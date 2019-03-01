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هكذا ستقوم الداخلية بإحصاء المغاربة الخاضعين للتجنيد الإجباري

هكذا ستقوم الداخلية بإحصاء المغاربة الخاضعين للتجنيد الإجباري
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 14:00

استكملت الحكومة مسطرة إصدار القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية بصدور مرسومين في الجريدة الرسمية، يحددان كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والأجور والمنافع المخولة للمجندين.

وفصلت المراسيم التي دخلت حيز التنفيذ، استعداداً لاستقبال أول فوج بداية شهر شتنبر المقبل، يضم 10 آلاف مجند ومجندة لمدة 12 شهرا، في كيفية سهر مصالح وزارة الداخلية على إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وانتقاء وإدماج المجندين، والإعفاء من هذه الخدمة.

ومن أجل إنجاز عملية إحصاء المغاربة الخاضعين للخدمة العسكرية، توضع رهن إشارة وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه في المادة 4 من قانون الخدمة، المضمن في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية.

وبناء على المعطيات المتوفرة لمصالح الداخلية، تقوم الوزارة ذاتها بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.

وتجرى عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، ويحدد تاريخ بدايتها وانتهائها بمقرر لوزير الداخلية، يبلغ مضمونه إلى العموم بواسطة إعلانات تبث عبر وسائل الإعلام السمعي البصري، وتنشر في الصحافة، وكذا عبر وسائل التواصل مألوفة الاستعمال؛ وذلك خلال الثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالتجنيد.

ووفقا للمصادر ذاتها، ستقوم لجنة مركزية خاصة بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3، مراعية في ذلك مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان.

وتحيل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ بداية عملية الإحصاء، قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي، قصد دعوتهم لملء الاستمارة الخاصة بالخدمة.

وسيتوصل المعنيون بالتجنيد بدعوة بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، لكل شخص معني، أو لأسرته عند الاقتضاء. ويجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ويشير المرسوم أنه إلى أنه "علاوة على الأشخاص الذين تمت دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء من طرف السلطات الإدارية المحلية، يمكن لكل شخص يرغب في أداء التجنيد، ومستوف للشروط، أن يبادر من تلقاء نفسه بملء استمارة الإحصاء، على الموقع الإلكتروني خلال المدة المحددة للإحصاء".

وبالنسبة للراغبين في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، فعليهم أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي؛ وذلك خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Reda الجمعة 01 مارس 2019 - 14:16
مبدأ المساوات والتوزيع الجغرافي للسكان !

