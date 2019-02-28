"وزارة الوظيفة" تنفي تأخر معالجة ملفات الترقية‎

هسبريس من الرباط

نفت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ما راج إعلاميا حول تأخرها في تسوية ترقيات موظفيها برسم سنة 2018، مؤكدة عدم وجود أي تأخير في معالجة ملفات الترقية للسنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لفائدة موظفيها خلال شهر دجنبر 2018، وتم نشر نتائجها بتاريخ 8 يناير 2019.

وشدد البلاغ على أنه تم الانتهاء من إنجاز الترقية في الرتبة برسم سنة 2018 لفائدة الموظفين المستوفين للشروط في نهاية شهر يناير 2019، وتم إعداد ملفات الترقي في الدرجة (بطاقات التنقيط - تقارير التقييم) الخاصة بالموظفين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة للترقي لدعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إلى عقد اجتماعاتها.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنها بكافة مديرياتها حريصة على تطبيق مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 22 مارس 2007، المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والذي ينص في فقرته الثانية المتعلقة بالترقي في الرتبة والدرجة على إنجازها قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير.