24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:55
|13:45
|16:54
|19:26
|20:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة
- قبائل يكوت تشكو الأملاك المخزنية لوزير الداخلية
- أوريد ينتصر لتدريس العلوم بالفرنسية وينادي بالتمهيد للإنجليزية
- الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب"
- الجامعة والجماعة بمراكش توقعان اتفاقية تعاون
مجلس البيضاء يُلزِم الفنادق الكبرى والأسواق التجارية بجمع النفايات (5.00)
هذه خمس مراحل تتيح القطع مع "فوضى السير" في طرقات المملكة (5.00)
- بوتفليقة: الجزائر تدعم البوليساريو وليست طرفاً في نزاع الصحراء - (161)
- أوريد ينتصر لتدريس العلوم بالفرنسية وينادي بالتمهيد للإنجليزية - (110)
- أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة - (86)
- هل يكلّف العثماني وزارة الداخلية بوضع حد لأزمة "أساتذة التعاقد"؟ - (67)
- بوعلي: هكذا يتحول الدفاع عن الأمازيغية إلى نثر الفوضى اللغوية - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"وزارة الوظيفة" تنفي تأخر معالجة ملفات الترقية
نفت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ما راج إعلاميا حول تأخرها في تسوية ترقيات موظفيها برسم سنة 2018، مؤكدة عدم وجود أي تأخير في معالجة ملفات الترقية للسنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لفائدة موظفيها خلال شهر دجنبر 2018، وتم نشر نتائجها بتاريخ 8 يناير 2019.
وشدد البلاغ على أنه تم الانتهاء من إنجاز الترقية في الرتبة برسم سنة 2018 لفائدة الموظفين المستوفين للشروط في نهاية شهر يناير 2019، وتم إعداد ملفات الترقي في الدرجة (بطاقات التنقيط - تقارير التقييم) الخاصة بالموظفين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة للترقي لدعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إلى عقد اجتماعاتها.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنها بكافة مديرياتها حريصة على تطبيق مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 22 مارس 2007، المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والذي ينص في فقرته الثانية المتعلقة بالترقي في الرتبة والدرجة على إنجازها قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير.