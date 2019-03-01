بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬

هسبريس من الدار البيضاء

قال عبد الله بادو، ناشط أمازيغي، في سياق حديثه عن النقاش اللغوي الدائر، إن "المتتبع لواقع السياسات اللغوية ببلدنا سيقف عن حقيقة أساسية مفادها أن الدولة ماضية في سياستها لاجتثاث أسس وجذور مكوناتها الهوياتية؛ إذ كيف يعقل أن تعمل على بلورة سياسة لغوية تروم قتل اللغات الوطنية والحد من حيويتها، وبشكل مضاعف تجاه الأمازيغية، على الرغم من وضعها الدستوري الذي ارتقى بها إلى مستوى لغة رسمية، عبر سلبها كل المستلزمات والشروط الضرورية لحمايتها ولنموها وتطورها لتلعب وظائفها الأساسية في المجتمع".

وأضاف بادو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ذلك يؤكد بما لا يترك مجالا للشك عدم حيادية الدولة ومؤسساتها فيما يخص السياسة اللغوية، واستمرارها في تكريس سياسات عنصرية وتمييزية تجاه الأمازيغية، حيث لم تبذل أي جهد يذكر لحماية الأمازيغية من الاندثار والانقراض؛ بل سعت إلى تكريس واقع التهميش الذي تعيشه الأمازيغية لغة وثقافة في كل السياسات العمومية والترابية، وكرسته بشكل صارخ في مشاريع القوانين الخاصة بتفعيل الفصل الخامس من دستور 2011".

وأوضح المتحدث أن "التوجهات الحالية للدولة تمس بالحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ، حيث نرصد تملص الدولة من كافة التزاماتها الدولية في هذا المجال، كما هو متعارف عليه دوليا؛ حيث إن حقوق الأفراد في استخدام وتعلم ونقل لغاتهم في الحياة العامة والخاصة دون تمييز هي حقوق راسخة تماماً في القانون الدولي لحقوق الإنسان ويُنظر إليها بوصفها ذات بعـد جماعي".

وأكد رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة الثانية، يطلب من الدول أن تكفل احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز القائم على أساس اللغة. وتضمن المادة الـ19 من العهد ذاته حرية التعبير والحق في نقل أو تلقي المعلومات والأفكار بجميع أنواعها بالوسيلة أو اللغة التي يختارها المرء".

وأردف: "المادة الـ27 تنص على أنه لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينيـة أو لغوية، أن يُحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعاتهم. وتقتضي اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المادة الـ30، أن يكون للأطفال المنتمين إلى الأقليات الحق في استخدام لغتهم الخاصة".

وشدد الفاعل على أنه "بالنظر إلى مضامين القانون الإطار للتربية والتكوين، ورؤية 2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومضامين مشروعي القانونين التنظيمين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، نسجل معاكسة السياسة الرسمية، في مجال تدبير تدريس اللغات ولغات التدريس بالمدرسة العمومية، للمقتضيات الحقوقية ذات الصلة وانقلابا على دستور 2011 وكفرا بمضامينه".

"بقيت السياسة اللغوية الحالية رهينة تصورين استئصاليين بعيدين كل البعد عن تحقيق مبادئ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي؛ الأول ينزع إلى تمكين اللغات الأجنبية من مكانة ومرتبة أعلى من اللغات الوطنية، من خلال تكريس هيمنة اللغتين الفرنسية والإنجليزية على حساب اللغتين الرسميتين، خدمة لأجندات لوبيات اقتصادية وسياسية تروم الهيمنة على الاقتصاد وآليات صناعة النخب الاقتصادية والسياسية والهيمنة على مصادر القرار. والثاني يكرس التوجهات لمرحلة ما بعد الاستقلال الرامي الى تعريب المنظومة والمحيط وتمكين اللغة العربية من احتكار كل الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية"، يورد بادو.

ويشير المصدر عينه إلى أن "هذا المنظور ظل حبيس التوجه الأحادي والضيق الذي ساد ما بعد الاستقلال، والموسوم على العموم بالهيمنة لمبدأ أساسي هو المغربة والتعريب، وفق فهم ضيق لمبدأ المغربة لا يستحضر بالضرورة المعطى الثقافي والأنثروبولوجي والسوسيولوجي، بل كان ممعنا في تغييبه وتهميشه، وهو ما تعكسه كتابات العديد من المفكرين والنخبة العلمية لما بعد الاستقلال ذات النزعة الوطنية، وتوجهات بعض دعاة التعريب إلى يومنا هذا".

وختم بادو تصريحه بالقول إنه "في ظل جمود القوانين التنظيمية واحتجازها بالبرلمان، والتوجه إلى إقرار قانون إطار للتربية والتكوين يروم تكريس سياسة لغوية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تمييزية واستئصالية، بناء على رأي استشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين. ويتضح أننا بعيدين عن احترام مبادئ حقوق الإنسان في عدم التمييز، والمساواة، والمشاركة، والتشاور، بما في ذلك فيما يتعلق باللغة، لضمان أخذ قضايا وآراء كل المكونات الهوياتية في الاعتبار والاستجابة لاحتياجاتها وانتظاراتها".