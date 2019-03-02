24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. العثماني يدعو إلى تسهيل حياة المقاولة والمستثمرين (5.00)

  3. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  4. لجنة الصيد القاري تستعرض إنجازات ثلاث سنوات (5.00)

  5. الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب

"نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب

"نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
السبت 02 مارس 2019 - 07:20

بحضور عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نظمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الجمعة، عرضا عمليا لتقنية "نينجا تيك"، "التي تسمح بمراقبة وفحص المنشآت الهندسية الكبرى، بعيدا عن التقنيات التقليدية، مع إمكانية الولوج، بكل أمان، إلى المناطق الأكثر حساسية في القناطر، وذلك عبر استعمال معدات خاصة دونما لجوء الى التجهيزات الثقيلة".

وكان أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد استفادوا، وفق بلاغ صحافي صادر عن هذه الأخيرة، من تكوين لمدة سنتين، "تم خلالهما تنظيم بعثات متعددة ما بين المغرب واليابان، بما مجموعه ألف ساعة من التدريب والتمرين الميداني، وبعد مراقبة أعداد كبيرة من القناطر في كل من اليابان والمغرب".

وقد سمح انخراط هذا الفوج في عمليات مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى، في إطار العمل مع فرق يابانية، "بالتمكن من طريقة تدبير هذه المنشآت ومن الخبرة العملية التي راكمتها الشركة اليابانية Hanshin Express Way Co. Ltd (شركة التدبير المفوض للطرق السيارة) على امتداد خمسين سنة من الزمن، وكذا شركة TKG (المختصة في مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى والأشغال في الأماكن العالية)".

كما مكن التكوين المذكور أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من اجتياز الامتحان بنجاح وببراعة، والحصول على شهادة "نينجا تيك" في ماي 2018، باعتبارها أول "نينجا" غير يابانية في العالم.

ومن أجل ضمان استمرارية هذا البرنامج، تم إرساء مركز لتدريب "النينجا"، أطلق عليه اسم "DOJO"، بمركز التكوين التابع لأكاديمية الشركة بالقنيطرة، الذي يتميز بتوفره على تجهيزات تسمح بتعلم أسس تقنية "نينجا تيك".

كما تم، وفق المصدر ذاته دائما، "وضع جدول زمني لمناهج للتكوين بتعاون مع الشركتين اليابانيتين المذكورتين، وذلك من أجل تكوين دفعات جديدة ابتداء من هذه السنة، حتى تتم الاستجابة للحاجة، التي ما فتئت تتزايد، إلى مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب".

وأضاف البلاغ أن هذا التعاون المغربي-الياباني للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يخول للشركة أن تتموقع في الصف الأول في مجال مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى؛ "إذ يتمثل الهدف، على المدى المتوسط، في تقديم هذه الخدمة إلى المؤسسات المختصة في تدبير البنيات التحتية بالمغرب وإفريقيا كذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.