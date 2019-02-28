جدل يرافق استرداد باقي أجرة أستاذ متعاقد متوفٍّ

هسبريس - محمد الراجي

فجّرت وثيقة متداولة على الشبكات الاجتماعية تتعلق بمطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة من أسرة أستاذ متعاقدٍ توفي شهر أكتوبر الماضي استرداد ما تبقّى من أجره، لكونه لم يُتمم شهرا كاملا من العمل، جدلا واسعا؛ بين من اعتبر تصرف الأكاديمية سالفة الذكر "عملا قانونيا" وبين مُستهجن ومُستنكر له.

وطالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، في رسالتها إلى أسرة الأستاذ المتوفي، بإرجاع المبالغ المُحوّلة إلى الأستاذ الموظف في إطار نظام التعاقد، والبالغة قيمتها 3.432.47 درهما، مُحدّدة للأسرة أجل 15 يوما لتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للأكاديمية.

وحسب ما ورد في الوثيقة المذكورة، فإنّ الأستاذ المتوفي كان يشتغل قيد حياته أستاذا بالتعليم الثانوي الإعدادي، وبدأ عمله بتاريخ 06 شتنبر 2017، قبل أن ينقطع عن عمله بتاريخ 11 يونيو 2018، أي في الشهر الأخير من الموسم الدراسي، لتقرر الأكاديمية التي تعاقد معها توقيف أجرته، ومطالبة أسرته بإرجاع ما تبقى من الأجرة المحولة إليه.

وقوبل قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة- تطوان-الحسيمة برفض واسع من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد على الواقعة بالقول: "السيد مات الله ارحمو ويوسع عليه وتبعوه حتى لقبر بغاو ارجع لهم الفلوس، الجاهلية ومكانت فيها هاد العبودية".

وسارعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى الرد على ردود الأفعال التي أعقبت انتشار الوثيقة الصادرة عنها على نطاق واسع، معقبة أنّ المراسلة التي وجهتها إلى أسرة الأستاذ المتوفي "تندرج في إطار المسطرة العادية لتسوية الوضعية المالية لمثل هذه الحالات".

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، أنّ المسطرة التي سلكتْها تنطبق على جميع موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، وأنها "تدخل في إطار حرصها على ضمان حقوق الموظفين".

وأكدت الجهة ذاتها أنها "عملت على اتخاذ جميع الإجراءات ليستفيد ذوو حقوق المعني بالأمر من رصيد الوفاة بناء على المرسوم رقم 500-98-2، على غرار باقي موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، يناهز قدره 70000 درهم".