يتيم يوزع أوسمة ملكية على عمال ومستخدمين

هسبريس من الدار البيضاء (صور: محمد اكريمي)

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن "الحكومة تسعى إلى تسخير كل الميكانيزمات والآليات الضرورية لتحديث النسيج الاقتصادي، ثم الرفع من تنافسية المقاولات وتحسين أدائها، وكذلك تأهيل مواردها البشرية، بفضل الإجراءات الحكومية المصرح بها في البرنامج الحكومي، أو تلك المضمنة في قانون المالية".

وأضاف يتيم، خلال حفل توشيح صدور المنعم عليهم بأوسمة الشغل لفائدة العمال والمستخدمين في القطاع الخاص، اليوم بمدينة الدار البيضاء، أن "إيماننا بكون الاستثمار في العنصر البشري يظل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة".

وأوضح المسؤول الحكومي أن "المغرب ينعم بالاستقرار والأمن اللذين يعتبران ضمن الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات وخلق الثروة"، مشددا على كون "الطبقة العاملة هي في صلب اهتمام هذه الوزارة، وقد سعينا منذ تولينا المسؤولية على رأس الوزارة إلى تحسين البيئات المحفزة لحماية العمال اجتماعياً؛ كما عملنا على الرفع من مستوى التشريع الاجتماعي بشكل يحقق تطلعات العمال ويحفظ لهم مكتسباتهم".

وأبرز وزير الشغل والإدماج المهني، في معرض حديثه عن إنجازات الحكومة في الشق الاجتماعي، أن الوزارة قامت "بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، وكذا رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني".

وعَرف الحفل، الذي نُظم بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حضور العديد من الشخصيات المهمة، يتقدمها والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، ثم رئيس جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب المديرين المركزيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك ممثلي الهيئات المهنية والمركزيات النقابية، مع حضور عشرات العمال والأطر في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد يتيم أن "التكريم جزء من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الوزارة، ترسيخا وتقوية لثقافة التكريم والعرفان لكل من أسدى معروفا للوطن"، مردفا بأن "الحفل مناسبة لتكريم عمال هذا الوطن الذين يعدون ثروة وشعلة نور لتطوره ونهضته، وتحفز الجميع للمزيد من البذل والعطاء في جبهات العمل والبناء وازدهاره ورقيه".

وتوزعت أوسمة التكريم على موظفي مجموعة من المؤسسات الخاصة؛ من بينها: البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومؤسسة سهام للتأمين، وشركة "أروب كار"، وشركة "أكسا" التأمين المغرب، وشركة التدبير والمراقبة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد. كما يأتي الحفل سالف الذكر بناء على المرسوم الملكي الصادر في 18 دجنبر 1968، المحدث بموجبه وسام الشغل، لا سيما الفصل السابع منه.