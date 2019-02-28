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الرئيسية | مجتمع | الحكومة ترضخ لاحتجاجات الأساتذة وتُعلن مراجعة "نظام المتعاقدين"

الحكومة ترضخ لاحتجاجات الأساتذة وتُعلن مراجعة "نظام المتعاقدين"

الحكومة ترضخ لاحتجاجات الأساتذة وتُعلن مراجعة "نظام المتعاقدين"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 28 فبراير 2019 - 16:00

بعد احتجاجات تصعيدية خاضها آلاف الأساتذة المتعاقدين والتلويح بترك المؤسسات التعليمية والخروج إلى الشوارع مجدداً، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن السلطة التنفيذية ستعلن في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس؛ وهو "ما يؤدي إلى مراجعة كل شيء يمس بمبدأ الحقوق والواجبات".

واعترفت الحكومة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص، وأورد الخلفي: "فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".

وأكد الخلفي أن الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات، مشيرا إلى أن هناك مطالب معقولة؛ من قبيل: "قضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش".

وبالنسبة إلى إشكالية التقاعد للأساتذة المتعاقدين، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة ستعمل على الجمع بين نظامي التقاعد بالوظيفة العمومية من أجل "صيانة كرامة الأساتذة وضمان استقرارهم"، ردا على الإشكال الذي يطرحه انخراط أطر التدريس في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس في الصندوق المغربي للتقاعد مثل بقية الأساتذة.

وعلى الرغم من الإصلاحات المرتقب إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، يبدو أن الحكومة لن تتنازل عن مسألة التوظيف بالعقدة؛ وهو أهم مطلب ينادي به الأساتذة المتعاقدون، حيث لم يتطرق الخلفي إلى هذه النقطة، مكتفيا بالقول إن "التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بما يخدم الجهوية وتعزيز قدرات أكاديميات التعليم للقيام بأدوارها كما يجب".

وتعتبر الحكومة أن توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد حقق نتائج إيجابية على مستوى تقليص ظاهرة الاكتظاظ في المدارس، وتشير إلى أن المجهودات التي بذلت مكنت من تقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65 إلى 30 تلميذا في حوالي 90 في المائة من الأقسام.

