فشل إخراج خطة التكوين المهني يضع مصير وزراء على المحك

هسبريس - عبد الرحيم العسري

رغم المهلة الإضافية التي منحت لها بعد انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع التي حددها الملك محمد السادس من أجل بلورة تصور جديد لتأهيل شُعب التكوين المهني، فشلت اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، في عرض تصور ناجح لهذا القطاع الذي يُراهن عليه المغرب للاستجابة لحاجيات سوق الشغل.

ومنح الملك محمد السادس، في جلسة العمل الثالثة المخصصة لتأهيل عرض التكوين المهني، اللجنة آخر فرصة، تنتهي بحلول الاجتماع المقبل، لاستكمال تصور نهائي طبقا للتوجهات والملاحظات الملكية في هذا الصدد.

وكانت اللجنة الحكومية، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، التمست من الملك محمد السادس منحها مهلة قصيرة من أجل استكمال مهمة إحداث جيل جديد من شعب التكوين المهني، لكنها لم توفق في ذلك إلى حدود اليوم.

ودعا الملك محمد السادس اللجنة الوزارية إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.

ويأتي حرص الملك على عصرنة وتحديث شعب التكوين المهني بعدما باتت تساهم في تفريخ العاطلين، مثل الجامعات العمومية، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها لحاجيات سوق الشغل الجديدة بالقطاع الخاص.

ويصل معدل البطالة في صفوف الحاصلين على شهادة التخصص المهني إلى 24.2 في المائة، وشهادات التقنيين والأطر المتوسطة إلى 32 في المائة، وشهادة التأهيل المهني إلى 21.4 في المائة، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

توجيهات الملك محمد السادس تؤكد ضرورة إعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات، وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.

ويسير التوجه الجديد نحو "تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة، والصناعة التقليدية".

وفي حالة عدم موافقة الملك محمد السادس على العرض النهائي، الذي يُوجد في طور الاستكمال، سيكون مصير بعض الوزراء المعنيين بشكل مباشر بقطاع التكوين المهني على المحك من خلال غضبة ملكية جديدة قد تطالهم.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قدم، يوم الخميس، إلى الملك محمد السادس خطة إصلاح التكوين المهني، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومستشاري الملك، في ظل استمرار غياب محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، عن حضور هذه الجلسات.