هذا المبدأ في المساوات فقط في التجنيد الاجباري ؟؟!!!!
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78
2 - سالم مصابحي الجمعة 01 مارس 2019 - 14:17
نعم للتجنيد من اجل المواطنة عاش الملك نصره الله وأيده
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-187
3 - خريج قديم الجمعة 01 مارس 2019 - 14:29
"وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية"
وهل من حق هذه المؤسسات ادلاء معلومات عن منسوبيها و خريجيها بدون موافقتهم المسبقة ؟ حق الخصوصية يفرض على المؤسسات التعليمية موافقة مبدئية للطلبة والخريجين وحتى المترشحين لكي تستطيع فقط مشاركة معلوماتهم مع جمعيات مهنية و جمعيات الخريجين او حتى للتحقق من صحة المعلومات.... هذه ثغرة وجب الانتباه إليها.
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4
4 - حكيم الجمعة 01 مارس 2019 - 14:31
بلا مايحاتاجو ايديرو احصاء. يديرو هير شي حملة على المشرملين والشفارة ومروجي مخدرات الهلوسة بالتقسيط في التحياء القديمة في فاس وسلا والدار البيضاء ....
وستجد عدد كبير يستلزم اعادة تربيتهم وادماجهم في المجتمع من جديد.
المشكلة ان هؤلاء لن تصل اليهم مذكرة التجنيد لان هؤلاء اساسا مجندون لاغراض اخرى بطريقة غير مباشرة.
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12
5 - كاتبون الجمعة 01 مارس 2019 - 14:31
الم يحن الوقت لوزارة الداخلية ان تحصي عدد المفسدين و المستفيدين من الريع الإقتصادي؟
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18
6 - مغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 14:36
الموت افضل لي من التجنيد ........................
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10
7 - عبدالله الجمعة 01 مارس 2019 - 14:37
التجنيد لجميع الشرائح ليس فقط الدرويش
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9
8 - عبد ربه الجمعة 01 مارس 2019 - 14:38
كان لدينا جانحون لا يحسنون استعمال الأسلحة بشتى أنواعها، واليوم سيتم إصدار جيل جديد من الجانحين يحسن استعمال الأسلحة البيضاء والتعامل مع الذخيرة، ولعل مبدأ دَرِّب وسَرِّح سيكون سلاحا في يد الجهات المتطرفة لتجنيد شباب يحسن استعمال الأسلحة ولنا في ما مضى وتجارب الدول العربية خير عبرة، انظروا إلى حال الجزائر ومصر وسوريا والسودان ... من السهل على الشباب حمل السلاح وبالتالي فإن صانعي الأسلحة سيعملون إلى إشعال الفتن وتسريب الأسلحة وسيتم وضعها في يد أولئك الٱلاف الذين تم تسريحهم بعد انتهاء التجنيد، ومن جهة أخرى فالمواطن بعد 12 شهرا سيكون أمام شبان تدربوا ليحولوا حياة الناس إلى جحيم.
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6
9 - بائع الأوهام الجمعة 01 مارس 2019 - 14:38
إوا اللي ما بغاش يمشي .. آرا نشوف الإحالة على القانون الجنائي والعقوبة المقررة .. ولا مازالين مقرقين عليها؟
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3
10 - Simmo الجمعة 01 مارس 2019 - 14:39
التجنيد في المغرب سيكون فقط للفقراء ولن يكون ابدا لباك صاحبي .
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8
11 - ملاحظ الجمعة 01 مارس 2019 - 14:39
يجب تجنيد المعلمين حتى يعرفوا معنى أن تاخد الأجر ولا تعمل وأبناء الشعب اصبحوا اميين بسببهم وهم من سيجند اما أبناءهم فمهنسين اطباء.. لانهم يدرسون في المدارس الخاصة المملوكة لهم والجنود قابعون في الفيافي يدافعون عن الوطن باجور جد زهيدة يجب أن يكون الأجر بحسب ساعات العمل لأن الأساتذة يشتغلون فقط سويعات قليلة وهم الجيوش الالكترونية لانتقاد باقي الموظفين المشتغلين ليل نهار باجور زهيدة
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1
12 - ياجوج وماجوج الجمعة 01 مارس 2019 - 14:39
خاص اكون المساواة بين ابناء الاغنياء و ابناء الفقراء
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8
13 - مغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 14:39
إحصاء العاطلين و المهمشين و الفقراء كيجي صعيب .
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4
14 - sana الجمعة 01 مارس 2019 - 14:41
التجنيد الاجباري لابناء الطبقة المخزنية التي تستفيد من ثروات البلاد وترمي لطبقة الكادحة الفتات
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3
15 - الطاهر الجمعة 01 مارس 2019 - 14:41
10 آلاف مجند ومجندة لمدة 12 شهرا،
العدد ليس كثيرا. يجب ان يكون العدد 350الف سنويا.
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0
16 - مابل مروان الجمعة 01 مارس 2019 - 14:42
هناك مشاريع قوانين فوق مقبرة الحكومات منذ عقود و تصب في صالح المواطن لم ترى النور بعد، فيما ملف التجنيد تجندت له كل أجهزة الدولة من أجل إخراجه في زمن قياسي جدا، و عن اي مساواة يتحدثون،
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5
17 - مهبول الجمعة 01 مارس 2019 - 14:55
يبداو بأولاد و الأغنياء و الميسورين و الوزراء و المسؤولين........ ديك الساعة نصيفطو ولادنا...... من غير هاد الشي راه حنا عايقين........ و كما قالو خوتنا الجزائريين............ علابالنا واش راكم حابين
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3
18 - مولاي ادريس الجمعة 01 مارس 2019 - 14:57
لماذا لا يبدأ الفنانون هم الأوائل كي تكون بادرة طيبة وكدالك أبناء الوزراء البرلمانيين وأبناء ظباط الجيش والشرطة وابناء المدراء الكبار وابناء الاعيان .كي يقلدوهم ابناء الطبقة الفقيرة .
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4
19 - عاطل عن العمل الجمعة 01 مارس 2019 - 15:02
عمري 39 عاما غير متزوج وعاطل عن العمل. هل يمكن أن أتقدم بطلب للتجنيد الإجباري؟ أفضل أن أخوض التجنيد الإجباري مادمت في البطالة.
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