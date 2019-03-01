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كُتّاب وآراء
الجدل يرافق "تعويضات مالية إسبانية" للريف عن "الحرب الكيماوية"
جدل واسع يرافق "قرار" الحكومة الإسبانية منح مبلغ قدره 100 مليون أورو لصالح منطقة الريف كإجراء تعويضي عن الجرائم التي أقدمت عليها الآلة العسكرية للجارة الشمالية في فترة الاستعمار، إذ أوردت جرائد إسبانية خبر عزم حكومة بيدرو سانشيز دعم جميع العائلات الريفية التي تضررت من الحرب التي تشارف تخليد الذكرى المئوية لاندلاعها، وهو ما قابلته جرائد مقربة من الحكومة بكونه غير صحيح إلى حدود اللحظة.
النقاش الإعلامي الذي سبقته تحركات برلمانية عديدة من أجل إقرار التعويض من المنتظر أن يثير جدلا كبيرا، إذ اعتبرت الجرائد أن منطقة الريف كانت عصية على السلطات المركزية المغربية في تلك الفترة، متسائلة عن كيفية تسليم الأموال للحكومة المغربية والريف لم يكن آنذاك تحت نفوذها؛ كما لم تستبعد تدشين مستشفيات لمحاربة داء السرطان الذي خلفه استخدام الإسبان لأسلحة كيماوية محظورة أثناء اشتداد المواجهة مع الأمير الخطابي.
وفي المقابل، نفت جرائد مقربة من اليسار الإسباني الأمر، موردة أن نقاش التعويض بمقابل مادي قدره 100 مليون أورو ظهر إلى العلن منذ سنة 2011، لكن دون معطيات رسمية، ومشيرة إلى أن استخدام إسبانيا للسلاح الكيماوي لم يعد سرا يفتضح، فالأمر ثابت في حقها، وزادت: "إن الريف لم يكن في تلك الفترة مغربيا، بقدر ما كان قبيلة متمردة على السلطة المركزية".
وفي هذا الصدد قال جمال محدالي، فاعل مدني من منطقة الريف، إن "المبادرة مهمة، وتأتي في سياق استمرار مطالبة الضحايا بحقوقهم المشروعة"، لافتا إلى أن "الأهم من كل هذا هو معرفة ما الذي وقع بالضبط، وما هي الأسلحة التي استخدمت؛ فضلا عن الاطلاع على مكان باقي الأسلحة التي لم تستعمل، هل رميت في البحر أم في الجبال أم في مكان آخر؟".
وأضاف محدالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما رُمي من أسلحة في أماكن مجهولة يبقى السبب الرئيسي في المحن التي يعيشها الريف"، مشددا على أن "كشف الحقيقة يهم التاريخ والأجيال المقبلة"، وزاد: "في حالة كشف ما وقع بإمكان المنظمات العالمية تدارك الأمر إذا ما تضافرت الجهود لإنقاذ المنطقة من الأمراض المتفشية".
وأوضح المتخصص في الحرب الإسبانية الريفية أن "مرض السرطان مستشر جدا في الريف ولازال يسقط أحفاد الأجداد المقاومين"، لافتا إلى أن "إسبانيا والمغرب يتحملان قسطا كبيرا من المسؤولية في ما وقع".
وزاد: "يجب على الحكومة الإسبانية التدخل من أجل تدشين وبناء مستشفيات بمواصفات عالمية، لعلاج الأمراض الناجمة عن القصف الكيماوي؛ فضلا عن تدارك التخريب الذي طال العديد من المنشآت في المنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
صراحة هذه الدول تحتقرنا ، الضرر الناتج عن جرائم المحتل لايمكن تعويضها سواء الجرائم النفسية او الاجتماعية او سرقة الموارد او استغلال الارض او تجارب الاسلحة على المواطنين المغاربة، ومليون € اظنها تعوض قليلا مما لحق اجدادنا من المحتل ..
وقد دأبت جمعية Codespa أو الوكالة الإسبانية للتعاون AECID في السهر على المشاريع المنجزة في المغرب بنفسها ولا تمنح الأموال لأي مسؤول مغربي مباشرة كان رئيسا لجمعية مغربية أو ما شابه، ذلك أن الإسبان يعرفون أن تلك الأموال إذا ما ذهبت في أيدي السؤولين المغاربة، فلن تجد لها سبيلا إلا في جيوبهم.
إلا بغات اسبانيا وفرنسا والمخزن التعويضات للريف، حتى 500 مليار دولار راها قليلة...لان استعمال الغازات السامة غيرت مجرى التاريخ لصالح الاستعمار
المهم من هدا كله رجالنا في الجنة بإدن ربهم والتعويض شرع وقانون والتمن جد بخس،نريدو تعويض جدي كطائرة لوكربي التي دفع فيها المقبور القدافي الملايير من الدولارات،وكدلك تعويض ألمانيا للدول المتضررة من حرب النازية حتى الأن.