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الرئيسية | مجتمع | تفعيل مرسوم المنح الدراسية للطلبة الشهر القادم

تفعيل مرسوم المنح الدراسية للطلبة الشهر القادم

تفعيل مرسوم المنح الدراسية للطلبة الشهر القادم
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 12:30

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعمل في القادم من الأيام على تفعيل أحكام المرسوم رقم 2.18.512 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، والقاضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الجمعة أنها ستعمل على تفعيل هذا المرسوم عبر إصدار القرارات التطبيقية الخاصة به، والتنسيق مع مختلف المتدخلين بهدف فتح منصة الترشيح للحصول على منح التعليم العالي في وجه تلامذة السنة الثانية باكالوريا خلال شهر أبريل من هذه السنة، وذلك لتخويل الوقت الكافي للجن الإقليمية من أجل دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد المترشحين المستحقين للاستفادة من منحة التعليم العالي.

وتهدف مقتضيات هذا المرسوم الجديد إلى تجويد النص السابق من أجل تجاوز الصعوبات التي تعتري تدبير منح التعليم العالي، وضمان المزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واستهداف أدق للطلبة المستحقين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية. كما ينص هذا المرسوم على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الأساسية لتدبير وصرف المنح بطريقة متجانسة بين السلالم الثلاثة والدراسة بالخارج، خاصة فيما يتعلق بكيفيات وشروط تخويل المنح، وكذا تشكيل اللجان المكلفة بتدبيرها وتحديد طرق اشتغالها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - bouthirit الجمعة 01 مارس 2019 - 13:16
ادا لم تقم الدولة باخراج نضام ضريبي موحد للسكان يلازم الشخص مند بلوغه حتى موته ويراقب أملاكه ومداخيله فان تحديد المستفيدين من المنح والرامد الخ سيكون اعتباطي وغير نزيه اما في حالة وجود نضام ضريبي شمولي للمغاربة فإن اي مخالفة لعدم الادلاء بالمداخيل سيكون مكشوف في ما بعد وعدم تسجيل الأملاك ايضا . لأن الدولة ستضع تسجيل الأملاك في الضرائب إلزامي من اجل حماية الشخص في ملكه وعدم التهجم عليه وأن تلتزم المحافظة العقارية بضرورة أن يسجل المالك عقاره في الضريبة قبل تمتيعه بالمحافظة. ويجب أن تراسل المحافظة مكتب الضريبة قبل تبوت المحافظة. عند ادٍ المغرب يمكنه أن يحدد المستحقين لمساعدات الدولة ومنحها وسيكون من السهل تحديد المتلاعبين بالمال العام ويؤدي غرامات مالية قاسية في حالة تبوت الكدب والتلاعبات. اتمنى ان تشاركوني الأفكار وتنشرونها.
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