ويواصل الأساتذة المتعاقدون أشكالهم النضالية الاحتجاجية، حيث أعلنوا عن خوض إضرابات تمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقة باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب؛ فضلا عن تنظيم ندوات قانونية على امتداد الشهر في مختلف جهات البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سنبلة العوفير الخميس 28 فبراير 2019 - 16:13
علينا الا ننسى فك الارتباط مع الفرنسية و استبدالها بسرعة بالانجليزية لعل و عسى نضمن للجيل الجديد بارقة الامل قبل فوات الاوان- تحرير الجيل الجديد من روايب الاستعمار و فتحه بلا عقد على العالم الارحب الاوسع و الانتهاء من عهد الحجر و الحماية و تحقيق روابط عادية لكي نصبح امة و ولة و شعب عادي مثله مثل باقي الشعوب التي تختار توجهاتها ديموقراطيا و ليس فرضا و و عموديا و من الفوق و من دون ان نعرف من يتخذ القرارات...
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18
2 - خالد الخميس 28 فبراير 2019 - 16:14
حكومة كامونية لا تعطي رائحتها إلا بالضغط عليها....الزنزانة 9 قريبا .....
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29
3 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 28 فبراير 2019 - 16:16
ان صيانة كرامة الانسان المغربي أيا كان موقعه لايمكنها ان تاتي بدون تضحيات.. أهمها الصبر على المطالبة بالحقوق في اطار سلمية الاحتجاجات ولو ادى ذلك الى الاعتقالات كما هو شان ابناء زاكورة وجرادة وكل الحراكات خاصة حراك الريف العظيم ...
اما بالنسبة للتوظيف بالتعاقد فلابد ان يتم التراجع عنه من طرف الحكومة الشكلية ...لانه اذلال وتقييد لرجال التعليم والذي ينعكس سلبا على جودة التربية والتعليم بصفة عامة
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17
4 - جبلي ابن الجبل الخميس 28 فبراير 2019 - 16:18
هذه رسالة مشفرة الى الموظفين إذا بغيتو حقكم نوضو ناضلو عليه و الاعلان عن اضراب لمدة أسبوع يشل الادارات العمومية حتى يكون آخر إنذار لهذه الحكومة حتى ترضخ لمطالب الموظفون ، غير ذلك غي كتسبحو فالماء العاكر و الدليل ان أساتذة تم التعاقد معهم مؤخرا و استطاعوا أن يؤثرو في الحكومة و يسترجعو حقوقهم و لم يسند لوزير الداخلية مهمة التفاوض معهم عكس الموظفين، فالموظف منهم من قضى عقود في الادارة و لم يتم قبول طلباتهم و أكثر من 8 سنوات من فشل الحوار و هناك موظفين اجرتهم أقل من 3000 درهم،، إذا الحل هو إضراب لمدة أسبوع فالحقوق تنتزع و لا تعطى و تحية لجميع الأساتذة المنضالين ..
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21
5 - مستشار في التخطيط التربوي الخميس 28 فبراير 2019 - 16:19
النظام المغربي لا يزال يرضخ لنزوات الامبريالية العالمية التي تسعى لخصخصة قطاع الخدمات وعلى راسها التعليم الذي يسيل لعاب البرجوازية المتوحشة وخدامها من ابناء هذا الوطن. التعاقد مقابل منح مزيد من القروض في افق الغاء المجانية و تسريح مئات الالاف من الاساتذة.
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4
6 - ساخط الخميس 28 فبراير 2019 - 16:23
اقول لهده الحكومة الفاشلة بفعلك هدا ستعطيك السبب والدريعة لجميع القطاعات للاحتجاج.لقد فتحت عليك باب جهنم.ما الفائدة اصلا من اصدار قانون والغاؤه بعد اول ضغط من الشارع؟؟ انا اللي كنعرف هو هادوك اشباه الاساتدة اللي ماعجبو الحال يمشي يشوف ليه شي خدمة اخرى.
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7 - مواطن الخميس 28 فبراير 2019 - 16:24
ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال. للاسف هذا ما تكرسه الدولة. ليست هناك رؤية، ليس هناك بعد نظر. يتخذ القرار تم يتم التصرف بناء على تبعات القرار. حظ موفق لجميع أبناء بلدي.
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8 - مغربي الخميس 28 فبراير 2019 - 16:25
إسقاط التعاقد يعني إسقاط الحكومة و التحالف الأغلبي الحكومي الذي يساندها و فقدان الحزب الذي يقودها لوزنه السياسي و تلقائيا سقوط هيبة الدولة و المخزن الذي يدعم هاته المحكومة....يجب إيجاد مخرج سريع لهذا الملف يحفظ ماء وجه الكل و الذي تركب عليه أطراف سياسية عدة تبتز الدولة و الحكومة معا بدءا ببعض دكاكين المعارضة البرلمانية و غير البرلمانية و حزب الملياردير النافذ و الجماعة الخرافية و اليسار المتطرف الذي يؤجج بعض "مناضليه" هذه القضية... 
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9 - توضيح قانونى الخميس 28 فبراير 2019 - 16:26
يعتبر العقد معيبا عندما يكون احد طرفيه قاصرا او ناقص الاهلية او ادا مورس عليه العنف عند التوقيع وبالتالى يسقط ركن التراضي وبما ان كل هدا لم يقع فالعقد صحيح والحكومة نفسها لا تستطيع قانونا التوظيف دون مباراة خاصة بالوظيفة العمومية
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10 - سكليس الخميس 28 فبراير 2019 - 16:27
راهم أساتذة ولهم الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية وليس الترسيم في الأكاديميات. راه فرق كبير بين الإدماج والترسيم. الإدماج يضمن لهم جميع الحقوق التي يتمتع بها باقي رجال التعليم. كفى من المغالطات ومن الشفوي الخاوي. هاذو هما تجار الدين الي ثقتا فيهم باش احاربو الفساد. أولادنا اخدمو بالعقدة وأولادهم بلا عقدة. أولادنا اقراو بالعربية وأولادهم بباقي اللغات. الموظف البسيط اقطعو له من أجل التقاعد وكبيرهم يأخذ 7 ملايين شهريا على ظهورنا وبلا ما يساهم في صندوق التقاعد.
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11 - مهتم الخميس 28 فبراير 2019 - 16:28
النضال والاحتجاج السلمي والاضراب المشروع سبيلنا للادماج العادل بحول الله
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12 - Wislani الخميس 28 فبراير 2019 - 16:29
هل تحولت الاكاديمية الى شركة غزل النسيج ..او شركة خاصة.حتى تطبق فيها عملية الطرد من العمل وكان* الاستاذ يعمل في مزرعة للتعليم**..ووووو
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13 - غاندي الخميس 28 فبراير 2019 - 16:37
التراجع عن القرار . تمسكنو حتى تتمكنو .
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14 - صالح الخميس 28 فبراير 2019 - 16:40
سيستيم التعاقد مفيد للتلميد لان الاستاد المتعاقد دائما في خوف في حالة ماتم فسخ الالعقدة مما يجعله دائما يجتهد وهذه ميزة طيبة لسيستيم التعاقد
انا اؤيد سيستيم التعاقد نصا ومضمونا
المتعاقد يحتج فقط باش اضمن المستقبل وا ضربها بالنعاس
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15 - المقاطع بوربعين الخميس 28 فبراير 2019 - 16:44
نفس عصام سودت عصاما######
فعلمته الكروالإقداما#########
رجل تعليم تقوم الدولة بخنقه وقمعه
والزج به في السجون والتضييق عليه
كيف يؤدي هذاالأستاذأمانته تجاه
المجتمع وأبنائهم.النظام والجهاز القمعي
هايج والتعليمات من الفوق تضرب
قواعد العسكرة لحبس أنفاس كل
من يحتج ويتظاهرويطلب حقه المسلوب
يامحكومة الذل والعارياوزارة التعميم
كونواللأساتذة رحماء.وليكونوالأبنائكم
صلحاءوعلماء
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