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كُتّاب وآراء
نقابات تعليمية تتوعد الحكومة بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة
مسلسل طويل ينتظر وزارة التربية الوطنية في علاقتها بالفاعلين النقابيين الذين اختاروا الإضراب عن العمل بدورهم إسوة بالتنسيقيات التي اتجهت نحو التصعيد مسبقا، حيث أعلنت المركزيات إضرابا وطنيا أيام 4 و5 و6 و7 مارس الجاري، قابل للتمديد في أي لحظة، مع أشكال احتجاجية غير مسبوقة ممركزة في العاصمة الرباط.
التنسيق النقابي الذي يضم خمس تنظيمات، قال إن "هناك استهتارا غير مسؤول لوزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة"، مشيرا إلى أنه "تم استنفاد جميع الخطوات النضالية الودية والمراسلات المتكررة للوزارة، والتي لم تجد آذانا صاغية"، كما أعلن تشبثه بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات التعليمية العالقة، وأكد استعداده التام لخوض "كافة الأشكال الوحدوية".
وسجلت النقابات "تضامنها مع مختلف المتضررين من سياسات الوزارة، من ضحايا النظامين، وأساتذة الزنزانة، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن الأساتذة المقصين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة والفئوية".
وندد المصدر ذاته بـ"سياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة"، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى "التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة".
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إن "الإضراب الحالي هو تنسيق فئوي يهم أساسا حاملي الشهادات، برمج قبل الحوار الفاشل مع وزارة التربية الوطنية"، مشيرا إلى أنه "لأول مرة قدم أمزازي تصوره لحل هذا المشكل على الأقل، لكن الأساتذة قابلوه بالرفض، حيث أقصاهم من العديد من الامتيازات التي منحها لهم اتفاق 26 أبريل".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب من النقابات هو التنسيق من أجل فرض تصورها على المسؤولين، وذلك بشكل جماعي، لكن طبيعة الممارسة السياسية والنقابية في البلاد، فضلا عن التعامل الحكومي مع الملفات، يفرضان التعاطي الفئوي"، لافتا إلى أن "للأمر إيجابيات عديدة، منها تكوين المناضلين النقابين حيث يتعلمون الشيء الكثير على المستوى الفئوي، بالإضافة إلى كون الأمر محفزا على النضال، لأن الملف في النهاية يعني بشكل أكبر المتضررين".
وأوضح القيادي النقابي أن "التنسيقيات الآن أصبحت تلعب دورا أكبر، حيث تنظم نفسها والنقابات تساندها من الخلف"، مستدركا بأنه "رغم الإيجابيات الكثيرة، فإن الأمر فيه بعض من الأنانية، لأن الأساس في النضال هو تحصين الكل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لا خير في حكومة تتلكأ في تنفيذ ما اتفق عليه ولا تزال لم تسو بعد ملفات ومشاكل فئات عمرت طويلا ولو لعقود.... ماذا ننتظر ؟
التنسيقيات هي الوحيدة البديل لجسم "نقابي" وصولي لا يهمه سوى المصلحة الشخصية حيث يتقتضى هذا الجسم النقابي العليل مساعدات من الدولة تقدر بالملايين... وربما ليست مساعدة بقدر ما هي "....." قصد السكوت أو التلاعب بطموحات الشغيلة...
المندوبية للتخطيط وضعت الأصبع على مكامن الداء حيث أكدت أن 4 في المئة فقط هم من ينخرطون في مختلف النقايات....تلك الاخراطات التي هي في الواقه المصدر و المورد الوحيد لميزانيات النقابات في جميع بقاع العالم.....
النقابيون في جميع البلدان والأمصار لا يعرفون وضع رابطة العنق ولا يتهافتون على شراء آخر أنواع وماركات البدلات وفق آخر صيحات الوضة، بقدر ما يشمرون عن سواعدهم لمؤازرة الشغيلة في الميدان لابسين البدلات ، بدلات العمل تفوح منهم رتئحة الجد والشغل لا رائحة آخر ماركات العطور....
هل بهذا السلاح يمكن استرجاع الحقوق المهضومة التي طالت فئات عريضة من رجال التعليم الذين بنوا الدولة المغربية بناء حقيقيا خلال سنوات الموت و الرصاص..
هل سيتم الضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاق 26 أبريل بالكامل و خاصة البند المتعلق باحداث الدرجة الجديدة و تمكين مستحقانها باثر رجعي يمتد الى من تقاعدوا و هم يستحقونها.....
و هل سينجح هذا السلاح في اعادة الاعتبار الى من قضوا عمرهم المهني يتقاضون أجورا لا تكفي لسد جوع يوم واحد بين أدغال الجبال و الصحاري و الفيافي..
و أسئلة أخرى حارقة و مميتة.....
والتظاهري إلى أساتذة جامعيين ودكاترة
ونحن بدورنا معاكم ومن أجل مطالبكم
نناضل حتى يأتي الله بأمره.
نقابات وجمعيات تابعة للمحكومة.
فلاتتكلواعنها ولاتصدقواأكاذيبها.
شمرلماتريدبالجهاد.وإلافلتسرإلى منزلك
ستدركون ماتتنون بالتصعيدوليس
بالكسل.وفقكم الله ورعاكم
كأنها حكومة مسلطة على رقاب المغاربة لم تترك قطاعا إلا وخربته ولا زالت مستمرة في ذالك
بل تمادت وبدأت تضيف القطاع تلو القطاع حتى تخرب كل شيء
ماذا يجري حقا انحن سائرون في طريق الإصلاح أم في طريق الهدم الممنهج
ياليتنا نفيق قبل أن نجد أنفسنا فوق تلة من الحطام