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الرئيسية | مجتمع | الكاتب الفرسيوي يشتكي اقتطاعات "قاسية وظالمة"

الكاتب الفرسيوي يشتكي اقتطاعات "قاسية وظالمة"

الكاتب الفرسيوي يشتكي اقتطاعات "قاسية وظالمة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 19:46

يشتكي الأستاذ والكاتب محمد الفرسيوي من تعرض راتبه الشهري إلى اقتطاعاتٍ من المنبع اعتبرها "قاسية وظالمة"، تقدّر بـ 2592 درهماً كل شهر، وذلك منذ دجنبر 2018.

وقال الفرسيوي في رسالة تظلّم، توصلت بها هسبريس، إن هذه الاقتطاعات، مثلما علم شفويا، "ستتواصل في الشهور والسنين المقبلة لمدة تفوق 03 سنوات، بدعوى مراجعة رخصي الطبية التي تعود إلى سنة 2014"، بتعبيره.

وأضافت الرسالة أن هذا "الإجراء الانتقامي ينضاف إلى إجراءِ قطع الأرزاق وقرار الطرد، الذي استهدف أُم أولادي (الأستاذة زكية حادوش) من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك منذ 2016 حتى الآن".

وزاد أستاذ الثانوي التأهيلي بثانوية ابن رشد بتمارة (ر. ت: 390345) قائلا: "مررتُ بأزمة صحية منذ سنة 2013 جراءَ إجراءات التكليف والتنقيل المتكررة وحالتي العضوية والنفسية، خضعتُ على إثرها لفترة علاجٍ واستشفاء، مكنني خلالها الطبيب المعالج الأستاذ محمد عكوب بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالدار البيضاء من الرخص الطبية؛ موضوع هذه الاقتطاعات غير المشروعة".

وبناءً على هذه الرخص الطبية، يضيف الفرسيوي في رسالته: "صادقتْ الجهات الرسمية المعنية على ملفي الصحي من خلال قبول طلبي القاضي بالإعفاء من القسم لأسباب صحية وإحالتي على الإدارة. وإنني أزاولُ عملي بالإدارة في ثانويتي حتى الآن".

وأوضح الفرسيوي أنه راسل 3 مراتٍ، حتى كتابةِ سطورِ هذا التظلم المفتوح، "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومصالح الوزارة في أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة وفي المديرية الإقليمية بالصخيرات-تمارة، وكذا الوزير الأول في موضوع هذه الاقتطاعات دون أن أتلقى جواباً حتى الآن... علماً أنني فوجئتُ بهذه الاقتطاعات، ولم أُخبرْ بها بصفة رسمية حتى الآن أيضاً".

وختم الأستاذ المتضرر تظلمه بنداء وانتظارٍ "من كل الأحرار والحُرات، ومن كل الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية ببلادي مؤازرتي والتضامن مع أسرتي، بما يرفع الضرر ويرسخ الإنصاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صاحب دراجة الجمعة 01 مارس 2019 - 20:29
إنه بنكيران الظالم. يقتطعون بدون سبب و بدون تبرير. إنها حكومة الظالمين. هناك من اقتطعوا له 250dh. 450dh. 990dh.1250dh..........
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2 - ولد البلاد الجمعة 01 مارس 2019 - 20:51
من السهل الحصول على شهادة طبية تبرر الاصابة بخلل عقلي.....هذه الشهادة يستعملها كثيرا رجال التعليم للتملص من القسم ... و أبناء خدام الدولة للتملص من المسؤولية على الكوارث و المصاب التي يرتكبها أيتاءهم......
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0
3 - باحث عن الحقيقة الجمعة 01 مارس 2019 - 21:05
ستعاني اكثر واكثر .. وستتألم ..وستظل تشكو وتشكو وتشكو لكن دون مجيب . ستزداد وضعيتك المادية تأزما ، وسيعوادك المرض النفسي ومعه اخرى ..ودائما دون مجيب .. سيتأزم معك محيطك الصغير والكبير ولكنهم لن يستطيعوا لك شيئا .. وستكره الحياة ان لم تكن قد فعلت ، ستتمنى لو انك كنت خماسا او زبالا او اقل من ذلك بكثير في بلد آخر في قارة أخرى خير مما انت فيه .. ولا أحد سيستجيب ...
بكل بساطة لأنك إنسان .. وكلمة إنسان ليست في قاموس مسؤولي هذا البلد بدون استثناء
فارحل الى كوكب آخر فيه الانسان ، فيه تكريم الانسان.. فيه تقديس الانسان
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4 - مواطن الجمعة 01 مارس 2019 - 21:11
لا يوجد في قانون الوظيفة العمومية ولا في القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية أي شيء اسمه : الإعفاء من القسم لأسباب صحية. والإدارة التي تسلمت مثل هذا الطلب، واللجنة الطبية التي بثت فيه (على قول صاحب المقال)، كانت تمارس الشطط في استعمال السلطة(عمدا أو تقصيرا في الإلمام بالقانون) لا أقل ولا أكثر.
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