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الرئيسية | مجتمع | الجدل يرافق "تعويضات مالية إسبانية" للريف عن "الحرب الكيماوية"

الجدل يرافق "تعويضات مالية إسبانية" للريف عن "الحرب الكيماوية"

الجدل يرافق "تعويضات مالية إسبانية" للريف عن "الحرب الكيماوية"
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 01 مارس 2019 - 11:00

جدل واسع يرافق "قرار" الحكومة الإسبانية منح مبلغ قدره 100 مليون أورو لصالح منطقة الريف كإجراء تعويضي عن الجرائم التي أقدمت عليها الآلة العسكرية للجارة الشمالية في فترة الاستعمار، إذ أوردت جرائد إسبانية خبر عزم حكومة بيدرو سانشيز دعم جميع العائلات الريفية التي تضررت من الحرب التي تشارف تخليد الذكرى المئوية لاندلاعها، وهو ما قابلته جرائد مقربة من الحكومة بكونه غير صحيح إلى حدود اللحظة.

النقاش الإعلامي الذي سبقته تحركات برلمانية عديدة من أجل إقرار التعويض من المنتظر أن يثير جدلا كبيرا، إذ اعتبرت الجرائد أن منطقة الريف كانت عصية على السلطات المركزية المغربية في تلك الفترة، متسائلة عن كيفية تسليم الأموال للحكومة المغربية والريف لم يكن آنذاك تحت نفوذها؛ كما لم تستبعد تدشين مستشفيات لمحاربة داء السرطان الذي خلفه استخدام الإسبان لأسلحة كيماوية محظورة أثناء اشتداد المواجهة مع الأمير الخطابي.

وفي المقابل، نفت جرائد مقربة من اليسار الإسباني الأمر، موردة أن نقاش التعويض بمقابل مادي قدره 100 مليون أورو ظهر إلى العلن منذ سنة 2011، لكن دون معطيات رسمية، ومشيرة إلى أن استخدام إسبانيا للسلاح الكيماوي لم يعد سرا يفتضح، فالأمر ثابت في حقها، وزادت: "إن الريف لم يكن في تلك الفترة مغربيا، بقدر ما كان قبيلة متمردة على السلطة المركزية".

وفي هذا الصدد قال جمال محدالي، فاعل مدني من منطقة الريف، إن "المبادرة مهمة، وتأتي في سياق استمرار مطالبة الضحايا بحقوقهم المشروعة"، لافتا إلى أن "الأهم من كل هذا هو معرفة ما الذي وقع بالضبط، وما هي الأسلحة التي استخدمت؛ فضلا عن الاطلاع على مكان باقي الأسلحة التي لم تستعمل، هل رميت في البحر أم في الجبال أم في مكان آخر؟".

وأضاف محدالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما رُمي من أسلحة في أماكن مجهولة يبقى السبب الرئيسي في المحن التي يعيشها الريف"، مشددا على أن "كشف الحقيقة يهم التاريخ والأجيال المقبلة"، وزاد: "في حالة كشف ما وقع بإمكان المنظمات العالمية تدارك الأمر إذا ما تضافرت الجهود لإنقاذ المنطقة من الأمراض المتفشية".

وأوضح المتخصص في الحرب الإسبانية الريفية أن "مرض السرطان مستشر جدا في الريف ولازال يسقط أحفاد الأجداد المقاومين"، لافتا إلى أن "إسبانيا والمغرب يتحملان قسطا كبيرا من المسؤولية في ما وقع".

