الكاتب الفرسيوي يشتكي اقتطاعات "قاسية وظالمة"

هسبريس من الرباط

يشتكي الأستاذ والكاتب محمد الفرسيوي من تعرض راتبه الشهري إلى اقتطاعاتٍ من المنبع اعتبرها "قاسية وظالمة"، تقدّر بـ 2592 درهماً كل شهر، وذلك منذ دجنبر 2018.

وقال الفرسيوي في رسالة تظلّم، توصلت بها هسبريس، إن هذه الاقتطاعات، مثلما علم شفويا، "ستتواصل في الشهور والسنين المقبلة لمدة تفوق 03 سنوات، بدعوى مراجعة رخصي الطبية التي تعود إلى سنة 2014"، بتعبيره.

وأضافت الرسالة أن هذا "الإجراء الانتقامي ينضاف إلى إجراءِ قطع الأرزاق وقرار الطرد، الذي استهدف أُم أولادي (الأستاذة زكية حادوش) من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك منذ 2016 حتى الآن".

وزاد أستاذ الثانوي التأهيلي بثانوية ابن رشد بتمارة (ر. ت: 390345) قائلا: "مررتُ بأزمة صحية منذ سنة 2013 جراءَ إجراءات التكليف والتنقيل المتكررة وحالتي العضوية والنفسية، خضعتُ على إثرها لفترة علاجٍ واستشفاء، مكنني خلالها الطبيب المعالج الأستاذ محمد عكوب بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالدار البيضاء من الرخص الطبية؛ موضوع هذه الاقتطاعات غير المشروعة".

وبناءً على هذه الرخص الطبية، يضيف الفرسيوي في رسالته: "صادقتْ الجهات الرسمية المعنية على ملفي الصحي من خلال قبول طلبي القاضي بالإعفاء من القسم لأسباب صحية وإحالتي على الإدارة. وإنني أزاولُ عملي بالإدارة في ثانويتي حتى الآن".

وأوضح الفرسيوي أنه راسل 3 مراتٍ، حتى كتابةِ سطورِ هذا التظلم المفتوح، "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومصالح الوزارة في أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة وفي المديرية الإقليمية بالصخيرات-تمارة، وكذا الوزير الأول في موضوع هذه الاقتطاعات دون أن أتلقى جواباً حتى الآن... علماً أنني فوجئتُ بهذه الاقتطاعات، ولم أُخبرْ بها بصفة رسمية حتى الآن أيضاً".

وختم الأستاذ المتضرر تظلمه بنداء وانتظارٍ "من كل الأحرار والحُرات، ومن كل الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية ببلادي مؤازرتي والتضامن مع أسرتي، بما يرفع الضرر ويرسخ الإنصاف".