سنوات، كما ينص على أن "الآجال تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم اللجنة الخاصة الضرر ومن المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر".
ويندرج هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها انفصاليو جبهة البوليساريو أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية أو تلك الموروثة عن فترة الاستعمار الإسباني، وتسبب للمواطنين المستقرين أو الرعاة الرحل في أضرار كبيرة من وفيات وتشوهات وعجز دائم؛ وهو ما يخلف آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية.
وتعد مصادقة الحكومة على هذا القانون، الذي تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب نهاية سنة 2017، خطوة تتماشى حسب وزارة العدل مع تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية، خصوصاً اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 التي دعت مختلف الدول إلى بذل الجهود لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام، إضافة إلى المبادئ الأساسية التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يتوافق هذا التعديل أيضاً مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على ألا تكون لقوانين التقادم الوطني المحلية أي صبغة تقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي؛ بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات.
وكان أمد الخمس سنوات لتقادم دعاوى التعويض عن أضرار انفجار الألغام أثّر على حقوق الضحايا وذوي حقوقهم، حيث يتم رفض طلبات تعويضهم. وقد اعتبره البرلمانيون، خلال مناقشة هذا التعديل، أن هذا الأمد "تعسف وإجحاف في حق الضحايا، وتنصل غير مباشر من المسؤولية".
ويلجأ المتضررون من هذه الألغام إلى إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم، وتتم معالجة طلبهم بطريقة ودية من لدن لجنة خاصة للتسوية تكمن مهمتها في دراسة الطلبات وتحديد مقدار التعويض بعد ثبوت الضرر، ويبلغ إجمالي التعويضات بعض ملايين من الدراهم سنوياً.