وزاد: "يجب على الحكومة الإسبانية التدخل من أجل تدشين وبناء مستشفيات بمواصفات عالمية، لعلاج الأمراض الناجمة عن القصف الكيماوي؛ فضلا عن تدارك التخريب الذي طال العديد من المنشآت في المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Magribi hor الجمعة 01 مارس 2019 - 11:15
لا زال المغرب يشارك اسبانينا في قتل ابناء الريف .بسبب عدم عترافه بما فعلته اسبانيا في الريف من قتل ولا زال يموتوت كل يوم بمرض السرطان بسبب القنابل الكيماوية .في كل منزل بالريف تجد واحد مصاب بااسرطانِ والله عيب عليكي ايتها الدولة المغربية دافعي عن ابناءك.والعيب ان ابناء الريف يذهبون للعلاج كيلوميترات الى وجدة والرباط اف لكما
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30
2 - مواطن مغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 11:17
100€ ديال آش ؟؟؟
صراحة هذه الدول تحتقرنا ، الضرر الناتج عن جرائم المحتل لايمكن تعويضها سواء الجرائم النفسية او الاجتماعية او سرقة الموارد او استغلال الارض او تجارب الاسلحة على المواطنين المغاربة، ومليون € اظنها تعوض قليلا مما لحق اجدادنا من المحتل ..
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15
3 - النرويجي الأسمر الجمعة 01 مارس 2019 - 11:28
معظم قيمة هذه التعويضات ستذهب للمخزن و إقطاعيي و أعيان المنطقة.
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28
4 - hind الجمعة 01 مارس 2019 - 11:34
ما مارسته وتمارسه الدولة تجاه المتظاهرين في الريف اكتر واهول مما قامت به اسبانيا
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3
5 - من تخوم الريف الهولندي الجمعة 01 مارس 2019 - 11:34
سواء أكان الريف مغربيا أم لم يكن إبان الهجمات بالغازات السامة، هذا لا يهم الآن فنحن كنا و لانزال نعيش على الهامش و لا أثر يذكر لشيء إسمه الدولة عندنا في الريف اللهم إن كانت الدولة تعني ما يقارب ال 340 ألفا من الجيش و الشرطة فهي حاضرة هناك و بقوة لا مثيل لها. المهم، ما أريد قوله هو أن توزيع المال/ التعويضات على أسر المكلومين في أهاليهم القتلى لا يفيد بقدر ما ستفيده بنية تحتية استشفائية يمكن أن تخفف الآن و مستقبلا عنا أضرار مخلفات الهجمات تلك. نحن في حاجة ماسة إلا مستشفيات و أطر صحية متخصصة لأن الحالة جد صعبة خصوصا مع الهشاشة المادية للأسر الباقية في الريف و التي لم يكتب لها الحظ أن تلتحق بالثلثين اللذين غادرا الوطن إلى حد الآن طلبا للخلاص.
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4
6 - فؤاد الرباطي الجمعة 01 مارس 2019 - 11:35
هل نحن ننتظر إسبانيا لبناء المستشفيات واش المغرب والا مذلول لهذا الدرجة
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-2
7 - El Ghomari الجمعة 01 مارس 2019 - 11:37
نفس الكلام يمكن قوله علي أقاليم كثيرة في اسبانيا كبلاد الباسك وبلاد الكطلان علي سبيل المثال لا الحصر. الريف والصحراء وبشار... كلهم كانوا وسيبقاو جزأ من المغرب احب من أحب وكره من كره ورغم كل المناورات النيو استعمارية الخبيتة.
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8 - Kamal Deutschland الجمعة 01 مارس 2019 - 11:40
