"نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

بحضور عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نظمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الجمعة، عرضا عمليا لتقنية "نينجا تيك"، "التي تسمح بمراقبة وفحص المنشآت الهندسية الكبرى، بعيدا عن التقنيات التقليدية، مع إمكانية الولوج، بكل أمان، إلى المناطق الأكثر حساسية في القناطر، وذلك عبر استعمال معدات خاصة دونما لجوء الى التجهيزات الثقيلة".

وكان أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد استفادوا، وفق بلاغ صحافي صادر عن هذه الأخيرة، من تكوين لمدة سنتين، "تم خلالهما تنظيم بعثات متعددة ما بين المغرب واليابان، بما مجموعه ألف ساعة من التدريب والتمرين الميداني، وبعد مراقبة أعداد كبيرة من القناطر في كل من اليابان والمغرب".

وقد سمح انخراط هذا الفوج في عمليات مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى، في إطار العمل مع فرق يابانية، "بالتمكن من طريقة تدبير هذه المنشآت ومن الخبرة العملية التي راكمتها الشركة اليابانية Hanshin Express Way Co. Ltd (شركة التدبير المفوض للطرق السيارة) على امتداد خمسين سنة من الزمن، وكذا شركة TKG (المختصة في مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى والأشغال في الأماكن العالية)".

كما مكن التكوين المذكور أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من اجتياز الامتحان بنجاح وببراعة، والحصول على شهادة "نينجا تيك" في ماي 2018، باعتبارها أول "نينجا" غير يابانية في العالم.

ومن أجل ضمان استمرارية هذا البرنامج، تم إرساء مركز لتدريب "النينجا"، أطلق عليه اسم "DOJO"، بمركز التكوين التابع لأكاديمية الشركة بالقنيطرة، الذي يتميز بتوفره على تجهيزات تسمح بتعلم أسس تقنية "نينجا تيك".

كما تم، وفق المصدر ذاته دائما، "وضع جدول زمني لمناهج للتكوين بتعاون مع الشركتين اليابانيتين المذكورتين، وذلك من أجل تكوين دفعات جديدة ابتداء من هذه السنة، حتى تتم الاستجابة للحاجة، التي ما فتئت تتزايد، إلى مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب".

وأضاف البلاغ أن هذا التعاون المغربي-الياباني للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يخول للشركة أن تتموقع في الصف الأول في مجال مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى؛ "إذ يتمثل الهدف، على المدى المتوسط، في تقديم هذه الخدمة إلى المؤسسات المختصة في تدبير البنيات التحتية بالمغرب وإفريقيا كذلك".