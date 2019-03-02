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الرئيسية | مجتمع | "ابن سينا" يتحول إلى برج عملاق .. الهدم مصير البناية القديمة

"ابن سينا" يتحول إلى برج عملاق .. الهدم مصير البناية القديمة

"ابن سينا" يتحول إلى برج عملاق .. الهدم مصير البناية القديمة
هسبريس – يوسف لخضر
السبت 02 مارس 2019 - 00:05

أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مباراة لوضع التصور المعماري والدراسات التقنية لبناء المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط بكلفة إجمالية تقديرية للأشغال تناهز 2.65 مليار درهم، سيتخذ شكل برج كبير على مساحة تبلغ 11.4 هكتار بعد هدم البناية الحالية.

وقالت الوزارة، في وثائق المباراة التي سيعلن عن الفائز بها يوم 15 أبريل المقبل، إن هذه البناية الجديدة غايتها تجاوز البناية المتقادمة الحالية التي شيدت سنة 1954 من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة على البنيات التحتية الصحية بالرباط وسلا والنواحي.

واختارت الوزارة المكلفة بالمشروع اعتماد البناء العمودي لجعل المستشفى الجديد ابن سينا علامة بارزة وإشارة قوية في الرباط، حيث ستتجسد هذه الفكرة في بناية حديثة ومعاصرة وكبيرة مندمجة في محيطها الحضري لتكون واضحة من المحاور الرئيسية القريبة لها.

وحين الانتهاء من بناء مشروع المستشفى الجديد ونقل الأنشطة إليه، سيتم هدم المبنى الحالي بالكامل لتتم الاستفادة من مساحة إضافة ستخصص لمنتزه ومساحات خضراء ومختلف مرافق الراحة، فيما ستصل الطاقة السريرية للبناية الجديدة إلى حوالي ألف سرير.

وسيضم المستشفى الجديد بنايات وخدمات عدة، أبرزها وحدات العناية المركزة والإنعاش ووحدة الطوارئ ومركز لغسل الكلى وخدمة الرعاية المستمرة وإعادة التأهيل، إضافة إلى غرفة العمليات والتعقيم والطب النووي والمختبرات والصيدلية. كما ستضم البناية الجديدة مركز التدريب، ومركز البحوث السريرية، ومتحف الطب، ومرآبا للسيارات.

ويعني تشييد بناية جديدة بالقرب من البناية الحالية أن عدداً من الخدمات الصحية سيتم توقيفها، وربما سيتم توجيه المرضى إلى المراكز الصحية الأخرى، إلى حين الانتهاء من البناية العصرية الجديدة التي ستعتمد مواصفات دولية.

ومشروع تشييد بناية جديدة لمستشفى ابن سينا بالرباط يعود إلى سنوات مضت، حيث سبق أن اقترحته وزارة الصحة ضمن برنامجها للميزانية الفرعية لسنة 2016 بغلاف مالي قدره مليار درهم، وكان من المقرر أن تبدأ الأشغال في سنة 2017 لكن ذلك لم يتم ولم يتم تبيان أسبابه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اليونيفيل السبت 02 مارس 2019 - 00:19
نتمنى أن تعم هذه المشاريع على جميع مستشفيات المملكة
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7
2 - HDA السبت 02 مارس 2019 - 00:20
عجيب..وزارة التجهيز واللوجيستيك تتكلف ببناء مستشفى بن سينا...ما دور وزارة الصحة اذن؟ ربما بناء القناطر والسدود....
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3
3 - احمد امين السملالي السبت 02 مارس 2019 - 00:29
هذا الخبر يثلج الصدر عند كل مغربي غيور على وطنه,وهذا ماكنا نبغي من كل مسئوول في الحكومة ان يتصرف بعقل الانسان الذي يريد ان يجعل صورة البلد في اجمل حلة,وايضا ان يعمل لصالح ابناءشعبه ,والرقي ببلده الى مصاف الدول الراقية ,لان المغرب له كل الحظوظ,وله كل الامكانيات,ولايشرف بلدنا الا مثل هذه الانجازات العملاقة التي الفنا نحن المغاربة ان نسمع عنها وان نراها تخرج الى الواقع كما حدث لمشاريع عملاقة اخرى انجزها المغاربة ,وليست عنا ببعيد كالقطار السريع"البراق" ومطاته العملاقة في المدن التي يمر عليها..
فهنيئا لللمغرب وللمغاربة ومزيدا من الانجازات الجبارة التي تتليق بشعب عريق المجد والحضارة والتاريخ.
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3
4 - عبدالصمد الندلس السبت 02 مارس 2019 - 00:36
مشروع عظيم نتمنى له النجاح .لكن قبل بناء الجدران وجب علينا بناء الإنسان ، الإنسان السوي الذي يخاف الله ويقدر مسؤوليته اتجاه مجتمعه وبلده .
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