ما هذا الهراء ؟؟؟ الريف لم يكن مغربيا؟؟؟؟ وماذا كان؟ إسبانيا؟؟ هذه على كل حال كتابات صحف إسبانية حقودة بطبيعتها على المغرب لأسباب تاريخية معروفة.لكن يجب الحذر من مثل هذه الأمور .التعويض إما يتم تحت تدبير وموافقة الرباط أو لايكون.أنا لا أدافع عن حكومة أو جهة معينة،المهم أن يبقى المغرب بلدا موحدا ومتماسكا من شماله إلى جنوبه والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه القفز على مثل هذه الخزعبلات لزرع الفتنة والفرقة بيننا.نحن لسنا العراق أو سوريا.الحمد لله نعيش مئات السنين في تعايش وأختلاط الأنساب والدماء بين العرب والأمازيغ.
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-3
9 - Saad الجمعة 01 مارس 2019 - 11:43
من المسؤول على هذه الجريمة التي لا زالت تقتل الأبرياء الذين لم يحاربوا لا الإسبان و لا غيرهم و لم يعيشوا تلك الفترة القذرة من التاريخ ؟ فالحرب هي ان تقتل عدوك المباشر لا ان تقتل جميع الأجيال القادمة
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0
10 - يوسف الغلبزوري من الريف الجمعة 01 مارس 2019 - 11:47
هل تعوظ اسبانيا جدي وأبي وأمي االاذين مات بمرظ الصرطان.
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11 - الخنفساء المزعجة الجمعة 01 مارس 2019 - 11:51
أهل الريف المعدمون لو أعطتهم أسبانيا كسرة خبز لحمدوا الله على نعمه ، لكن ذلك المبلغ بقياس دولة لها مكانة ولها اقتصاد متين فتلك المبادرة غير كافية ، كان على الأسبان المساهمة في تنمية شمال المغرب ، وذلك من خلال مشاريع تنموية ، بناء طرق ، مدارس ؛ مستشفيات ، معامل لها بالقطاع البحري ، تنقيب عن معادن أو مواد طاقية في أعالي البحار ، تأهيل المنطقة سياحيا ، أو بناء مؤسسات التكوين المهني ، اودور لموسيقى والثقافة ، نريد فضاءا كهذا يحس فيه الإنسانية بكرامته ؛ يمكن إعتبار الأسبان بالمستعمرين اللصوص ، أرادوا استنزاف المنطقة والهرب كالثعالب ! أما النظام المغربي فمخزون الحقد على أهل الشمال لا يضعه إلا موضع الشامت الذي يتمنى لو أباد الأسبان الأهالي على بكرة أبيهم ! أما الفاسيون فلهم الحظوة لذى السلطان منهم المقاولون والعلماء ، وأصحاب النياشين في الرتب العسكرية !
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12 - Farid الجمعة 01 مارس 2019 - 11:54
لا نريد تعويض مالي لكن عليهم بناء مستشفي لمعالجة الامراض المدمينة التي كانو السبب في زرعيها اما الاموال فلن تصل الي من لهم الحق فيها
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13 - عمر الجمعة 01 مارس 2019 - 11:54
مبررات الالاستعمار ان المنطقة لاتنتمي لسلطة او حكومة او إنتساب، لذا من واجبهم ضمها هي وأهاليها لنفوذهم، وعندما ينتفض الاحرار من أجل الكرامة يحرقون بالنار والمبيدات، وتمر السنوات ولم يبق من الاهالي سوى التذكر وابتلاع الألم ومواجهة الحياة بالعاهات والهلع ، الريف لم ينصف، وذنبه انه يقايض كرامته بالنضال.
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14 - عمر الريفي الجمعة 01 مارس 2019 - 11:56
التعويض المقترح 100 مليون أورو مبلغ هزيل ولا يرقى الى مستوى الجريمة،كما ان صرفه واستثماره،أو غيره من المبالغ التي سوف يتم الاتفاق حولها،لا يجب ان تقوم به الدولة المغربية باعتبارها شريكة في الجريمة آنذاك في شخص السلطان يوسف الذي وافق الاسبان على محاربة الريفيين بالغازات السامة،وكذلك يجب استبعاد صائدي الفرص عديمي الضمائر حتى لا نكرر مآسي زلزال 2004حيث استغله البعض من اجل الاغتناء الشخصي.استثمار هذه المبالغ في الريف يجب ان توضع في يد وكالة دولية تحت اشراف مراقبين دوليين ذات مصداقية حتى نضمن الشفافية وحسن وفعالية انجاز وتسيير الاوراش
