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الرئيسية | مجتمع | هل يكلّف العثماني وزارة الداخلية بوضع حد لأزمة "أساتذة التعاقد"

هل يكلّف العثماني وزارة الداخلية بوضع حد لأزمة "أساتذة التعاقد"

هل يكلّف العثماني وزارة الداخلية بوضع حد لأزمة "أساتذة التعاقد"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الخميس 28 فبراير 2019 - 10:00

وجدت الحكومة نفْسَها في موقف "محْرج" بعد تلويح آلاف الأساتذة المتعاقدين بترك المدارس والخروج مجدداً إلى الشوارع، رفضاً لنظام التعاقد الذي يقولون إنه فُرضَ عليهم، داعين إلى الامْتناع عن توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.

وبينما تترقّب الشغيلة التعليمية إضراباً جديداً عن العمل لمدة أسبوع كامل، يمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقاً باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب؛ تتجهُ الأنظار إلى ما يمكنُ أن يقترحهُ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لثنْي آلاف الأساتذة من تركِ المدارس، خاصة أن "تكلفة الإضراب ستكون هذه المرة باهظة"، وفقَ تعبير مصدر من تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.

وفي وقت تتشبّثُ فيه الوزارة الوصيّة على قطاع التعليم بنظام التعاقد و"لا يمكنها بأيّ حال من الأحوال التّراجع عن هذه الخطّة، حيث إنَّ التوظيف بالتعاقد سيستمرُّ على مدى الخمس سنوات المقبلة، لتغطية حاجيات الأكاديميات من الموارد البشرية"، فإنَّ الأساتذة يقرّونَ بأنَّ "احتجاجاتهم لنْ يتوقّف إلا بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد".

وأمام عدمِ وجود أيَّ مقترحٍ عملي من لدن "وزارة أمزازي" لإنهاء أزمة الأساتذة "الذينَ فرض عليهم التعاقد" البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، وفي ظلّ تعرَّض الأغلبية الحكومية لضغط متواصلٍ بسبب ملف المتعاقدين، يبقى سيناريو "الأساتذة المتدربين" مطروحاً، حيثُ كانت الحكومة السّابقة قدْ كلَّفت وزارة الداخلية بالتّحاور مع "أساتذة الغد" لإنهاء برنامجهم الاحتجاجي، وقدْ نجحت الداخلية آنذاك في إخمادِ غضبهم.

ويستبعدُ مصدر من الأغلبية الحكومية، آثر عدم ذكر اسمه، أن يكونَ هناك توجه من هذا القبيل، مقراً بأنه "ستكونُ هناك اجتماعات بينَ الوزارة المعنية وبين الأساتذة المعنيين للبحث عن حلول لهذا الملف؛ لكن دون أن يعني ذلك أنه سيتمُّ دمجهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية".

ويتوقع عبد الغاني الراقي، المسؤول النقابي في النقابة الوطنية للتعليم، أنْ تسْلُكَ الحكومة خيارَ تكْليف وزارة الداخلية للإمساك بملف المتعاقدين، خاصة أن هذه الوزارة لها موقع كبير داخل الدولة؛ وهي المسؤولة اليوْم على جولات الحوار الاجتماعي، وكانت قد دخلتْ على خط احتجاجات الأساتذة المتدربين سنة 2016".

ويضيفُ الراقي أن "الداخلية لعبتْ دوراً كبيراً في إنهاء ملف الأساتذة المتدربين، لكنَّ ذلكَ أساء كثيراً إلى العمل المؤسساتي وأفرغ دور البرلمان والحكومة والنقابات"، مشيراً إلى أن "ملف الأساتذة المتعاقدين يتطلّبُ حكمة كبيرة؛ لأننا أمام أكثر 50 ألف أستاذ، والحل الوحيد لهذا المشكل هو إدماجهم في الوظيفة العمومية".

