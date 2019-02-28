هبة كندية بمليون دولار تدعم محطة تنقية وتطهير المياه بتاوجطات

هسبريس – يوسف لخضر (صور: سهيل الرميدي)

قدّمت حكومة كيبيك بكندا هبة مالية قدرها مليون دولار كندي، ما يعادل ثمانية ملايين درهم، لدعم مشروع تحسين جودة مياه الصرف الصحي لمحطة تنقية وتطهير المياه بعين توجطات الواقعة بجهة فاس مكناس بهدف استعمالها فلاحياً.

ويندرج هذا المشروع في إطار خطة العمل 2013-2020 بشأن تغيرات المناخ؛ وهو ممول من لدن الصندوق الأخضر، وسيتم تنفيذه بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والكنديين بمواكبة من مكاتب هندسية وتكنولوجية على مدى السنتين المقبلتين.

وجرى الإعلان عن هذا المشروع، اليوم الخميس، بمقر سفارة كندا في العاصمة الرباط، بحضور باتريك لوميو، القائم بأعمال السفارة الكندية، وآلان أوليفيي، مدير مكتب كيبيك في الرباط، وماريسول لابريك، مديرة Technologies Ecofixe؛ وهي شركة كندية متخصصة في المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وسيركز هذا المشروع على بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والوعي العام بتغير المناخ، كما يهدف إلى زيادة مرونة المواطنين لقضايا سلامة المياه وتغير المناخ في ظل ندرة وتدهور مصادر المياه في العقد الأخير بسبب تغير المناخ والحاجة المتزايدة للري في الزراعة.

وأشار القائمون على هذا المشروع إلى أن الفلاحين ومربي الماشية في منطقة تاوجطات يضطرون، للتعويض عن نقص المياه، إلى استخدام مياه الصرف الصحي وغالباً ما تكون ضعيفة المعالجة أو غير معالجة؛ وهو ما يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن أجل تحسين قدرة المعالجة والتطهير في البحيرات الطبيعية لعين تاوجطات، ستضع الشركة الكندية Technologies Ecofixe تكنولوجيتها Ecofixe لتوفير مياه صرف معالجة ذات نوعية أفضل لا تضر بالبيئة ويمكن إعادة استخدامها في الفلاحة.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تحويل بحيرة طبيعية إلى حوض مهوى باستخدام تقنية تجمع بين التهوية واستخدام وحدات Ecofixe التي ستكون مستقلة ومزودة بالطاقة الشمسية، كما ستتم توعية المزارعين في المنطقة بمخاطر مياه الصرف غير المعالجة.

وسيتم تنفيذ جزء التوعية في هذا المشروع من خلال التعاون بين الشركة الكندية Umalia و Anzar Conseilالمغربية، ناهيك جزء آخر يخص البحث من خلال قياس تأثير نتائج البحث على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استهلاك الطاقة وستتكلف جماعة محمد الخامس ومجموعة AGECO Groupe بتنفيذ هذا الجزء.

حول هذا المشروع، قالت ماريسول لابريك، مديرة Technologies Ecofixe، في تصريح لهسبريس، إن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج الدولي للتعاون المناخي لحكومة كيبيك وسيكون له آثار إيجابية على البيئة والمواطنين المعنيين في عين تاوجطات ونواحيها.

من جهته، قال ألان أوليفيي، مدير مكتب كيبيك في الرباط، لهسبريس، إن حكومة مقاطعة كيبيك "فخورة بدعم هذا المشروع الذي سيكون له نتائج اجتماعية وبيئية واقتصادية على المنطقة"، وأشار إلى أن بلاده تعمل جاهدة على تقديم الدعم للمشاريع المتعلقة بالبيئة والمناخ.

وأشار محمد بوطالب، المنسق المحلي لمشروع تحسين جودة مياه الصرف لمحطة معالجة المياه العادمة بعين تاوجطات ومدير مكتب sibyam، إلى أن هذا المشروع سيعمل على توعية وتحسيس الساكنة إضافة إلى التعاون مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء والصالح للشرب وعدد من مكاتب الدراسات والمقاولات المغربية والكندية.