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15 - سعد الجمعة 01 مارس 2019 - 11:57
التعويض الحقيقي للريف من طرف إسبانيا هو الإخلاء الفوري من سبتة و مليلية تكريما لروح شهداء الوطن وروح عبد الكريم الخطابي. أما التعويض المالي فيجب الا يقل عن المليار دولار وذلك بأحداث مناطق صناعية ومشاريع تلامس متطلبات الساكنة الريفية هذا على الرغم من كون المغاربة جلهم دافعوا عن الوطن.
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16 - عادل الجمعة 01 مارس 2019 - 12:02
قال ليك ا سيدي دولة أسبانيا ارحم من دولة المغربية كيعقلو على العصى بعدا اللهم شافيهم يارب حنى خوت
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17 - شمالي الجمعة 01 مارس 2019 - 12:02
إذا كانت من إمكانية لتعويض سكان الريف من الحكومة الإسبانية فيجب على هذه الأخيرة أن تشترط على السلطات المغربية على أن تسهر بنفسها على تخصيص التعويضات في محلها وإقامات المستشفيات ومراكز العلاج. عدا ذلك فإن الانتهازيين المغاربة سوف يجتمعون على هذه التعويضات كما تجتمع الضباع على الجيفة ولن يتركوا لمن يهمهم الأمر شيئا.
وقد دأبت جمعية Codespa أو الوكالة الإسبانية للتعاون AECID في السهر على المشاريع المنجزة في المغرب بنفسها ولا تمنح الأموال لأي مسؤول مغربي مباشرة كان رئيسا لجمعية مغربية أو ما شابه، ذلك أن الإسبان يعرفون أن تلك الأموال إذا ما ذهبت في أيدي السؤولين المغاربة، فلن تجد لها سبيلا إلا في جيوبهم.
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18 - بائع القصص الجمعة 01 مارس 2019 - 12:06
100 مليون سنتيم هاذي هي قيمة كاع هاذ المصائب الصحية والبيئية على المنطقة منذ أكثر من 100 سنة؟ طنز علينا!!! ، غير بنيو مستشفيات وجيبوا اطباء لي خدمو خلصوهم على طول وخليو التعويضات المهزلية عندكوم...
إلا بغات اسبانيا وفرنسا والمخزن التعويضات للريف، حتى 500 مليار دولار راها قليلة...لان استعمال الغازات السامة غيرت مجرى التاريخ لصالح الاستعمار
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19 - جبناء أيها الإسبان الجمعة 01 مارس 2019 - 12:09
سيبقى عار ودل وجرائم ضض الإنسانية ياإسبانيا،وسيبقى الرعب والخوف تعيشونه طوال حياتكم على أكبر مجازر أصبتم بها،هدا كله كان بضل الله وبفضل مجاهدينا رغمة خيانة الدولة لهم بتعاونها مع السفاح الفرنسي لقتل أبناء جلدتها وهدا كدلك أرخص شيئ يفعله الرجال.
المهم من هدا كله رجالنا في الجنة بإدن ربهم والتعويض شرع وقانون والتمن جد بخس،نريدو تعويض جدي كطائرة لوكربي التي دفع فيها المقبور القدافي الملايير من الدولارات،وكدلك تعويض ألمانيا للدول المتضررة من حرب النازية حتى الأن.
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20 - خولة الجمعة 01 مارس 2019 - 12:09
100€مليون اورو كتعويض لمنططقة متضررة منذ قرن بسبب استعمال مواد كيمياوية لابادة شعب ،هذه اهانة وليس تعويض ماذا تعني 100€مليون اورو لاشيئ ،هل هذا تعويض ام رشوة قدمت للمخزن لالتزامه الصمت ، قرات منذ اقل من اسبوع ان القضاء الامريكي حكم لفائدة شخص سجن خطأ لسنوات بتعويض 39مليون دولار علينا ان نجري مقارنة بسيطة بين التعويضين لتتأكدوا بان هذه اهانة لسكان الريف وليس تعويضا
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