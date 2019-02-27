24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة
- يتيم يوزع أوسمة ملكية على عمال ومستخدمين
- الأمن ينفي تعرض إيطالية للاغتصاب في الرباط
- شاف موحا والأمير هاري
- احتجاج طلبة الطب
أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة (5.00)
الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية (5.00)
الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)
أنور الجندي يستظل بـ"سيف ذي يزن" ويتذكر عنترية "ابن شداد" (5.00)
- بوتفليقة: الجزائر تدعم البوليساريو وليست طرفاً في نزاع الصحراء - (140)
- منيب تؤيد تقوية العربية والأمازيغية وترصد صعوبة التدريس بالفرنسية - (93)
- أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة - (52)
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟ - (52)
- الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
يتيم يوزع أوسمة ملكية على عمال ومستخدمين
قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن "الحكومة تسعى إلى تسخير كل الميكانيزمات والآليات الضرورية لتحديث النسيج الاقتصادي، ثم الرفع من تنافسية المقاولات وتحسين أدائها، وكذلك تأهيل مواردها البشرية، بفضل الإجراءات الحكومية المصرح بها في البرنامج الحكومي، أو تلك المضمنة في قانون المالية".
وأضاف يتيم، خلال حفل توشيح صدور المنعم عليهم بأوسمة الشغل لفائدة العمال والمستخدمين في القطاع الخاص، اليوم بمدينة الدار البيضاء، أن "إيماننا بكون الاستثمار في العنصر البشري يظل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المغرب ينعم بالاستقرار والأمن اللذين يعتبران ضمن الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات وخلق الثروة"، مشددا على كون "الطبقة العاملة هي في صلب اهتمام هذه الوزارة، وقد سعينا منذ تولينا المسؤولية على رأس الوزارة إلى تحسين البيئات المحفزة لحماية العمال اجتماعياً؛ كما عملنا على الرفع من مستوى التشريع الاجتماعي بشكل يحقق تطلعات العمال ويحفظ لهم مكتسباتهم".
وأبرز وزير الشغل والإدماج المهني، في معرض حديثه عن إنجازات الحكومة في الشق الاجتماعي، أن الوزارة قامت "بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، وكذا رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني".
وعَرف الحفل، الذي نُظم بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حضور العديد من الشخصيات المهمة، يتقدمها والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، ثم رئيس جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب المديرين المركزيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك ممثلي الهيئات المهنية والمركزيات النقابية، مع حضور عشرات العمال والأطر في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد يتيم أن "التكريم جزء من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الوزارة، ترسيخا وتقوية لثقافة التكريم والعرفان لكل من أسدى معروفا للوطن"، مردفا بأن "الحفل مناسبة لتكريم عمال هذا الوطن الذين يعدون ثروة وشعلة نور لتطوره ونهضته، وتحفز الجميع للمزيد من البذل والعطاء في جبهات العمل والبناء وازدهاره ورقيه".
وتوزعت أوسمة التكريم على موظفي مجموعة من المؤسسات الخاصة؛ من بينها: البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومؤسسة سهام للتأمين، وشركة "أروب كار"، وشركة "أكسا" التأمين المغرب، وشركة التدبير والمراقبة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد. كما يأتي الحفل سالف الذكر بناء على المرسوم الملكي الصادر في 18 دجنبر 1968، المحدث بموجبه وسام الشغل، لا سيما الفصل السابع منه.