ويرفضُ أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - حمورابي الخميس 28 فبراير 2019 - 10:16
يقول المثل المغربي:اللي دارها بيديه يفكها بسنيه. الحكومة المحكومة هي المسؤولة
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2 - مواطن مغربي الخميس 28 فبراير 2019 - 10:18
الاساتذة الذين فرض عليهم لا يطلبون زيادة الاجور ، لكن الادماج فقط ل70 الف استاذ وأستاذة ، لانهم ابناء هذا الوطن و من حقهم ذلك.
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3 - maroc الخميس 28 فبراير 2019 - 10:22
واصلوا نضالكم فكل امال الوظيفة العمومية معقودة عليكم ولا تثنيكم لا حكومة الثعباني ولا جعجعة بنزيدان المنعم عليه ب 9 ملايين ولا ترهيب الفتافيت انتم املنا..واملنا في الله اكبر سبحانه..سئمنا وكرهنا وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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7
4 - بنعبدالسلام الخميس 28 فبراير 2019 - 10:23
سياسة التعاقد هذه من "السموم"التي نفتثها هذه الحكومة في أجساد أبناء الشعب المغربي، كمهزلة رفع الدعم عن المواد الأساسية تحت ذريعة أن الأغنياء يستفدون كذلك من هذا الدعم، أو مصيبة الساعة الإضافية تحت ذريعة اقتصاد الطاقة رغم أن الكل يعلم أن هذه الساعة تضر ليس فقط باقتصاد الطاقة ، بل بالحياة الطبيعية للمواطنين ، دون أن ننسى كارثة التقاعد ، وتحرير أسعار النفط وغير ذلك من الكوارث التي نزلت بها هذه الحكومة على الشعب المغربي صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم.
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5 - استاد الخميس 28 فبراير 2019 - 10:24
التعاقد.مزيان لكن بشروط قبل الطرد من الوظيفة يجب المرور بالتوبيخ اندار ... واخير العزل. ماشي يفيق المدير في صباح يقول للاستاد مابقاو بغاوك.
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0
6 - haroun الخميس 28 فبراير 2019 - 10:25
هذا ما جناه غلينا ابن كيران وأغلبيته من سياسات وقرارات لا شعبية ولا واقعية ولا تتلاءم والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي...
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7 - مواطن الخميس 28 فبراير 2019 - 10:26
من أسباب فشل العمل بالتعاقد هو تسلط بعض الأشخاص في الإدارات و الميز العنصري ضد المتعاقدين،
تحية للمفروض عليهم التعاقد، بالنضال و التلاحم ستصلون إنشاء الله لمقصدك،
إصبروا و رابطوا فأنتم الأعلون.
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8 - زكرياء اءيت الطالبي الخميس 28 فبراير 2019 - 10:35
يجب إلغاء التعاقد وترسيم جميع الأساتذة البالغ عددهم ٥٥ ألف أستاذ وتمتيعهم بجميع حقوقهم مثل جميع موظفي الوظيفة العمومية-أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي خريج المدرسة العليا للأساتذة فوج سنة ١٩٩٨
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9 - rachid الخميس 28 فبراير 2019 - 10:37
تابعو النضال. راه 55000 استاذ رقم كبير وغادي ديرو تغير ان شاء الله. اتحدو و متفرتوش فبعضياتكم
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10 - متتبع عن قرب الخميس 28 فبراير 2019 - 10:39
هل فسخ العقود أمر صعب للطرف الثاني (الدولة)....ما دام أن هناك آلاف ممن يعاني البطالة ينتظرون الفرصة .
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11 - رشيد الخميس 28 فبراير 2019 - 10:40
لماذا يقال أن التعاقد فرض عليهم، هم من بحثوا عن المباريات وتكونوا بمال الشعب، والشعب عليهم أن يحاسبهم ما دامت بعض الشعارت تطلق باسم الشعب... الآن يتهربون من مسؤوليتهم، مع كامل الأسف، أغلبهم لا يصلح لتربية جيل المستقبل، وأغلبهم ألفوا الإضرابات والاحتجاجات، ولا يهمهم إلا الحصول على المال مع نهاية كل شهر، وهذا مال الشعب، كما أن هناك من يريد توظيف هذا الملف لصالح أهدافه السياسية من أحزاب عديدة، والعدل واّلإحسان وهلم جرا من أصحاب الابتزاز والركوب على أي حدث
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12 - البعمراني الخميس 28 فبراير 2019 - 10:41
عندما سيتم ادماجهم في الوظيفة. سيحلون اولا ازمة الصندوق المغربي للتقاعد. لان سبب ازمته قلة التوظيف وهذا شيء ايجابي
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13 - hassan الخميس 28 فبراير 2019 - 10:42
الأساتذة المتعاقدين و ليس الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
والله غريب أمركم في اليوم الأول رضيتم ووقعتم برضاكم على النظام الأساسي ولما تم توظيفكم انقلبتم على النظام الأساسي و هذا ما يسمى بالعبث وعدم التحلي بالمسؤولية.
أما مصطلح "فرض" عليهم التعاقد فهذا سيكون صحيحا إذا ما تم تطبيقه على المرسمين بالوظيفة العمومية. وأعتذر عن الإزعاج وشكرا
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14 - متابعة الخميس 28 فبراير 2019 - 10:42
اللهم صلي على سيدنا محمد الذي ملات قلبه من جلالك و عينه من جمالك فاصبح فرحا مؤيدا مسرورا
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15 - mjid الخميس 28 فبراير 2019 - 10:43
بن كيران إرتاح إرتاح ؛ العثماني سيواصل الكفاح ضد الشعب بطبيعة الحال
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16 - عبد الحق الخميس 28 فبراير 2019 - 10:43
نعم سيكلف العثماني وزارة الداخلية بتأديب المتعاقدين كما كلف من قبل بنكيراننفس الوزارة بتأديب معطلي محضر 20 يوليوز الذين سلب منهم بنكيران مناصبهم ثم فوت إحداها لأبنته لتأكل زرق غيرها جورا ...البيجيدي قدموا صورة سيئةئ جدا عن الإسلام السياسي . يقال أن الدور الذي أنيط ببنكيران هو تشويه صورة الإسلامي السياسي ويبدو أنه قد أفلح في ذلك ، أما أتباعه فسيظلون في غفلتهم يعمهون .
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